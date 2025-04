Pred 70 leti je fiat 600 reševal prostorske zagate družin, ki so se na cestah stiskale v topolinčkih. Bil je bolj uporaben od manjšega in šibkejšega a mnogo bolj fancy modela 500, vendar je ugasnil prej in kot vemo, reinkarnacije ni doživel.

V novem tisočletju, ko so uspešno retro različico 500 povečali, pri Fiatu še niso razmišljali o novem 600, pač pa so s 500L ustvarili enoprostorca, s 500x pa križanca. In kot takšen zdaj nastopa 600, ki ga namesto v "Fiatov razred 500" uvrščamo med Stellantisova vozila SUV segmenta B.

Novi fiat 600 ni reinkarnacija

S prvotnim fiatom 600 ima malo skupnega. Omenimo le, da je ohranil osnovno obliko ohišja merilnikov in to je to. Lahko pa rečemo, da nadaljuje njegovo poslanstvo, saj je bil v svojem času družinsko vozilo. Sicer pa delno povzema slog oblikovanja modelov 500, še bolj pa ga je dodelal z očitno težnjo, da mora izgledati italijansko in če kdo ne verjame, naj pogleda sedežne obloge.

418 centimetrov dolgi križanec, z močno izstopajočimi 18-palčnimi platišči Diamond cut, je postavljen 20 centimetrov nad podlago. Medosje (2557 mm) si med drugim deli z jeepom avenger, svetlobne enote so povzete po modelih 500e in 500x, da kdo česa ne pomeša, skrbijo številni napisi 600 vse naokrog.

Foto: Aleš Črnivec

Palec gor

Armaturna plošča je oblikovana preprosto s pregledno razporejenimi podatki na obeh zaslonih in s primerno dosegljivimi fizičnimi stikali. Prek celotnega območja se lahko izbere barva ambientalne osvetlitve.

Pomik sprednjih sedežev je res izdaten za dvometraše plus. Seveda se pri tem zadaj ne da sedet, celo dete na otroškem sedežu bi moralo nožice tlačiti v žep za sprednjim sedežem.

Konzola med sedežema je odlično izkoriščena z dvema odprtima predaloma in zaprtim pod naslonom. Omenimo še globok predal pred sovoznikom, ki mu voznik ne seže do konca.

Palec dol

Fiat in Jeep uveljavljata stikala DCT menjalnika P, R, N in D/M nanizana prečno na vmesno konzolo. Pri izbiranju mora voznik pogledal dol, med D in M celo med vožnjo.

S trdim pritiskanjem stikala engine start stop, ki sta ga menda prva uveljavila Peugeot in Citroën, se nikakor ne sprijaznimo. Po prevzemu naslednjega testnega vozila druge znamke povemo, da teh težav nima.

Sistemski moči 81 in 107 kilovatov z dvema stopnjama opreme

Vstopna cena z opremo byo znaša 20.490 evrov (brez popusta 1.500 evrov ob financiranju) in 24.290 z opremo la prima, plus dodatek 490 evrov za izbrano barvo testnega vozila. V obeh primerih gre za uigrano mehko hibridno kombinacijo, ki jo sestavljajo 74-kilovatni trivaljnik, 21-kilovatni elektromotor, 12-voltni generator/zaganjalnik in 6-stopenjski menjalnik DCT.

Hitrost 184 na uro ni za naše kraje, lahko pa se zapodi do 100 v 10,8 sekunde. Mehko hibridni sistem s kapaciteto baterije 0,77 kilovatne ure mu omogoča en kilometer mestne električne vožnje s hitrostjo 30 na uro. Za doplačilo 700 evrov je na voljo je tudi 100-kilovatni bencinski motor, ki z elektromotorjem zmore skupnih 107 kilovatov.

Fiat 600 je serijsko postavljen na 18-palčna lita platišča Diamond cut z gumami 215/55 R18. Foto: Aleš Črnivec

Skrb za italijansko oblikovanje

Seveda najprej omenimo sedeže iz eko usnja slonokoščenega odtenka. Štiri sedala in naslonjala so vse vprek prešita z zelenimi napisi FIAT, spredaj sta znaka 600, zelene obrobe pa so še posebej poudarjene. Voznikov sedež je serijsko nastavljiv električno vključno z masažno funkcijo, kar je v danem cenovnem okviru lepo presenečenje.

Enako velja za upravljanje prtljažnih vrat iz kabine ali z zamahom pod odbijačem. Vtis odličnosti dopolnijo lepo oblikovan usnjen volan, ambientalna barvna izbira armaturne plošče, tri LED lučke spredaj in dve zadaj, vse na dotik, usnjeno oblazinjen prešit naslon, barvno izbiranje videza osrednjega zaslona …

Primeren za štiri odrasle osebe, še bolj pa za starša z otrokoma

Mislimo na povprečno rasle potnike do višine okoli meter osemdeset, katerim Fiat zagotovi velikosti vozila primerno udobje in ustrezen prtljažnik. Ta ima dvojno dno, povsem na dnu pa je še korito z opremo in koristnim prostorom poleg. Da glede varnostne opreme pri Fiatu niso skoparili, dokazuje namestitev pritrdišč isofix tudi na sprednjem sedežu.

Ohišje merilnikov sledi obliki izpred 70 let. Informacijski 7-palčni zaslon je pregleden, posebej ugaja možnost z dvojnim prikazom vrtljajev na sto natančno. Foto: Aleš Črnivec

Zračniki so po trenutnih oblikovalskih zahtevah povezani v skupno enoto prek celotne armature, nad njimi sta nameščena zaslona, kar je videti preprosto. Upravljanje na dotik je preprosto, v pomoč so stikala, ogrevanju in prezračevanju jih služi kar deset poleg okroglega gumba volume. Foto: Aleš Črnivec

Dvokraki volan kot pred 70 leti, podoben okvir merilnikov

Obroč je zgoraj dvakrat odebeljen, spodaj moderno prisekan, eko usnje je oprijemljivo, vsak krak nosi samo po pet stikal, ročici plus in minus sta zadaj in to je to. Zračniki so po trenutnih oblikovalskih zahtevah povezani v skupno enoto prek celotne armature, nad njimi sta nameščena zaslona, kar je videti preprosto.

7-palčni zaslon je v vsaki od petih oblik pregleden, posebej ugaja možnost z dvojnim prikazom vrtljajev na sto natančno. 10,1-palčni je osnova avtoradiu NAV, povezovanju, vzvratni kameri, telefonu, multimedijskim vsebinam, nastavitvam vozila, počutju potnikov. Upravljanje na dotik je priročno, v pomoč so stikala, ogrevanju in prezračevanju jih služi kar deset poleg okroglega gumba volume.

Podvozje je dvignjeno 20 centimetrov nad podlago

Dovolj visok položaj za volanom je pogoj za dober pregled, obenem pa se 600 lahko zapelje po manj urejenih poteh. Vzmetenje zanesljivo prestreza cestne neravnine z dobro izbrano trdoto, ki včasih lahko odvzame delček udobja.

Tako kot 500x se tudi 600 lahko zanesljivo in z zmernim nagibanjem zapodi med ovinke. Neposreden volan (2,75 zavrtljaja), uravnoteženo podvozje in gume 215/55 R18 lahko dajejo vozniku prav zabavne občutke.

Foto: Aleš Črnivec

131 je 130

Presenečeni smo nad delovanjem merilnika, ki z naraščanjem hitrosti izboljša natančnost, tako da se pri 130 na uro zmoti le za en kilometer. Pri tem se motor vrti z 2900 vrtljaji, to je enako kot pri vseh citroënih, DSih, jeepih, oplih in peugeotih z mehko hibridnim postrojenjem in 6-stopenjskim menjalnikom DCT. Hrup v kabini fiata 600 je pri tem bolj zaznaven kot pri dražjih različicah iz skupine, vendar še ni moteč.

Mehko hibdidni sistemi favorizirajo prednastavljeno stopnjo rekuperacije

Govorimo o tovarniško izbrani zmerni stopnji zaustavljanja s pomočjo elektromotorja, ki zagotavlja optimalno polnjenje baterije. Moteča ni, kot je komu lahko pri vozilih z možnostjo stopnjevanja, vendar se voznik te pomoči privadi in jo vključi v svojo dinamiko vožnje. Še beseda o sistemih drive mode in auto hold.

Pri fiatu 600 ni možnosti izbire eco, normal in sport kot na primer pri jeepu avenger enake moči. Voznik lahko s preklopom menjalnika iz položaja D v M požene motor v višje vrtljaje in doseže boljšo odzivnost, delno primerljivo z načinom sport. Tudi stikala auto hold ni, zato smo si med postanki pred semaforji pomagali z N, na klancih pa kar s P. Večina voznikov avtomatikov tega sicer ne počne, saj rajši stojijo na zavori ("zavorniki").

Vstopanje v kabino je z dvignjenim podvozjem lahkotno. Odklepanje/zaklepanje deluje s približevanjem/zapuščanjem, razgreto kabino se prezrači daljinsko. Foto: Aleš Črnivec

385-litrski prtljažnik ima dvovišinsko dno, povsem spodaj je globoko korito s priborom za popravilo gume in obvezno opremo, poleg je še prostor vsaj za drobnarije. Foto: Aleš Črnivec

Na bencin ali elektriko?

Vprašanje sploh ni na mestu, ker voznik nima izbire. No, če je baterija polna, res lahko prevozi kilometer s hitrostjo največ 30 na uro, vendar ta podatek ni prav impresiven. Brez dvoma pa drži, da se 600 pogosto vozi brez bencina. Voznik lahko spremlja barvni prikaz pretoka energije, ima pa dva bolj konkretna načina.

Na instrumentni plošči izbere prikaz merilnika vrtljajev, ki se zlasti v mestu nenehno spreminjajo od 0 (EV) do približno 1500 ali 2000, odvisno od načina vožnje. Drug način omogoča potovalni računalnik, ki s trenutno porabo 0,0 l/100 km prikazuje vožnjo zgolj na elektriko.

5,7 litra na sto kilometrov nam je fiat 600 porabil tudi na avtocesti, dokler smo ga lahko gnali s tempomatom na 131. Na podeželskih cestah je znašala poraba 5,2, pri mestnih vožnjah pa 4,8, to je deciliter pod WLTP.