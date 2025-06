Foto: Gregor Pavšič Honda C-RV nikakor ni avtomobilski novinec, temveč model, ki je skupaj s toyoto RAV4 pred 30 leti začel utemeljevati pojem danes nepogrešljivih športnih terencev. Hondo C-RV poznamo že od leta 1995, tako da letos torej slavi že svojo tridesetletnico. Zdaj je pričakovano največja do zdaj in tudi zelo dobro opremljena, prvič pa je dobila tudi možnost priključnega hibrida. Ta je sicer kar občutno dražji od klasičnega samopolnilnega, a z rednim domačim polnjenjem zagotavlja precej več električnih kilometrov in v mestih tudi kako težavo s parkiranjem manj. V mestu boste baterijo polnili (moč do 6,8 kW) nekaj več kot dve uri, kar je skladno z dovoljenim trajanjem parkiranja s polnjenjem pred polnilnico (do tri ure).

Palec gor: prostornost in udobje, seznam opreme, praktičnost notranjosti

prostornost in udobje, seznam opreme, praktičnost notranjosti Palec dol: upravljanje menjalnika, doplačilo za priključni hibrid

Najdaljši do zdaj, njegova odlika tudi prostornost

V primerjavi s prehodnikom je C-RV zdaj daljši za deset centimetrov in japonski športni terenec v dolžino meri že 4,7 metra. Priključnohibridna različica je od klasične hibridne nekaj malega nižja (le kak centimeter), ima pa 39 litrov večji prtljažnik (635 litrov), in sicer zato ker nima štirikolesnega pogona. Priključni hibrid je zaradi večje baterije težji za sto kilogramov, a ima še vedno maso pod dvema tonama (1.916 kg).

Dizelskega motorja Honda ne ponuja več, priključnohibridni pa je od klasičnega hibrida dražji za deset tisoč evrov, a to velja le za osnovno različico klasičnega hibrida. Primerjava je zaradi različnih paketov dokaj težka. Priključni hibrid stane vsaj 57 tisoč evrov, kar seveda ni malo denarja za tako velik avtomobil.

Prav gotovo pa je temu treba dodati, da Honda s kakovostjo izdelave, udobjem vsakodnevne vožnje in naborom opreme s C-RV ponuja kar nekaj prestiža in premijskega vtisa – še posebej takrat, ko imamo na zalogi še nekaj električnih kilometrov.

Toliko dražji avtomobil ne bo racionalna izbira, ker v Sloveniji za nakup priključnega hibrida ne veljajo omembe vredne ugodnosti. Edina izjema je možnost parkiranja v mestu, kadar polnimo baterijo. Baterija ima kapaciteto slabih 18 kilovatnih ur (17,7 kWh), to pa zadošča za nekaj deset kilometrov električnega dosega. Zalogo elektrike je mogoče s samodejnim hibridnim uravnavanjem privarčevati tudi za pozneje.

Baterijo bo najbolje napolniti doma in povprečno dnevno vožnjo bo tako mogoče vsaj delno (večinoma?) opraviti na elektriko. A za 56 tisoč evrov so na trgu seveda tudi že zelo zmogljivi polno električni športni terenci s podobno prostornostjo.

Prav udobje vožnje in prostornost sta še naprej glavni vrlini modela C-RV. Vožnja je zelo udobna tako spredaj kot tudi zadaj, kjer se lahko zanesljivo peljejo tudi tri osebe, še najbolje otroci. Prtljažnik z osnovno prostornino zanesljivo odgovarja. Za prilagodljivost vozila je tu še 18-centimetrski premik zadnje klopi.

C-RV ni zares športnik, ponuja pa zelo spodobne zmogljivosti in tudi suverene vozne lastnosti. Pripomb na tem področju ni. Osnova priključnohibridnega pogona je sicer dvolitrski bencinski motor, ki skupaj z elektromotorjem zagotavlja sistemsko moč 137 kilovatov in 335 njutonmetrov navora. Pogon je mogoč le na sprednji par koles. Pospešek do sto kilometrov na uro je 9,4 sekunde, najvišja hitrost pa 195 kilometrov na uro.

Poraba goriva? Dokler je baterija polna oziroma ko se vozimo večinoma na (domačo) elektriko, je zelo ugodna. Ko zmanjka elektrike, se poveča na okrog sedem litrov na sto kilometrov.

Pri vozniškem prostoru je ergonomija večinoma zelo dobra. To lahko trdimo za volanski obroč in tudi kombinacijo digitalizacije sredinske konzole z ostankom klasičnih gumbov. Razmerje je zelo dobro, da se bodo tudi starejši vozniki v tem C-RV počutili kot doma. Med varnostnimi sistemi, s katerimi je avtomobil zelo dobro založen, izpostavljamo prikaz mrtvega kota na desni strani vozila ob vklopu desnega smernika.

Menjalnik s tipkami bi veljalo popraviti

Zares moteč je le sistem upravljanja samodejnega menjalnika. Namesto desne obvolanske ročice ali (še bolje) vrtljivega gumba med sedežema, imajo Japonci upravljanje menjalnika urejeno prek precej raztresenih tipk. Za tri ukaze so na voljo tipke, za vzvratno prestavo pa potezna ročica. Nekajkrat, ko smo se nameravali odpeljati naprej in smo instinktivno potegnili osrednjo ročico nazaj, smo se namesto naprej premaknili vzvratno. Prav gotovo je mogoče tudi s tipkami upravljanje menjalnika urediti enostavneje in bolj logično.

