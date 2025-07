Lani dobiček, letos 2,3 milijarde izgube: Stellantis pokazal načrte za preobrat

Koncern Stellantis, ki ima svoj uradni sedež v Amsterdamu, sicer pa je nastal kot združitev koncernov PSA Peugeot Citroen in Fiat Chysler, je predstavil poslovne rezultate za letošnjo prvo polovico leta.

Stellantis je imel skupno 74,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 13 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani

Neto izguba v prvem polletju je znašala 2,3 milijarde evrov, lani v

Padec prihodkov so najbolj občutili v Severni Ameriki in Evropi, kar pa so delno nadoknadili z rastjo prometa v Južni Ameriki

V Evropi je prodaja avtomobilov upadla za sedem odstotkov (1,28 milijona vozil), kar je posledica tudi počasnejšega lansiranja novih modelov. Istočasno so prihodki od prodaje padli le za dva odstotka (29,2 mrd evrov)

V Evropi več kot desetodstotni padec prodaje (registracij) za znamki Citroen in Opel, več kot 20 odstotkov za DS, za obujeno Lancio pa je padec prodaje letos skoraj 74-odstoten. Alfa Romeo je beležila 33-odstotno rast prodaje

V Severni Ameriki je prodaja upadla za 23 odstotkov (647 tisoč vozil), tudi zaradi omejitve uvoza avtomobilov zaradi višjih carin v ZDA

Po zaslugi boljše prodaje v Argentini se je prodaja v Južni Ameriki povečala za 20 odstotkov (471 tisoč vozil)

Prisotnost na Kitajskem (skupaj z Indijo in azijsko-pacifiško regijo) je še vedno majhna - tam so v prvem polletju prodali 28 tisoč vozil

V Evropi bo pomemben prodajni adut tudi nova fiat grande panda. Foto: Gregor Pavšič

Antonio Filosa, novi izvršni direktor Stellantisa. Foto: Stellantis

Tudi za Stellantis so letos velik udarec pomenile višje uvozne carine v ZDA. Večino avtomobilov za tamkajšnje kupce izdelajo v tovarnah v Kanadi in Mehiki, za katere so po izvolitvi predsednika Donalda Trumpa sprejeli najvišje dodatne 25-odstotne carine. V prvem polletju so te carine Stellantis stale 300 milijonov evrov, do konca leta pa družba ocenjuje strošek kar 1,5 milijarde evrov.

“Prav gotovo trenuten položaj ni takšen, v kakršnem želimo biti. V drugem polletju pričakujemo boljše rezultate, predvsem pa se želimo tesneje povezati s kupci in se tudi vrniti v segmente z visokimi prodajnimi številkami,” je delničarjem Stellantisa povedal izvršni direktor Antonio Filosa, ki je na čelu koncerna nasledil Carlosa Tavaresa.

Prihajajo prodajni učinki novih modelov

Stellantis je letos na trge že poslal nekaj prodajno zanimivih modelov, za katere pravi učinek šele sledi. To so bili na primer fiat grande panda, citroen C3 aircross, opel frontera, opel grandland, sledijo še jeep compass, citroen C5 aircross in DS 8. Ameriški Ram bo v poltovornjak ram 1500 vrnil 5,7-litrski motor V8.