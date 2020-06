Hrvaški avtomobili za milijone: kaj vse bodo izdelali letos?

Rimac Automobili so v tovarni v Velikem Trgovišću odprli novo proizvodno linijo za svoj prihodnji avtomobil z delovnim imenom concept C-Two. Za zdaj so izdelali štiri prototipe.

Zaradi epidemije koronavirusa covid-19 so morali pri hrvaškem Rimac Automobili prestaviti dobave prvih serijskih električnih superšportnikov, ki za zdaj nosijo še delovno ime concept C-Two. To je drugi avtomobil hrvaškega podjetja, ki se je uveljavilo predvsem kot dobavitelj električnih pogonov in baterijskih sklopov za uveljavljene proizvajalce kot so Aston Martin, Koenigsegg, Porsche, Kia in Hyundai. Kupci bodo ta avtomobil dobili leta 2021 in ne že letos, kot so Hrvati napovedali pred epidemijo.

Imajo štiri prototipe, potrebujejo jih še 13

Medtem ko bodo uradno ime serijskega avtomobila še potrdil, v Velikem Trgovišću (severno od Zagreba, dobre pol ure vožnje od slovensko-hrvaške državne meje) nastajajo prvi primerki tega avtomobila. Do zdaj so izdelali štiri prototipe, za pridobitev homologacije in zaključek testiranj jih bodo morali izdelati še trinajst.

Temu bo sledilo še deset predserijskih avtomobilov, ki jih bodo večinoma izdelali še letos.

Za vsak serijski superšportnik mesec dela

“Proces od prvih konceptov do serijskih avtomobilov na cesti, upoštevajoč vse homologacijske postopke, traja od tri do štiri leta,” pravijo pri Rimac Automobili.

Vsak prototip bodo izdelovali pet tednov, pri serijskih vozilih pa se bo ta čas lahko skrajšal na en mesec.

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili