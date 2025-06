Originalna fiat multipla. Foto: Fiat Fiat je z novo grande pando, ki je te dni tudi uradno zapeljala v Slovenijo, začel z obnovo svoje znamke. Del novosti bosta tudi dva modela v segmentu C na osnovi koncepta, ki ga je Fiat predstavil že lani. Nov model bo prihajal z iste platforme kot grande panda.

“Med družinskimi avtomobili v preteklosti nismo bili tako uspešni, toda ko se spomnimo multiple, je to zanimiva zgodba,” je za britanski Autocar povedal Fiatov vodja za evropski trg Gaetano Thorel. Nova fiata, klasični križanec oziroma njegova kupejevska fastback alternativa, bosta zanimiva popestritev ponudbe. Tak avtomobil bo Fiatov odgovor na dacio bigster, avtomobil pa bo soroden s citroenom C3 aircross.

Foto: Fiat

Ne bo daljši kot 4,5 metra

Po besedah Thorela bo dolžina avtomobila največ 4,5 metra, kar je približno toliko kot bigster (4,57 m). Stellantisova platforma smart car omogoča vozila dolžine od 2,5 do 4,4 metra.

Ime seveda še ni potrjeno, zato tudi zgolj hipotetična povezava z multiplo. Ta zanimiv model je Fiat predstavil leta 1998. Multipla je bila štiri metre dolg kompaktni enoprostorec z dvema vrstama sedežev in zanimivimi rešitvami pri izkoristku prostora, a tudi precej provokativnim pristopom do oblikovanja. Čeprav je multipla prejela precej nagrad, je zaradi svoje oblike močno delila mnenja in za Fiat ni bila velika poslovna uspešnica. Novodobna “multipla” bo imela podobno kot grande panda, to je mogoče sklepati na podlagi koncepta, moderno zasnovo s primesmi retro oblikovalskega jezika.

Omenjena izvedba kupejevskega fastbacka (koncept na fotografiji spodaj) bi lahko postal tudi nekoliko bolj SUV-jevsko navdahnjena kombilimuzina in s tem naslednik modela tipo.

Foto: Fiat