Leta milijonskih dobičkov, zdaj hud udarec: to pričakujejo od vlade

Vodilni avtomobilski trgovci v Sloveniji so pri napovedovanju trenutne krize na letošnje poslovanje, prodajo in morebitno pomoč trgovcem pričakovano še dokaj zadržani. V prvih dveh mesecih je prodaja novih avtomobilov v Evropi padla za 7,4 odstotka, v Sloveniji pa za 9,2 odstotka (bruto). Foto: Reuters

Promet s prodajo novih in rabljenih avtomobilov je v Sloveniji ustavljen. Trgovci so na vlado naslovili pobudo, da bi dovolili registracijo vsaj že plačanih novih avtomobilov. Zaustavitev prodaje bo brez dvoma vplivala na letošnje rezultate, ki so že sicer napovedovali padec prodaje. Peščica največjih trgovcev je zadnja leta kovala milijonske dobičke, kriza pa bo zdaj z nezmožnostjo poslovanja udarila predvsem po manjših trgovcih. Kakšni so prvi ukrepi in pričakovanja uvoznikov največjih znamk?

Kdaj bo v Sloveniji spet mogoče prodajati avtomobile in te predvsem registrirati? To je ključno vprašanje tudi pri oceni, kakšen izpad bo avtomobilskim trgovcem povzročila trenutna kriza. Z uvedbo omejitev za preprečitev širitev okužb s koronavirusom se je v Evropi skoraj popolnoma ustavila tudi avtomobilska industrija. Proizvajalci so trenutno zaprli tovarne, nekateri med njimi zdaj poskušajo zagnati proizvodnjo zaščitnih mask. Kdaj bodo lahko spet nemoteno začeli izdelovati avtomobile in predvsem kdaj se bo povpraševanje na trgu spet normaliziralo, je trenutno še popolna neznanka.

Medtem ko je v nekaterih državah omogočena prodaja rabljenih avtomobilov (o takih primerih smo pisali v povezavi s Srbijo), je zaradi zaprtja uradov v Sloveniji nemogoče registrirati avtomobil. Tudi če bi ga trgovcem uspelo prodati prek digitalnih kanalov (na primer vozila iz zaloge), ga novi lastnik brez registracije ne bi mogel uporabljati. Tako bo vsaj še do 16. aprila.

Pobuda, da bi lahko registrirali že plačana nova osebna vozila

"Trgovinska zbornica Slovenije je v imenu Sekcije za osebna motorna vozila posredovala vladi in ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog, da se vnovič vzpostavi sistem registracij novih osebnih in dostavnih vozil. Lastniki čakajo na prevzem vozil, ki so jih že plačali. Za ta nova vozila ni potreben tehnični pregled in bi jih lahko registrirali na upravnih enotah, ki dežurajo za podaljšanje vozniških dovoljenj in osebnih dokumentov," aktivnosti v tem času pojasnjujejo pri družbi Porsche Slovenija, ki v Slovenijo uvaža znamke avtomobilskega koncerna Volkswagen in velja za enega od dveh največjih trgovcev v Sloveniji.

"Kaj vse to za nas v perspektivi pomeni, še ne znamo oceniti, ker seveda nihče ne ve, koliko časa bo 'koronakriza' trajala. Za zdaj nam ne preostane nič drugega, kot da natančno sledimo dogodkom," še dodajo pri Porsche Slovenija.

Znamka Volkswagen ima v Sloveniji devetnajst, Škoda osemnajst, Seat trinajst in Audi šest pooblaščenih prodajalcev osebnih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman

V zadnjih dveh letih smo poročali o sicer zelo visokih dobičkih vodilnih avtomobilskih trgovcev v Sloveniji. Deset najuspešnejših je lani resda zaslužilo vsaj milijon evrov, a to so predvsem uvozniki znamk.

Pri manjših trgovcih, ki so del mreže posamezne znamke, so prihodki in dobički mnogo manjši. Ti trgovci pa so danes pod močnim likvidnostnim bremenom. Zapreti so morali prodajne salone in storitve omejiti le še na nujne servisne posege.

Kdo so bili lani najuspešnejši?

Toyota pomaga trgovcem tudi pri likvidnostnih bremenih

Vodilni avtomobilski trgovci v Sloveniji so pri napovedovanju trenutne krize na letošnje poslovanje, prodajo in morebitno pomoč trgovcem pričakovano še dokaj zadržani. V prvih dveh mesecih je prodaja novih avtomobilov v Evropi padla za 7,4 odstotka, v Sloveniji pa za 9,2 odstotka (bruto).

"V prvi fazi smo trgovcem priskočili na pomoč pri reševanju likvidnostnih težah. Prilivi so v trenutnem položaju zelo omejeni. Pričakujemo, da bo celotna letna prodaja padla, skladno z zaustavitvijo poslovanja. Prav tako pričakujemo manjšo kupno moč, kar bo tudi vplivalo na manjšo prodajo," so nam povedali v podjetju Toyota Adria, ki v Slovenijo (in pripadajočo regijo držav nekdanje Jugoslavije) uvaža znamki Toyota in Lexus. Skupno imajo na slovenskem prostoru devet prodajnih salonov.

Znamka Renault ima v Sloveniji eno največjih prodajno-servisnih mrež, v kateri so tudi številna družinska podjetja. Znamka je povezana tudi s tovarno Revoz v Novem mestu, kjer proizvodnja stoji. Foto: Gregor Pavšič

Renault z več kot 30 prodajalci in serviserji, mnogi so družinska podjetja

Eno največjih prodajno-servisnih mrež v Sloveniji ima znamka Renault, ki je z Volkswagnom tudi tradicionalno najuspešnejša. Renault je povezan tudi s tovarno Revoz v Novem mestu, kjer so morali prejšnji teden zaustaviti izdelavo novih avtomobilov. Renault ima v Sloveniji devet koncesij primarne mreže in 26 pogodbenih partnerjev sekundarne mreže s skupaj 33 prodajno-servisnimi lokacijami. Lastniki posameznih koncesionarjev so finančni investitorji ali družinska podjetja.

"Takoj ob uveljavitvi strožjih državnih ukrepov smo z banko RCI že v sredini prejšnjega tedna prodajno-servisni mreži predstavili sveženj ukrepov, s katerimi želimo narediti vse, kar je v naši moči, da bi ohranili poslovno stabilnost naše prodajno-servisne mreže ob hkratni zagotovitvi varnosti za vse zaposlene. Naše centralno skladišče rezervnih delov v Novem mestu, od koder pokrivamo potrebe celotne regije Adriatic, posluje naprej in skuša servisni mreži zagotoviti redno dobavo ključnih delov, ki so nujni za normalno delovanje vozil. Prodajno-servisni mreži smo zagotovili finančno podporo, podaljšali roke plačil, zagotovili dodatne skladiščne kapacitete za nova vozila, ki jih trgovci trenutno ne smejo dobavljati kupcem, začasno smo prekinili zahteve po izpolnjevanju tistih obveznosti mreže, ki niso nujno potrebne za osnovno dejavnost, okrepili svetovalno podporo pri odnosih s kupci in podobno," pojasnjujejo v družbi Renault Nissan Slovenija.

Pri Mazdi pravijo, da so za pomoč trgovcem že sprejeli nekaj ukrepov. Ti so sicer poslovna skrivnost. Foto: Gašper Pirman

"Za zdaj posebna pomoč našim trgovcem ni potrebna. Če bo kriza trajala dlje, torej mesec ali več mesecev, se bojim, da izpada prodaje ne bo mogoče nadomestiti," ocenjuje Peter Verčič, direktor znamke Suzuki v Sloveniji. To je sicer ena manjših znamk, ki pa ima vseeno deset prodajnih salonov. Podobno velja tudi za Mazdo, ki ima deset prodajnih salonov.

Tudi pri tej japonski znamki poudarjajo, da je ocena vpliva krize na poslovanje odvisna prav od trajanja zaprtja salonov. To je v prvi vrsti odvisno od vlade, ki določa pogoje poslovanja "nenujnih" trgovin in tudi potrebnih državnih uradov (registracije, tehnični pregledi …).