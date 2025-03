Trije zanimivi Agnellijevi avtomobili lahko na dražbi navržejo pol milijarde evrov

To so trije zanimivi nekdanji lastniški avtomobili italijanskega magnata Giannija Agnellija, s katerimi bi lahko na dražbi iztržili celo do pol milijarde evrov.

Foto: RM Sotheby's Gianni Agnelli je krmilo Fiata prevzel leta 1966. Odprl je nove tovarne, širil poslovanje Fiata na vzhod (tudi v takratno Jugoslavijo), pod okrilje koncerna je sprejel tako Ferrari in Lancio kot kmalu tudi Alfo Romeo. Postal je eden najvplivnejših italijanskih gospodarstvenikov in tudi eden najbogatejših Italijanov. Kot predsednik Fiata je na vrhuncu nadzoroval 4,4 odstotka italijanskega BDP. Fiat je vodil vse do leta 1996.

Dostop je imel do sijajne zbirke raznovrstnih avtomobilov samih imenitnih znamk, ki so v času njegovega 30-letnega vodenja cvetele pod Fiatovo streho. Dražbena hiša RM Sothebys aprila zaključuje dražbo treh zanimivih avtomobilov iz Agnellijeve zasebne zbirke. Vsi trije avtomobili skupaj bi lahko na dražbi iztržili ceno blizu pol milijarde evrov.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Luksuzni karavan za zimske počitnice v St. Moritzu

Fiat je leta 1969 na ženevski avtomobilski razstavi pokazal novi model 130, ki je bil naslednik fiata 2300. Izdelovali naj bi ga le kot kupe ali limuzino. Agnellijeva družina pa je imela drugačno vizijo – želeli so si nekoliko bolj praktično izvedbo sicer udobnega in za svoje čase kaj luksuznega avtomobila.

Pri Fiatu so po naročilu Agnellija izdelali izvedbo familiare, ki jo je izdelal karoserist Officina Introzzi iz bližine Coma. Avtomobilu so vgradili 3,2-litrski motor V6 in tristopenjski samodejni menjalnik. Za udobno vožnjo so poskrbeli še za posamično vpetje na vseh štirih kolesih.

Izdelali so le tri 130 familiare. Prvega za Giannija Agnelliija, drugega za njegovega brata Umberta Agnellija in prijatelja Giuda Nicolo. Vsi trije so se med seboj razlikovali. Avtomobil Fiatovega magnata je dobil stranske dodatke iz lesa, strešne nosilce in veliko košaro na strehi. Posebnost je tudi tretja asimetrično postavljena zavorna luč, s katero so Agnellijevi varnostniki lažje sledili avtomobilu.

Uporabljal ga je v zimskih mesecih v švicarskem St. Moritzu, kjer sta prostornost avtomobila in prtljažnik na strehi prišla prav za prevoz smučarske opreme. Agnelli je imel avtomobil kar 11 let. Prodal ga je leta 1985.

Pričakovana cena za avtomobil na dražbi je od 170 do 300 tisoč evrov.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Milijarder se je vozil tudi v fiat pandi

Agnelli je leta 1986 kupil tudi na videz skromno, a zelo praktično fiat pando 4x4. Uporabljal jo je predvsem pozimi za vožnje okrog švicarskega St. Moritza. Pando je imel kar 15 let, nato pa jo je dve leti pred smrtjo prodal. Njegova panda sodi v drugo generacijo, ki ima torej štirikolesni pogon in 1,1-litrski bencinski motor.

Avtomobil naj bi imel po Agnelliju še štiri lastnike. Trenutni lastnik se je po petih letih odločil za popolno obnovo pande. Pričakovana cena na dražbi znaša od 20 do 40 tisoč evrov. Glede na temeljito obnovo je to morda danes štirikolesno gnana panda v najboljši avtomobilski kondiciji.

Karavanska izvedba po naročilu Agnellija tudi za themo

Lancia thema je bila uveljavljen avtomobil v limuzinski izvedbi, toda v Torinu so zanjo videli potencial tudi v karavanski izvedbi. Lancia je prepustila oblikovalsko nalogo Pininfarini in Zagatu, ki sta dobila nalogo zasnovati karavan na themini šasiji in pogonih. Izdelali so dva avtomobila – enega s turbodizelskim motorjem in drugega z atmosferskim 2,8-litrskim motorjem V6. Ta motor poganja tudi avtomobil z dražbe. Agnelli je karavansko themo kupil pozneje in jo dve leti uporabljal za svoj osebni avtomobil. Prvič jo je registriral v Torinu maja leta 1985. Ves čas se je vozila le po italijanskih cestah, prevoženih pa ima 92.329 kilometrov. Pričakovana cena na dražbi je od 80 do 160 tisoč evrov.