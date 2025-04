Hyundai inster - najboljši ta trenutek? Mali korejski frajer preseneti s ceno in prostorom.

Hyundai inster je korejski električni malček, ki preseneti s prostornostjo in uporabnostjo. Dosega do približno 300 kilometrov, cena s subvencijo pa je pod 20 tisočaki. Po prvem vtisu mu za zdaj med električnimi malčki ni kos nobeden.

Foto: Gregor Pavšič Opravili smo prvi krajši preizkus novega hyundai insterja, ene najzanimivejših avtomobilskih novosti v prvem četrtletju letošnjega leta. Inster je resda dolg le 3,8 metra in deluje ozko in majhno, toda v praksi je avtomobil presenetljivo prostoren, in to tudi za odrasle potnike na zadnji klopi. Korejski avtomobil preseneti z dobro opremo in še vedno tudi konkurenčno ceno med podobnimi električnimi avtomobili. Z upoštevano subvencijo se spusti na ceno primerljivih bencinsko gnanih avtomobilov, v primerjavi s katerimi pa je prostorsko in uporabniško na višji ravni. Hyundai namerava letos do konca leta v Sloveniji prodati okrog 200 insterjev, ki v solidni konfiguraciji z upoštevanjem subvencije stanejo manj kot 20 tisočakov.

Palec gor: izkoristek prostora, uporabnost, oprema, cena

Palec dol: omejena količina vozil in logistika, baterije niso tipa LFP

Video – prvi vtis z insterjem (zunanjost, notranjost):



Foto: Gregor Pavšič

Kaj je pravzaprav inster? To je avtomobil, ki ni del Hyundaieve električne platforme, in zato mu tudi ni ime ioniq 1. Insterje so namreč Korejci vozili že do zdaj, le da z bencinskim motorjem. Ker Hyundai potrebuje električni avtomobil takih dimenzij in cene, da bi z njim odgovarjal vse številčnejši evropski in kitajski konkurenci ter tako tudi nižal svoj povprečni izpust ogljikovega dioksida v Evropi, so ga ob novi generaciji opremili z električnim motorjem.

Inster v Slovenijo iz Koreje pluje dva meseca in pol. Letos naj bi bilo za naš trg namenjenih okrog 200 vozil.

Foto: Gregor Pavšič

Videti je korejsko in jasno je, od kod izvira. Videti je tudi dokaj ozek in po prem vtisu deluje kot majhen avtomobil. Toda kot kaže zgornji video, nas to lahko zavede.

Hyundai je odlično izkoristil dimenzije tega avtomobila, kar velja predvsem za skoraj 2,6 metra medosne razdalje (dve tretjini avtomobila). Prostornost je zelo zgledna že v vozniškem prostoru, presenetljiva pa je predvsem na zadnji klopi.

Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik ni ravno velik oziroma je na ravni tega razreda, kar omogoča več prostora na zadnji klopi. Osnovna prostornina je 280 litrov, s podiranjem naslonjal pa ima tudi ta malček lahko zadaj več kot kubični meter prostora.

Pohvaliti velja možnost zlaganja naslonjal zadnje klopi v ravno dno. Z doplačilom je mogoče dobiti tudi tkanine, ki v tem primeru zaprejo vse luknje. Zadaj je prostora dovolj tudi za odrasle osebe. Pohvaliti velja tudi širok kot odpiranja zadnjih stranskih vrat.

Inster je dolg dobrih 3,8 metra, širok 1,6 metra, medosna razdalja pa je 2,58 metra. Avtomobil je od ceste oddaljen za 14,4 centimetra, masa vozila pa znaša vsaj 1,38 tone. Tudi pri večji bateriji in več opreme je masa insterja praviloma pod 1,5 tone. Pri večji bateriji je na voljo tudi izvedba cross.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Za zdaj je bilo prevoženih še premalo kilometrov, da bi lahko sodili o izkušnji z vožnjo. Prvi vtis tako ob sedenju za volanom kot upravljanju volana pa je zelo pozitiven. Trdih materialov v notranjosti ni veliko, tu je še sredinski zaslon in precej klasičnih fizičnih stikal.

Presedli smo se tudi med insterjema z osnovno opremo in najvišjim paketom. Še najbolj se razlikujeta pri platiščih, dražja oprema ima tudi možnost barvitih tkanin sedežev, toda glavne funkcionalnosti so vgrajene tudi v osnovnem insterju. Spredaj je treba izpostaviti zanimiv koncept sedežev, ki ima na desni strani širši voznikov sedež.

Foto: Gregor Pavšič

Korejski malček prinaša možnost dveh baterij, med katerima je sicer dokaj majhna razlika. Uporabni kapaciteti sta 39 ali 46 kilovatnih ur (kWh), v obeh primerih pa gre za tip NMC in ne LFP.

Te so nekoliko robustnejše (tako na degradacijo kapacitete kot tudi na toplotne pobege) in cenejše, a izven Kitajske jih imajo za zdaj le redki proizvajalci.

Moč elektromotorja je 71 oziroma 84 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Inster bo prav gotovo popestril ponudbo električnih majhnih avtomobilov. Prodajno je bil letos do zdaj najbolj prepričljiv kitajski dongfeng box, osrednji evropski novosti v zadnjih mesecih pa sta bili predvsem renault 5 in citroën e-C3.

Inster bo v razmerju med ceno, kakovostjo in velikostjo vozila resna alternativna boxu, saj bo tudi z nekaj več opreme cenovno še vedno zanesljivo pod 30 tisočaki.

Box na primer stane 25 tisočakov, pri tem pa kupci lahko računajo še na subvencijo 7.200 evrov in realno ceno pod 20 tisočaki.

Korejski avtomobil lahko računa na podobno izhodišče. Osnovna cena z manjšo baterijo je pri insterju postavljena celo na 24 tisoč evrov, a z nekaj nujnimi dodatki (in morda katero izmed doplačljivih barv) bo cena v najboljšem primeru pri dobrih 25 tisoč evrih.

Foto: Gregor Pavšič

Za primerjavo – bolje opremljeni bencinsko gnani i10 z ročnim menjalnikom stane od 15 do 16 tisoč evrov. Model i10 je sicer več kot 13 centimetrov krajši od insterja, ki se dimenzijsko in cenovno postavlja med i10 in večjega i20 (dolg je dobre štiri metre) – zanj pa večinoma 20 tisoč evrov ni več dovolj.

Prednastavljena srednja paketa opreme ceno povišata v območje med slabih 26 in dobrih 27 tisoč evrov. Oba paketa nudita že veliko večino tehnične in varnostne opreme, ki je značilna za avtomobil takih dimenzij in namembnosti.

Med doplačili sta na primer tudi toplotna črpalka in predgretje baterije, kar pa pri avtomobilu takega namena ni več nujno smiselno.

Baterijo je mogoče na hitri polnilnici DC polniti z močjo do 85 kilovatov, na klasični AC pa z močjo do 11 kilovatov. Na mestni polnilnici bo tako baterija polna praktično v treh do štirih urah.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Realni doseg bi bil lahko tudi 300 kilometrov

Za večjo baterijo je treba doplačati 1.700 evrov, prinaša pa torej dodatnih sedem kilovatnih ur kapacitete. Pred resnejšim testom je težko oceniti, koliko več kilometrov dosega bo večja baterija nudila – predvidoma pa bo okoli 50 kilometrov.

Če bo poraba energije primerno nizka (v povprečju največ 15 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov) to pri manjši bateriji pomeni doseg vsaj okrog 250 kilometrov, pri večji pa bo realno dosegljivih 300 kilometrov. Z več kilometri izven avtoceste se ta doseg še nekoliko poveča.

Za Slovence načeloma letos okrog 200 insterjev

Po oceni uvoznika Hyundaijeve znamke želijo letos v Sloveniji prodati okrog 200 insterjev. To je odvisno tudi od razpoložljivosti vozil. Ker je inster v Evropi uspešno začel svojo prodajno pot, ni izključeno, da bodo največjim trgom morali nameniti tudi katerega izmed avtomobilov iz slovenske flote.

Insterje namreč izdelujejo v Koreji, prav dolga pot z ladjo pa ena ključnih ovir za večjo konkurenčnost v Evropi. Samo plovba z ladjo namreč traja približno dva meseca in pol, ker mora ladja okrog Afrike in ne po bližnji poti skozi Sueški prekop.