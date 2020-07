Hrvati z veliko okrepitvijo, prihaja inženirski genij

Rimac Automobili je v zaključni fazi razvoja drugega električnega superšportnika, pri tem pa mu bo pomagal eden izmed velikanov avtomobilske industrije. Chriss Porritt je šestnajst let vodil razvoj športnih in električnih avtov pri Aston Martinu, je nekdanji podpredsednik v Tesli ter je bil vodja posebnih projektov pri Applu, zdaj pa je postal direktor tehnološkega razvoja pri tem hrvaškem podjetju, ki ima sedež le nekaj kilometrov stran od slovenske meje.

Porrittu v življenju ni bilo dolgčas, saj je pri Aston Martinu bdel nad razvojem enega najbolj zaželenih športnikov one-77 in med drugim bil glavni inženir pri razvoju modela vantage zagato. Njegova naslednja destinacija je bila Kalifornija, kjer je leta 2013 postal podpredsednik inženirjev pri Tesli. Za dodaten bonus v njegovem življenjepisu poskrbi še delo pri Applu, kjer je skrbel za razvoj posebnih projektov.

V prostem času rad dirka s starodobniki

Porritt je glede na izkušnje iz Aston Martina in Tesle popoln kandidat za to delovno mesto. Povrhu vsega v prostem času restavrira, Chris Porritt je že pričel z delom v Veliki Nedelji, ki le nekaj kilometrov stran od slovenske meje. Foto: Rimac Automobili izboljšuje in dirka s svojimi starodobnimi avtomobili. ''Svojo pot smo začeli v državi, ki ni znana po razvoju avtomobilov. Veliko smo se naučili s preizkušanjem in z napakami, saj je bilo težko pritegniti ljudi iz drugih držav, zaradi česar je bil celoten postopek zahteven, a tudi vznemirljiv. Ne predstavljam si, kakšna bi bila naša pot in kako daleč bi bili zdaj, če bi imeli Chrisa že od samega začetka. Skrbelo me je, da ljudje z veliko izkušnjami v panogi ne bodo ustrezali naši kulturi in podjetniškemu duhu. Toda kot absolutni ljubitelj avtomobilov, ki se rad vključuje v ustvarjanje novih projektov, se Chris že od začetka prilagaja. Delimo enak način razmišljanja: želimo razviti avtomobile, ki dvignejo lestvico, so zabavni in kakovostni. Komaj čakam na rezultate, ki jih bomo dosegli skupaj," je dejal Mate Rimac.

150 avtomobilov z nezemeljskimi zmogljivostmi

Rimac z vsakim letom ekspresno raste, povečuje število zaposlenih in se pripravlja na zagon proizvodnje modela c_two. Foto: Rimac Automobili Rimac je prototip c_two predstavil že leta 2018 na avtosalonu v Ženevi in takoj prodal vseh 150 primerkov, ki jih nameravajo izdelati v letošnjem letu. 2,1 milijona dolarjev (1,82 milijona evrov) je bilo treba pripraviti za nakup, a velike večine kupcev to ni ustavilo pri nadaljnjemu zapravljanju. Kot je pred časom povedal vodja prodaje Krešimir Ćorićse, se je 150 kupcev v večini odločilo dokupiti še za pol milijona evrov dodatne opreme. Skupna cena avtomobila se je tako dvignila nad 2,7 milijona dolarjev (2,33 milijona evrov).

Rimčev concept_two ima resnično izjemne zmogljivosti. Njegovi štirje elektromotorji zagotavljajo sistemsko moč kar 1.408 kilovatov, kar je skoraj dva tisoč "konjev". Poleg tega ima pogon kar 2.300 njutonmetrov navora. Avtomobil ima seveda vektorsko razporejanje navora med vsemi štirimi kolesi. Do sto kilometrov na uro pospeši v le 1,85 sekunde, kar je uradno pet stotink hitreje kot osupljiv Teslin električni roadster. Hitrost 300 kilometrov na uro je ta cestni izstrelek sposoben doseči v le 11,8 sekunde. Najvišja hitrost znaša 412 kilometrov na uro. Če upoštevamo, da ima koncept 1.950 kilogramov, gre za res izjemne zmogljivosti.