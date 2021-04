Dirkališče, travnik z živalmi ... Mate Rimac za 200 milijonov evrov gradi kampus. #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaško podjetje Rimac se ukvarja z razvojem in prodajo lastnih električnih hiperavtomobilov ter sistemov za elektropogon, ki jih uporabljajo velikani avtomobilske industrije.

Hrvaški proizvajalec električnih hiperavtomobilov Rimac je napovedal gradnjo novega kampusa za podjetje na Hrvaškem. Več kot 200-milijonov evrov vreden projekt bo stal v Kerestincu blizu Zagreba, med drugim pa bo vključeval dirkališče, muzej, telovadnico, vrtec, travnik z živalmi ...

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Kompleks naj bi bil dokončan leta 2023, podjetje pa namerava vanj preseliti vse zaposlene, ki jih je že več kot tisoč. "Pred desetimi leti je podjetje Rimac Automobili predstavljal en človek v garaži. Danes nas je več kot tisoč in ponosni smo, da bomo podjetje še vedno razvijali na Hrvaškem," je ob napovedi kampusa dejal ustanovitelj podjetja Mate Rimac.

Rimac sodeluje z velikani

Podjetje Rimac se primarno ukvarja z razvojem in prodajo lastnih električnih hiperavtomobilov ter sistemov za elektropogon, ki jih uporabljajo velikani avtomobilske industrije. Med njimi najdemo tako Porsche kot Kio in Hyundai. Vsa omenjena podjetja imajo tudi lastniški delež v Rimcu. Porsche ima v lasti 24 odstotkov hrvaškega podjetja, Hyundai pa 13-odstotni lastniški delež. Hyundai in Kia sta lani napovedala 80-milijonsko dodatno investicijo v podjetje Rimac.

Rimac in Slovenija

Rimac je v sodelovanju s Samom Omerzelom, nekdanjim ministrom za infrastrukturo v vladi Alenke Bratušek, pred dvema letoma na Dolenjskem odprl podružnico za projekt Hyper E-Car Lab. Del sredstev, točneje 3,4 milijona evrov, sta dobila tudi od države. Več podrobnosti o projektu ni znanih.