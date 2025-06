Fiat se z novo grande pando vrača k tistemu, kar je vedno počel najbolje, in poskuša znova zagnati srce svoje znamke. Grande prinaša šest centimetrov daljši, a tudi prostornejši in bolj praktičen avtomobil, kot je bila zadnjih 45 let osnovna panda. V Slovenijo prihaja z blago hibridnim in tudi polno električnim pogonom.

Foto: Gregor Pavšič Fiat z novo grande pando začenja poživitev nekoč ene izmed osrednjih avtomobilskih znamk v Evropi. Eden glavnih produktov Fiata je bila tradicionalno prav panda, ki so jih od leta 1980 izdelali več kot 23 milijonov. Najbolj legendarna je bila prva, ki so jo izdelovali kar 26 let. Bila je prostorsko premišljeno izdelan avtomobil preprostih in praktičnih linij, podobno pa Fiat z novim modelom panda (prvič z dodatkom grande) poskuša tudi leta 2025. Fiat se je torej z novim modelom vrnil k tistemu, kar je vedno počel najbolje.

Prav gotovo lahko grande pando uvrstimo med najbolj simpatične in zanimive novosti letošnjega avtomobilskega leta. Njen prvi oblikovalec je bil Francois Leboin, ki je sodeloval tudi pri oblikovanju novega renaulta 5. Še enkrat več je odlično povezal preteklost in ji dodal moderne oblike. Grande panda tako ostaja zvesta ravnim in čistim linijam, to pa pomeni tudi dober prostorski izkoristek.

Dolga je skoraj štiri metre (3,99 m), za svojo dolžino pa ponuja zelo zgledno prostornost in uporabnost. V primerjavi s klasično pando je daljša za 6,1 centimetra, širša je za 2,8 centimetra, višja za 1,4 centimetra, medosje pa je daljše za 3,8 centimetra. Večji je seveda tudi prtljažnik, in sicer za 140 litrov.

Vtis v notranjosti je prijeten, čeprav bomo o vozni izkušnji sodili šele po nekoliko daljšem testu. Oblikovalski pristop je v avtomobilu podoben kot zunaj njega. Na voljo sta dva digitalna zasnova, značilen Stellantisov sistem upravljanja samodejnega menjalnika, celotna ureditev pa je pretežno minimalistična. Osnovne funkcije, na primer za klimatsko napravo, imajo še vedno tudi fizična stikala.

Precej je ovalnih oblik, kar spominja na kultno testno stezo na strehi Fiatove tovarne v torinskem Lingottu. Da je grande panda tudi moderna, dokazujejo štirje priključki USB-C in moderna brezžična povezljivost prek vmesnikov, kot sta Car Play in Android Auto.

Prostor zadaj? Za štiri metre avtomobila ni slabo.

Prostora zadaj ni malo. Odrasla oseba lahko dobro sedi in ima pred koleni še nekaj prostora. Občutek zadaj je dober glede na to, da je avtomobil dolg štiri metre in torej spada pod sorodna tekmeca, kot sta citroën C3 aicross in opel frontera. To sta oba večja križanca, fiat grande panda pa kljub omenjenim prirastkom ostaja tipičen avtomobil mestnega razreda.

Foto: Gregor Pavšič

Blagi hibrid ali elektrika?

Pri pogonu bosta izbiri dve. Osnovo predstavlja blago hibridni pogon na osnovi 1,2-litrskega bencinskega trivaljnega motorja (81 kW). Za prenos moči skrbi le samodejni menjalnik, možnost ročnega pa prihaja proti koncu leta.

Nasproti blagega hibrida stoji polno električna različica. Elektromotor zmore 83 kilovatov, baterija je tipa LFP in ima kapaciteto 44 kilovatnih ur. Če bo poraba dovolj ugodna, to lahko pomeni blizu 300 kilometrov dosega. Kakšna bosta poraba in realen doseg, bomo ocenjevali po obsežnejšem testu.

Zanimivost je v sprednji del vozila integriran 4,2 metra dolg polnilni kabel, ki ga lahko izvlečemo, ob tem pa je osnovna vtičnica še zadaj. Moč polnjenja AC znaša do 11 kilovatov (doplačljivo), pri polnilnicah DC pa znaša največja moč polnjenja do sto kilovatov.

Iz Kragujevca v Slovenijo letos okrog 200 velikih pand

Fiat bo grande pande za Slovenijo izdeloval v srbskem Kragujevcu. Povpraševanje po avtomobilih je očitno veliko, saj je težko dobiti zadostno količino vozil. V Sloveniji želijo letos do konca leta prodati okrog 200 vozil, od tega približno 20 odstotkov električnih. Končni izkupiček bo odvisen prav od razpoložljivih proizvodnih kapacitet.

Grande panda s klasičnim motorjem bo imela tri pakete opreme, ceno pa od 18.490 do slabih 22 tisoč evrov. Električna se bo gibala med 25 in 27 tisočaki. Pri isti opremi je električna dražja za nekaj manj kot šest tisoč evrov in če upoštevamo trenutno subvencijo 7.200 evrov, polno opremljena električna grande panda stane pod 20 tisoč evri.

Štirikolesno gnan avtomobil, kar je zaščitni znak pande vse od leta 1983 (takrat je njen pogon razvil avstrijski Steyr Puch), prihaja naknadno. Neuradno ga dobi hibridna različica, ki bo zadaj dobila še elektromotor.

S prihodom grande pande pa se s trga povsem umika klasična panda oziroma pandina, in sicer iz preprostega razloga, saj bi s svojo povišano ceno preveč posegala prav v območje novega avtomobila.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič