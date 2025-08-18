Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
9.01

1 ura, 8 minut

Presenečenje iz Japonske: oblikovalski koncept novih športnih modelov za Lexus #foto

Lexus koncept | Foto Lexus

Foto: Lexus

Lexus s konceptom napoveduje novega športnika, ki bo spominjal tudi na kultni model LFA. Že prihodnje leto prihaja na ceste s hibridnim pogonom na osnovi motorja V8.

Kultni Lexus LFA. | Foto: Toyota Kultni Lexus LFA. Foto: Toyota Lexus je koncept predstavil na avtomobilskem dogodku v Montereyu. Japonci z njim kažejo oblikovalski slog za svoje prihodnje športne avtomobile, nekaj elementov pa spominja tudi na kultni model LFA. Tega so izdelovali med letoma 2010 in 2012, vseh 500 izdelanih pa sodi med najboljše športne avtomobile svojega razreda.

Koncept nima izpušnih cevi, a prihaja tudi V8

Pri Lexusu sicer ne bodo neposredno obudili modela LFA, neuradno pa naj bi eden novih modelov lahko nosil oznako LFR. Koncept nima izpušnih cevi, kar nakazuje na električni pogon. Tak avtomobil lahko na cestah pričakujemo proti koncu desetletja. 

Japonci bodo predvidoma že prihodnje leto pokazali nov športni model z motorjem V8, letos pa bodo zaključili proizvodnjo že nekoliko ostarelega modela RC F. V Goodwoodu so letos vozili z zamaskiranim prototipom na osnovi motorja V8, ki bo Lexusov in Toyotin naslednji adut v dirkah razreda GT3.

Lexus koncept | Foto: Lexus Foto: Lexus Lexus koncept | Foto: Lexus Foto: Lexus

