Kia bo v Evropo pripeljala nov električni model EV5, ki bo za korejsko znamko električna alternativna enega ključnih modelov sportage. EV5 je dolg 4,61 metra, širok je 1,87 metra in ima 2,75 metra medosne razdalje. Sodeč po teh številkah bo EV5 nekoliko večji kot sportage. Med električnimi modeli se dimenzijsko umešča med EV3 in EV9, tako kot EV3 pa prihaja s 400- in ne 800-voltne platforme.

Foto: Kia

Veliko tekmecev in ena baterija

Korejci bodo s svojim avtomobilov zanimivo popestrili ponudbo. Ne le zaradi alternative modelu sportage, temveč tudi z vstopom v precej natrpan razred električnih vozil. Neposredni tekmeci EV5 bodo tesla model Y, volkswagen ID.4, škoda enyaq in ford explorer - vsi trije sodijo med zelo celostne in tudi uporabniško prepričljive avtomobile.

Ponudba EV5 bo v Evropi poenostavljena. Na voljo bo le ena baterija s kapaciteto 81 kilovatnih ur, prav tako tudi le en pogon z močjo 160 kilovatov. Doseg po standardu WLTP znaša do 530 kilometrov.

V notranjosti podobna EV3

Za razliko od kitajske različice bo Kia v Evropi baterijo tipa LFP zamenjala za tip NMC. Na polnilnicah z enosmernim tokom bo največja moč polnjenja do 150 kilovatov. Glavni tekmeci omogočajo tudi že višje moči polnjenja.

Prtljažnik ima osnovno prostornino 566 litrov, to pa je mogoče povečati do 1.650 litrov. Pod sprednjim pokrovom je še dodatni 44-litrski prtljažnik.

Kia bo evropske EV5 izdelala v Koreji in ne na Kitajskem, kar odpravlja višje uvozne carine v Evropo.

Foto: Kia Foto: Kia Foto: Kia