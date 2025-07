Najbolj vroč avtomobil v Evropi, kmalu prihaja povsem nov #foto

Renaultov zaključek prvega polletja vzbuja mešane občutke. Prodaja osebnih avtomobilov se je povečala, in sicer za 8,4 odstotka. To je bila predvsem zasluga zelo dobre prodaje clia, ki je bil junija že tretji mesec zapored najbolje prodajani avtomobil v Evropski uniji, kažejo podatki analitične družbe Dataforce. Toda pri Renaultu so vzporedno zabeležili kar 29-odstotni padec prodaje lahkih gospodarskih vozil, kar je tudi sicer splošen trend letošnjega prvega polletja.

Skupna prodaja Renaulta, kjer lahka gospodarska vozila predstavljajo petino celotne prodaje, je do konca junija upadla za 0,1 odstotka. Tudi zaradi teh razlogov pa so pri Renaultu za letošnje leto že prej opozorili pred znižanimi pričakovanji glede letošnjih dobičkov.

Zadnji mesec renault clio pred teslo model Y

Junija je Renault po trenutnih podatkih v Evropski uniji prodajo clia povečal za 21 odstotkov na skoraj 27 tisoč vozil. V nekaterih državah so uvedli nov vstopni paket in v Franciji tako clio stane že od slabih 17 tisoč evrov naprej. Junija je drugo mesto v Evropski uniji zasedel tesla model Y, ki se po slabem začetku leta postopno vrača v vrh avtomobilske prodaje.

Za Renault so to dobri obeti pred razkritjem nove generacije clia, ki ga bodo razkrili na razstavi IAA v Munchnu. Trenutni clio je na cestah že od leta 2019.

Dacia sandero še vedno na vrhu

V prvem polletju sta na vrhu avtomobilske prodaje v Evropi Volkswagen in Toyota, med posameznimi avtomobili pa ostaja na vrhu dacia sandero. Letos so jih prodali že več kot 130 tisoč, kar je sicer dobrih devet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Clio se je prebil na skupno drugo mesto s 123 tisoč prodanimi vozili, kar je 8,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani, tretji pa je peugeot 208 s 108 tisoč prodanimi vozili.