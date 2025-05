Fiata 500 z bencinskim motorjem so morali po 17 letih umakniti z evropskega trga, ker ni bil več v skladu z zakonodajo na področju kibernetske varnosti. Izdelali so novega na električni osnovi, ki pa je imela največjo težavo pri ceni. Ta je bila pri večji bateriji 42 kWh precej nad mejo 30 tisoč evrov in zato se električna petstotica ni prodajala po pričakovanjih. To je pod vprašaj postavilo prihodnost tovarne Mirafiori v Torinu.

Hibridni pogon rešuje prihodnost petstotice, morda tudi Fiata

Zato so se pri Fiatu odločili za drastično odločitev. Električnega 500 bodo opremili z blago hibridnim pogonom in tako je fiat 500 s klasičnim motorjem zdaj vendarle dobil novo generacijo. V Torinu so izdelali prve predserijske primerke avtomobila, ki je navzven le malo drugačen od električnega. Zaradi hlajenja motorja so morali spremeniti sprednjo masko, kar je tudi najbolj opazna razlika.

Serijsko proizvodnjo bodo začeli letos v zadnjem četrtletju. Pri Fiatu za zdaj še niso potrdili, kakšen motor bodo vstavili v avtomobil. To bo predvidoma trivaljni litrski bencinski motor, ki ga poznamo iz starega 500 in pande. Na voljo bo tudi ročni menjalnik.

Hibridni 500 bo kvaril Fiatov povprečni izpust CO2

Za uspešnost hibridnega 500 bodo morali pri Fiatu dobro prodajati električne različice ostalih modelov, ki izhajajo s Stellantisovih modularnih platform. Tudi te omogočajo uporabo tako polno električnih kot tudi klasičnih pogonov. Za Fiat bosta pomembna prodajna aduta nova modela 600 in grande panda.

Foto: Fiat Foto: Fiat Foto: Fiat