Ta avtomobil so najprej izdelali za Kitajce, nato pa ga prilagodili in za Mazdo pripeljali še v Evropo. Električna limuzina poleg odličnega kakovostnega vtisa prepriča z ugodno ceno in prvih 40 Slovencev je prodajno pogodbo že podpisalo.

Foto: Gregor Pavšič To je nova mazda 6e, ki pa je vendarle že znan avtomobil iz partnerskega sodelovanja Mazde in kitajskega proizvajalca Changan. Skupaj so za Kitajsko, kjer danes ne gre več brez tehnično naprednih priključnih avtomobilov, že lani razvili tako limuzino.

Pri Mazdi so jo nekoliko prilagodili zahtevam evropskim kupcev. Ker Mazda nima električnega modela, je njihov povprečni izpust CO2 visok in zato morajo plačevati drage penale. Prvi električni poizkus z malim in dragim MX-30 je bil velik neuspeh, zdaj pa model 6e pomeni povsem drugačen začetek elektrifikacije Mazdine ponudbe. Ta limuzina je veliko bolj premišljen avtomobil, morda tudi ali prav zaradi prvotne namenjenosti zahtevnemu kitajskemu trgu.

Za Mazdo je 6e naslednik nekdanje šestice. Čeprav avtomobil na Kitajskem prodajajo tudi v različici s podaljšealnikom dosega, bo v Evropi na voljo le električna limuzina.

Sodeč po prvem vtisu je to eden tehnično in kakovostno najbolj prepričljivih avtomobilov na trgu. Opremsko so mazde že tradicionalno blizu premijskemu trgu, kar 6e le še potrjuje. Izdelava in izbira materialov je prefinjega, še posebej kadar vtis notranjosti ocenjujemo skozi prizmo cene avtomobila.

Vsaj pol dozdajšnjih kupcev limuzine 6e je za Mazdo novih. Avtomobil dokazuje, da je tudi električni avtomobil ob dobrem razmerju med kakovostjo in ceno hitro zanimiv za kupce.

Praktično premijska limuzina za dobrih 33 tisočakov

Izhodiščna cena za 6e v Sloveniji bo 43.490 evrov, pri večji bateriji pa 48 tisočakov. Z nekaj popusti in izkoristkom subvencije se cena spusti na 33 oziroma 38 tisoč evrov. Cena je kajpak odlična za skoraj petmetrsko limuzino, ki obljublja tudi ugodno porabo (okroh 16 kWh na sto kilometrov). Zanimivo jo bo zapeljati na obsežnejši test, ko bomo tudi kažje dokončno ocenili njen tehnični domet.

Glede na baterije se zdi zanimivejša tista z manjšo kapaciteto. Ta namreč ni ravno majhna, saj znaša 68 kilovatnih ur in je železofosfatnega tipa (LFP). Moč polnjenjas je do 165 kilovatov. Večja baterija ima kapaciteto 80 kilovatnih ur, tu pa gre za tip NMC, pri Mazdi pa so zaradi slabše odpornosti na degradacijo omejili moč hitrega polnjenja na 90 kilovatov. Moč pogona je 180 oziroma 190 kilovatov.

Notranjost je izrazito digitalna, enak bo tudi novi CX-5

Za Mazdo model 6e prinaša dvojno revolucijo - najprej je to prvič resen električni pogon, ob tem pa se s tem modelom močno digitalizirali. Če je bila Mazda do zdaj znana po konvencionalni notranjosti z mnogimi fizičnimi stikali in majhnim zaslonom, je zdaj notranjost digitalna. Nas sredini je velik zaslon, ki je hitro odziven, vanj pa so vgradili tudi nastavljanje klimatske naprave. Kar nekaj gumbov oziroma stikal so iz ročic prestavili v zaslon. Tako digitalno notranjost bo imel prihodnje leto tudi novi CX-5.

Mazda je v Sloveniji sicer dokaj nišna znamka, ki pa ima trdno bazo kupcev. Zanimivo je, da so uspeli z modelom 6e pridobiti tudi precej zanje novih kupcev. Do zdaj so prodali 40 teh vozil, do konca leta pa želijo to število še povečati. Mazda je sicer v Sloveniji letos do zdaj prodala nekaj več kot 660 avtomobilov, do konca leta jih bodo prodali okrog 800. To bo štiri odstotke več kot lansko leto.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič