Toyota aygo X: zavestni ne elektriki, prvi med najmanjšimi kot pravi hibrid #foto

Toyota je v Bruslju poleg novega RAV4 razkrila tudi nadgradnjo mestnega malčka ayga X. Njegov poudarek je samopolnilni hibridni pogon, kar je prvi tak pogon v tem razredu in je v nasprotju s polno elektrifikacijo prihodnjih najmanjših mestnih avtomobilov največjih proizvajalcev. Precej opazne so tudi oblikovne razlike, in to predvsem pri sprednjem delu – ta spominja na sprednji del najmanjšega lexusa LBX.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Ko smo pred leti v Barceloni prvič vozili ayga X, so Toyotini inženirji ob vprašanjih o vgradnji hibridnega pogona v tako majhen avtomobil še zmajevali z glavo.

Toda zdaj je tak aygo X s prenovo postal realnost. Za vgradnjo samopolnilnega hibridnega pogona, ki bo pri aygu X nasledil bencinski litrski trivaljni motor, so morali avtomobil kar precej predelati. Aygo X je ohranil medosno razdaljo 2,43 metra, za skoraj osem centimetrov (7,6 centimetra) pa so morali podaljšati sprednji previs.

Toyota je prvič v svojih hibridih dva sklopa baterijskih celic postavila vzdolžno v širino dna vozila pod zadnje sedeže. Njihovi preostali hibridni avtomobili uporabljajo vzporedno razporeditev, ki zahteva več prostora v dolžino. Ob tem so pomožno baterijo premaknili pod prtljažni prostor, kar pa na njegovo prostornino (231 litrov) ne vpliva.

Foto: Toyota

Najnižji izpust CO2 med tekmeci brez priključnega kabla

Pri Toyoti za pogonski sklop z vgradnjo več dušilcev in izboljšano izolacijo obljubljajo tudi tišje delovanje motorja. Tega na statistični predstavitvi še nismo mogli preveriti. Hibridni pogon je sicer enak, kot ga že poznamo iz yarisa in yarisa cross, kar pri mestnem malčku obeta veliko vožnje na elektriko – vsaj takrat, ko pogona s pritiskom desne stopalke ne obremenjujemo.

Zahvaljujoč hibridnemu pogonu bo imel aygo X med tekmeci, vsaj tistimi s klasičnimi motorji na notranje zgorevanje, po standardu WLTP najnižji izpust CO2 na prevoženi kilometer – uradni podatek je 86 gramov.

V primerjavi s predhodnikom bo imel pogon zdaj dodatnih 40 "konjev". Pospešek do sto kilometrov na uro bo trajal manj kot deset sekund.

Zakaj hibrid in ne elektrika?

V zadnjem obdobju je več evropskih in kitajskih proizvajalcev že predstavilo ali napovedalo električne mestne avtomobile (segmenta A in A0), pri Toyoti pa so (spet) izbrali drugačno smer. Med električne tekmece sodijo predvsem napovedana volkswagen ID.1 (delovno ime), renault twingo, novi dacia spring (na osnovi twinga) in kitajski BYD dolphin surf. Cenovna konkurenčnost teh avtomobilov bo še naprej odvisna predvsem od subvencije.

Cene za hibridni aygo X sicer še niso znane. "Za hibrid in ne elektriko smo se odločili zato, da bi ayga X ohranili kar najdostopnejšega širši množici ljudi. Cena je tu zagotovo velikega pomena," je za Siol.net na razkritju povedal Andrea Carlucci, podpredsednik za produktno strategijo in marketing pri Toyota Europe.

Od leta 2022 je Toyota v Evropi prodala več kot 287 tisoč aygov X. Na nekaterih trgih bo prenovljeni hibridni avtomobil na voljo že konec letošnjega leta, v Slovenijo pa prihaja prihodnje leto.