BYD v Sloveniji? Našli smo prvega trgovca, ki je potrdil dogovore z največjim iz Kitajske.

Napis Bejing na sprednjem delu avtomobila jasno kaže poreklo avtomobila. Foto: Gregor Pavšič Že včeraj smo poročali o uradnem začetku prodaje kitajske znamke BAIC na slovenskem trgu. V prvih štirih mesecih so med prvo trideseterico na slovenskem trgu štiri kitajske znamke, od tega na 20. mestu najvišje Dongfengova znamka Forthing. Med večjimi kitajskimi proizvajalci v Sloveniji uradno še ni BYD in Chery Auto (znamka Omoda), kar pa bi se lahko spremenilo že letos.

Marko Femc. Foto: Gregor Pavšič

O ozadju povezav Slovenije in Kitajske smo se pogovarjali z Markom Femcem, direktorjem podjetja Plan-net Avto, ki skrbi za uvoz več kitajskih znamk avtomobilov. Na uradni predstavitvi so pokazali tudi že logotip znamke Honqi, Femc pa je vsaj še eno novo znamko napovedal že za čez približno mesec dni.

Seveda nas je zanimalo, ali pogovori o prodaji potekajo tudi z največjo kitajsko znamko BYD. Ta uradno avtomobile že prodaja v naših sosednih državah. Za slovensko prodajo bodo skrbeli iz pisarn v Zagrebu, kjer so nedavno objavili razpis za delovno mesto regijskega vodje znamke in prodaje za Slovenijo. V preteklosti se je zastopništvo BYD v Sloveniji že povezovalo z družbama Wallis Auto in Emil Frey Slovenija, kjer pa povezav z BYD uradno niso komentirali.

"Da, smo v povezavi z BYD. To je za zdaj vse, kar lahko rečem," je odgovoril Femc in dodal:

"Kitajci prodajajo avtomobile na svetovnem trgu. Načeloma vse delajo po znanem receptu. Toda kdor nima izkušenj s trgom, lahko občasno tudi zgreši pravo smer. Velika in močna podjetja so v položaju, da lahko napake popravljajo, in to velja tudi za BYD. Zagotovo bodo znali popraviti tisto, kar ob prihodu v Evropo še ni bilo v redu."

Kako izbirate kitajska avtomobilska podjetja, s katerimi želite sodelovati in jih pripeljati v Slovenijo?

Imamo že ustrezno izkušnje, da znamo oceniti, katere kitajske znamke so primerne za naše sodelovanje in katere med njimi bodo tukaj še naslednjih 30 let. To je pomembno. Izbiramo partnerje, za katere smo povsem prepričani, da bodo ostali na trgu. Taki partnerji imajo tudi bolj resen pristop. Ne gledajo, ali bodo dobili investicijo nekaj milijard v naslednjem kvartalu ali ne. Želimo partnerje, ki imajo sredstva zagotovljena, in potem je ta pristop povsem naraven in ni odvisen od tega, ali v tem kvartalu prodaš 50 ali 500 vozil. Vse gre bolj po naravni poti.

Torej iščete predvsem proizvajalce z daljšo tradicijo in ne vpadljivih zagonskih podjetij?

Da, to so predvsem zelo močna podjetja. Na Kitajskem je veliko zanimivih start-up podjetij, ki imajo fantastične električne avtomobile. Toda razvoj je financiran s kapitalom, ki bo slej ali prej zahteval donos. In če tega donosa ni, potem se ustavlja tudi financiranje. Konkurenca na Kitajskem je zelo močna. Ko ti uspe priti s kitajskega trga že dobro izbrušen, potem si na drugih trgih lahko zmagovalec.

Foto: Gregor Pavšič

Vaš forthing T5 eco je že lani pokazal, da na trgu obstaja prostor za kitajske križance z bencinskimi motorji in ceno pod 30 tisočaki?

Da, več za isti denar. Vsak med nami zna v trgovini pogledati, koliko nekaj stane in koliko za ta denar dobi. Pomemben je seveda tudi videz. Ko združiš lep videz, dobro kakovost in občasno tudi do 15 tisoč evrov nižjo ceno, potem ljudje začnejo razmišljati.



Se bosta prodaji znamk BAIC in Forthing lahko prekrivali? Na prvi pogled gre za enako velike avtomobile …

Filozofiji znamk sta različni, enako velja za kupce in delno tudi za videz. Z novo znamko bomo ponudili še širšo paleto vozil.

Kakšen mislite, da je danes najpogostejši razlog, da kupci še ne bi zaupali kitajskim znamkam?

Če sem iskren, taki kupci sploh ne pridejo k nam. Nihče ne pride k nam, da bi nam povedal, da bo raje kupil nemški avtomobil. Pridejo pa tisti, ki so jim naša vozila in cene všeč ter so pozitivno naravnani do take izbire.

Foto: Gregor Pavšič

Koliko na vašo prodajo vplivajo povišane uvozne carine za kitajske električne avtomobile? Veljajo resda le za električne avtomobile, glavnina vaše prodaje pa so bencinski motorji …

Slovenija gre bolj počasi na elektromobilnost, kar je v tem primeru za nas celo dobro. Ocenjujem, da bi brez carin prodali še nekaj več električnih vozil višjega cenovnega segmenta, pri veliko cenejšem boxu pa se umik dodatnih carin ne bi tako bistveno poznal.

Kakšni pa so prodajni načrti za znamko BAIC v primerjavi s Forthingom?

Za BAIC želimo prodati tisoč vozil na leto, pri Forthingu pa smo že pri načrtu od 1.800 do morda tudi dva tisoč vozil. To je prodajni načrt, nekaj težje sem konkreten pri realiziranih dobavah. Od naročila do dobave lahko traja od tri do pet mesecev, zato so te številke okvirne. Če ladja s 300 vozili v Luko Koper pripluje en dan prej ali pozneje, ima lahko to velik vpliv na uradno statistiko registracij.