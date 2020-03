Volkswagen: Vsak teden "koronakrize" nas stane dve milijardi evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Diess vodi koncern s skupno 124 tovarnami in 671 tisoč zaposlenimi. Foto: Reuters Koncern Volkswagen ima trenutno zaposlenih 671 tisoč ljudi, po celem svetu pa postavljenih 124 tovarn. Od tega jih je 72 v Evropi, samo v Nemčiji kar 28. Nemci so zdaj zaprtje tovarn podaljšali vsaj do 7. aprila.

Herbert Diess, predsednik koncerna, je bil v pogovoru za nemško televizijo ZDF jasen. Če se bo kriza s širjenjem okužb s koronavirusom še nadaljevala, se bo nemogoče izogniti odpuščanju. Vsak teden imajo dve milijardi evrov stroškov, na prihodke pa zdaj ne morejo računati. Izjema je le Kitajska, kjer so spet začeli prodajo avtomobilov, proizvodne kapacitete tamkajšnjih tovarn pa so še vedno zgolj na polovični izkoriščenosti.

Brez discipline se ne bo mogoče izogniti odpuščanju

"Zdaj moramo prilagoditi proizvodnjo. V Evropi nimamo take discipline kot na Kitajskem. Le če se bomo položaju prilagodili podobno kot na Kitajskem, v Južni Koreji in drugih azijskih državah, imamo možnost za zadržanje vseh zaposlenih. Trenutni položaj zahteva zelo ostre posege," je opomnil Diess.

Pri Volkswagnu in drugih proizvajalcih iščejo načine, kako v času vsesplošnih karanten znova zagnati proizvodnjo. Uvedli bi večji razmik med delavci, povečali skrb za higieno in podobno.