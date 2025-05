Razkrili novega toyoto RAV4, prvič smo se usedli vanj. Kdaj pripelje v Slovenijo?

Na svetovni premieri v Belgiji je Toyota razkrila novo generacijo športnega terenca RAV4. Ta je evolucija dozdajšnjega modela na vseh področjih. Za pogon skrbita klasični in precej izboljšan priključni hibridni pogon. RAV4 prinaša robusten videz in dobro ergonomijo notranjosti. Avtomobil bo v Slovenijo pripeljal naslednjo pomlad.

Za Toyoto je RAV4 eden globalno najpomembnejših modelov. Lani se je uvrstil med najbolje prodajane na avtomobile na svetu in bil tudi najbolje prodajani avtomobil v ZDA. Od leta 1993 so jih prodali že več kot 15 milijonov, od tega več kot 2,5 milijona v Evropi.

Video – sprehod okrog in v notranjosti novega RAV4

Foto: Gregor Pavšič

Takega prodajnega konja se bistveno ne menja in to je pričakovano. Zato je tudi RAV4 obdržal podobne dimenzije kot prehodnik, prav tako tudi osnovno silhueto zunanjosti. Postal pa je prepričljivejši in boljši pri posameznih elementih ter po prvem vtisu iz Belgije lahko rečemo, da je napredoval na vseh področjih.

Ima robusten zunanji videz, ki s strani nekoliko spominja na landcruiserja. Robustnost je bolj izrazita zadaj kot spredaj, kjer izstopajo zanimivo oblikovani žarometi in maska motorja.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vozniški prostor je zasnovan klasično, torej drugače kot električni bZ4X – tam je volan manjši, na merilnike pa voznik gleda prek volanskega obroča. Pri RAV4 je volan prijeten, na njem je nekaj gumbov za upravljanje z vmesniki. Na sredinski konzoli izstopa zdaj večji zaslon, spodaj pa dve odlagališči za hkratno brezžično polnjenje mobilnih telefonov. Tam sta še stikala za izbiro voznega programa in terenskega načina. Da, RAV4 prav nič ne skriva dejstva, da je zmogljiv tudi na neurejenih cestiščih in prav gotovo ne le v urbanem okolju.

Pred voznikom so 12,3-palčni merilniiki, na vrhu sredinske konzole pa že omenjeni 12,9-palčni zaslon. Pomembna novost je nov operacijski sistem Arene, ki ga bomo z zanimanjem preizkusili v praksi. Sistem omogoča tudi nadgradnjo programske opreme na daljavo in naprednejše varnostno-asistenčne sisteme.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pri pogonih pričakovano še naprej ni več dizelskega motorja. RAV4 je bil pred leti prvi, ki je športnemu terencu s štirikolesnim pogonom namemesto dizelskega motorja raje vgradil hibridni pogon. Takrat se je to zdelo presenetljivo, danes pa postaja nekaj normalnega. V celotni Evropi je navsezadnje hibrid zdaj najbolje prodajani posamezni pogon, priključni hibridi pa so letos po prodaji prvič prehiteli dizelske motorje.

Foto: Gregor Pavšič RAV4 je na voljo s klasičnim samopolnilnim in izboljšanim priključnim hibridnim pogonom. Ta ima baterijo kapacitete 22 kilovatnih ur, kar je 30 odstotkov več kot do zdaj. Omogočili so klasično polnjenje AC z močjo do 11 kilovatov, pa tudi hitro polnjenje DC. Pri Toyoti se obetajo dobre prodaje priključnega hibrida, ki bo pomagal nižati povprečni izpust CO2. Obljubljajo do sto kilometrov realnega dosega, ampak avtomobil bodo ponujali predvsem tistim, ki imajo možnost rednega polnjenja doma ali v službi. Omenjeno hitro polnjenje je zaradi višje porabe pri priključnem hibridu navadno dražje in je ceneje preostanek poti peljati na bencinski motor.

Tako kot do zdaj bo osrednja izbira klasični samopolnilni hibrid, ki je nastal okrog 2,5-litrskega bencinskega štirivaljnega motorja. Omogoča pogon tako na sprednji kot na vsa štiri kolesa. Moč pogona bo 183 ali 191 "konjev". Pri priključnem bosta sistemski moči 268 "konjev" ali 304 "konjev". Močnejši različici pri obeh hibridih sta del štirikolesnega pogona.

V Slovenijo pripelje spomladi prihodnje leto

Še naprej bo za RAV4 na voljo tudi različica GR Sport. Ta prinaša dva centimetra širše koloteke, ojačano zadnje vzmetenje in tudi drugačno nastavitev volanskega sistema. Manjkali ne bodo niti nekateri dodatki v notranjosti s športno noto.

Toyota na uradni svetovni premieri cen za novega RAV4 pričakovano še ni sporočila. Avtomobil bo v Slovenijo pripeljal prihodnjo pomlad, s prednaročili pa bodo začeli jeseni letos.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič