Koliko manj novih avtov? Naredili oceno, številke so osupljive.

Čeprav so avtomobilski proizvajalci na Kitajskem lahko začeli postopno oživljati tovarne, širjenje krize v ZDA in Evropi hromi celoten avtomobilski posel. Že včeraj smo pisali o vplivu poslovanja tudi na trgovce v Sloveniji, ki trenutno ne morejo prodajati avtomobilov. Vsaj do 16. aprila je v Sloveniji tudi onemogočena registracija vozil.

Evropske tovarne bodo izdelale vsaj 810 tisoč avtomobilov manj kot lani

Pri analitičnem podjetju Berylls so ocenili vpliv krize na avtomobilsko industrijo. Pri tem so predvidevali, da se bo v nekaj mesecih stanje normaliziralo. Predvidevali so torej pozitiven scenarij, vsako podaljševanje krize pa bi številke proizvodnega primanjkljaja še bistveno poslabšalo. Težava namreč ni le zaprtje tovarn, temveč predvsem padec kupne moči na trgu.

Že ob dobrem scenariju so negativni vplivi zelo jasni. Po svetu naj bi letos proizvajalci izdelali 1,6 milijona avtomobilov manj kot lani. To bi bil več kot desetodstotni upad proizvodnje. V Evropi naj bi letos izdelali vsaj 810 tisoč avtomobilov manj kot lani. To bo vplivalo na proizvodne procese v tovarnah in domnevno tudi na stabilnost zaposlovanj. Samo v Nemčiji bodo izdelali skoraj četrt milijona manj avtomobilov kot lani.

Po oceni Berylls bo med znamkami po svetu največji padec v proizvodnji doletel Ford (-156 tisoč), sledila naj bi koncerna Fiat Chrysler (-145 tisoč) in Volkswagen (-135 tisoč). V Evropi bo koncern PSA Peugeot Citroën izdelal vsaj 137 tisoč avtomobilov manj, okrog sto tisoč vozil manj bodo izdelali tudi pri Volkswagnu, BMW in Renault-Nissan-Mitsubishiju.