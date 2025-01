Nova fiat grande panda bo oblikovno eden bolj zanimivih avtomobilov letošnjega leta. Avtomobil predstavlja enega ključnih trenutkov za Fiat in dvig njihovih prodajnih številk, obenem pa tudi za vnovičen zagon italijanske avtomobilske proizvodnje.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Hibridni in električni pogon

Kot smo pri Stellantisovih avtomobilih že vajeni, bo imela grande panda pri pogonih dve možnosti. Najprej bo to blagi hibrid na osnovi trivaljnega bencinskega 1,2-litrskega motorja, ob tem pa še električno različico z baterijo kapacitete 44 kilovatnih ur (tip LFP). Tehnično si je avtomobil soroden s citroënom C3, ki pa je na voljo tudi še s klasičnim neelektrificiranim bencinskim motorjem.

Zanimive so prve cene, ki so jih pri Fiatu v določenih evropskih državah že objavili. V Italiji bo hibridna panda stala od 18.500 evrov naprej, avtomobili iz prve serije pa imajo ceno že skoraj 22 tisoč evrov. Podobne so cene tudi pri Fiatu v Avstriji.

Redna cena za električno bo od slabih 25 tisoč evrov naprej, a to je slabše opremljena različica (tudi z jeklenimi platišči). Električna grande panda iz prve serije La Prima bo Italijane stala 27.900 evrov, torej približno šest tisoč evrov več kot hibridna.

V Sloveniji bo s subvencijo električna lahko cenejša

Če bi razlika med hibridno in električno tudi v Sloveniji ostala okrog šest tisoč evrov in bi upoštevali še veljavno subvencijo 7.200 evrov, bi bila torej električna panda že cenejša od hibridne.

Toda to so le domneve, saj cene avtomobila za Slovenijo še niso znane. Pri Fiatu prihod grande pande na slovenske ceste napovedujejo za drugo četrtletje, ko bodo znane tudi cene.