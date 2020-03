Hrvaški Elon Musk: odkrito o zaposlenih in povprečni plači #video

Kriza s širjenjem koronavirusa covid-19 je prizadela svetovno gospodarstvo in tudi evropsko avtomobilsko industrijo. Tovarne so ustavile delo, skladno z omejitvami gibanja se je ustavil tudi avtomobilski trg. Mate Rimac je lastnik hrvaške družbe Rimac Automobili, ki sicer izdeluje zelo nišne superšportne električne avtomobile, zato sta v podjetju iz Svete Nedelje pri Zagrebu toliko pomembnejša razvojni del ter opravljanje vloge dobavitelja večjim proizvajalcem. Naj si bodo to švedski Koenigsegg ali britanski Aston Martin, Porsche, Hyundai in podobna velika imena svetovnega avtomobilskega posla.

V dveh podjetjih ima več kot 700 zaposlenih

Rimac je marčevsko odpoved avtomobilske razstave v Ženevi, kjer je nameraval razkriti svojega serijskega električnega superšportnika concept 2, sprva označil za "panično" potezo. Toda nato se je strinjal, da je treba dati prednost skrbi za zaposlene. Zdaj je svoje videnje na poslovanje v obdobju, ko je velik del Evrope ustavil proizvodne procese, razložil v lastnem videu.

V njem je pojasnil rast zaposlovanja v podjetju Rimac Automobili in sestrskem podjetju Greyp (električna kolesa), obregnil pa se je tudi ob vsoto plačanih davkov na račun hrvaške državne blagajne in na drugi strani precej manj pridobljenih sredstev od države oziroma Evropske unije.

Danes ima Rimac Automobili zaposlenih 652 ljudi, hitra rast števila zaposlenih pa je bila očitna predvsem od druge polovice leta 2017.

Video

Pregled zaposlenih:

Rimac Automobili Greyp SKUPAJ Stalno zaposleni: 584 66 650 Študenti: 59 2 61 Zunanji sodelavci: 9 2 11 SKUPAJ 652 70 722

Najslabši mogoči scenarij, ko bi kriza trajala do 12 mesecev

"Vsi zaposleni so bili doma od 16. marca. Takrat sem imel občutek, da smo z odločitvijo prenaglili. Mi smo ostali doma, številni drugi so delali naprej. Zdaj vem, da smo se vendarle pravilno odločili. Danes med zaposlenimi ni okuženega s koronavirusom covid-19, nobenega nismo odpustili, vsi prejemajo polne plače," razlaga Rimac, ki ga v avtomobilski industriji pogosto imenujejo tudi "hrvaški Elon Musk".

Po njegovih besedah je ključna naloga podjetja, da ostane trdno tudi v primeru tako imenovanega "worst-case" scenarija, to je trajanja krize za obdobje enega leta.

Zanimiv je Rimčev komentar glede predvidevanja, kako dolgo lahko srednje velika podjetja zdržijo z ustavljenim poslovanjem in brez prihodkov. Pri tem se je nanašal na podatke tuje študije, ki večini takih podjetij omogoča okrog 30 dni za preživetje. Le okrog 25 odstotkov podjetij bi na ta način lahko zdržalo dva meseca.

Rast zaposlenih se je začela hitro povečevati od druge polovice leta 2017. Foto: Rimac Automobili

Koenigsegg iz Švedske, kjer tovarne kljub virusu delajo naprej, tudi zdaj želi baterijske sklope …

Rimac ne skriva dejstva, da njegovemu podjetju danes še kako prav pride naložbeni kapital Porscheja in korejskega koncerna Hyundai-Kia. V zadnjem poldrugem letu so v podjetje vložili okrog 100 milijonov evrov. Njegovo podjetje sicer ni klasična avtomobilska tovarna, saj se ukvarjajo predvsem z razvojem električnih pogonov in baterijskih sklopov, tak razvoj pa zahteva visoka sredstva.

"Danes delo nadaljujem z minimalnim številom ljudi. Prihod v službo je prostovoljen in le za zdrave zaposlene. Naš pomembni kupec je Koenigsegg iz Švedske, kjer so se omejitev zaradi koronavirusa lotili precej drugače. Omejitev je manj, tam tovarne delajo naprej in zato tudi od nas pričakujejo baterije. Naši zaposleni so dobili zaščitno opremo, ni mešanj med oddelki, ni sestankov in podobno," razlaga 32-letni Hrvat.

Februarja je za neto plače namenil 788 tisoč evrov

V videu je pokazal tudi ves obračun plač za mesec februar, ki je zavzemal 571 skupno zaposlenih. Vsota neto plač je znašala dobrih šest milijonov kun oziroma 788 tisoč evrov. Povprečna neto plača tako znaša 1.380 evrov. Skupaj z različnimi dodatki se vsota bruto plač poveča na 10,5 milijona kun oziroma 1,37 milijona evra (v povprečju 2.400 evrov na zaposlenega).

"Lani smo na račun države plačali 5,4 milijona kun, dobili pa 394 tisoč kun podpore in 1,5 milijona kun evropskih sredstev. Od leta 2012 smo državi plačali 13,7 milijona kun davkov, dobili pa dva milijona kun podpore in 2,4 milijona kun evropskih sredstev," pojasnjuje Rimac. Pri tem je poudaril, da nekatere države v regiji ponujajo precej boljše pogoje.