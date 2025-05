Pregled trga, je čas za nov korak? Kitajski malček je zadnja velika novost. #foto

Na trgu je vse več majhnih električnih avtomobilov, ki merijo na ceno 25 tisoč evrov. Komu to uspeva, kakšna je ponudba in katere kompromise mora kupec sprejeti?

Foto: Gregor Pavšič Iz meseca v mesec je na trgu številčnejša ponudba majhnih, to je okrog štiri metre dolgih električnih avtomobilov. Trenutno je na trgu zanimiva kombinacija evropskih in kitajskih avtomobilov, že prihodnje leto pa se jim pridružijo vsaj še podobni avtomobili Volkswagnovega koncerna. Kot zadnji se je na evropski trg pripeljal BYD dolphin surf, ki ga v Sloveniji pričakujemo že letos. Prav tako med novostmi na trgu pričakujemo leapmotorja T03 (trgovec bo Emil Frey Slovenija) in tudi vrnitev dacie spring. Za ta dva avtomobila cene še niso znane, prav tako niti za omenjeni avtomobil kitajskega BYD.

Pomembne razlike

Tip baterije: kitajski proizvajalci (v Evropi tudi Citroen) uporabljajo baterije tipa LFP. Te so obstojnejše (imajo manjšo degradacijo), a se hitro polnijo počasneje in imajo manjšo energijsko gostoto. Glede na majhno kapaciteto baterij v mestnih avtomobilih je podatek o degradaciji pomemben, saj vsak odstotek manjše kapacitete pomeni tudi že opazno manjši doseg.

polovica avtomobilov je že na voljo z dvema kapacitetama baterije. Vozilu z najnižjo ceno pripada manjša, ki pa lahko z vidika uporabnosti že pomeni doseg pod 200 kilometri. Nekateri avtomobili (tudi renault 5) možnost manjše baterije še dobijo, pri kitajskem boxu v Sloveniji manjše baterije ne ponujajo. Barve: večina proizvajalcev ponuja avtomobil z eno brezplačno barvo. Pri petki je to temno zelena, pri dolphin surfu svetleča rumena barva, pri insterju je brez doplačila bela barva, pri C3 pa svetlo modra barva. Brez doplačila so barve le pri boxu. Kdor bi pri preostalih želel drugo barvo, bo moral doplačati vsaj dobrih 400, morda pa tudi več kot 600 evrov. Tako doplačilo je glede na ceno vozila občutno.

dolžina medosje prtljažnik baterija moč polnjenja DC tip baterije moč motorja razpon cene Renault 5 3.922 mm 2.540 mm 326 l 40/52 kWh Do 100 kW NMC 90/110 kW 27–34 tisoč EUR Dongfeng Box 4.030 mm 2.660 mm 326 l 42 kWh Do 60 kW LFP 70 kW 24.900 EUR Citroen e-C3 4.015 mm 2.540 mm 310 l 44 kWh Do 100 kW LFP 83 kW 25–28 tisoč EUR BYD Dolphin Surf 3.990 mm 2.500 mm 308 l 30/43 kWh Do 65 / 115 kW LFP 65/115 kW 22–27 tisoč evrov * Hyundai Inster 3.825 mm 2.580 mm 280 l 42/49 kWh Do 85 kW NMC 71/84 kW 24–32 tisoč evrov Leapmotor T03 3.620 mm 2.400 mm 210 l 37 kWh Do 45 kW LFP 70 kW / Dacia Spring 3.700 mm 2.423 mm 308 l 25 kWh Do 34 kW / 48 kW /

* - cena za Avstrijo

Foto: Gregor Pavšič

Cilj je cena 25 tisoč evrov

Ko smo pred tedni na primerjalni test zapeljali tri od navedenih avtomobilov, smo med njimi opazili precejšnje razlike. Te bodo z dodatno konkurenco še izrazitejše. Ciljna cena je 25 tisoč evrov. Glede na trenutne razmere na trgu mora električni avtomobil pri tej ceni že ponuditi baterijo kapacitete vsaj (dobrih) 40 kilovatnih ur (kWh) in kar nekaj varnostne opreme ter udobja.

Raven opremljenosti je pri večini dokaj visoka, a vsaj pri cenejših različicah je treba sprejeti tudi določene kompromise. Žarometi LED so večinoma na voljo le pri višjih paketih opreme (če sploh). Dokaj nizke so tudi moči hitrega polnjenja DC, kar pa glede na namembnost teh vozil ni tako problematično.

Ključen podatek v praksi je poraba energije, saj so baterije majhne in ima poraba zelo izrazit vpliv na doseg, prav tako pa tudi cena. Cene med 25 in 27 tisoč evrov bodo očitno postale trend, vse nad to mejo pa se trenutno že ocenjuje za (pre)drago. V Sloveniji je trenutno za te avtomobile na voljo subvencija 7.200 evrov, kar ceno spusti tudi pod mejo 20 tisoč evrov.

Za zdaj le eden z izrazitejšo prodajo

Letos je v Sloveniji do zdaj prodajno najbolj izstopal dongfeng box, ki tako kaže na potencial tovrstnih vozil na trgu. Hyundai si lahko veliko obeta od insterja, če bodo iz tovarn prejeli dovolj avtomobilov. Ponudba BYD za Slovenijo še ni znana. Pri njihovem dolphin surfu je zanimivo, da je v Evropo prišel z dokaj kompleksno ponudbo. Imajo tri pakete opreme, celo dve velikosti baterij, a tudi veliko vključene serijske opreme – tako pri varnosti kot udobju. Dolphin surf pri večji bateriji in z nekaj več opreme ne bo skrajno poceni, tudi pri barvi bodo kar precej visoka doplačila – brezplačna je le sicer zelo vpadljiva fluorescenčna rumena barva.

Največjo kapaciteto baterije ponuja renault 5, a je temu primerna nato tudi cena. Večina ima kapaciteto baterije nad 40 kWh, kar v praksi pomeni doseg od 250 do 300 kilometrov. Pri dveh je velikost baterije pod 40 kWh, zato bo tudi doseg temu primerno manjši. Treba je sicer poudariti, da so tovrstni avtomobili namenjeni predvsem predvidljivo dolgim dnevnim relacijam in da so te navadno precej krajše kot sto kilometrov. Pri nočnem polnjenju na domači vtičnici nato tudi vprašanje dosega izgubi del svojega pomena.