Podjetje iz Pekinga je na Kitajskem postavilo dve tovarni z Mercedesom in še dve skupaj s Hyundaiem, od Nemcev in Korejcev pa so se učili izdelovanja avtomobilov.

Forthing letos v prvi dvajseterici, kakšen bo potencial BAIC?

Zdaj se je BAIC odločil za preboj tudi na tuje trge. V Slovenijo (in v širšo regijo držav nekdanje Jugoslavije) ga je pripeljalo podjetje Plan-net Avto iz Kamnika pod Krimom, ki je trenutno v Sloveniji najuspešnejše pri prodaji kitajskih avtomobilov. Lani so s fortingom T5 evo jasno pokazali, da je na trgu priložnost za kitajske križance in športne terence z bencinskimi motorji in ceno kar zanesljivo pod mejo 30 tisoč evrov.

Do takrat neznana avtomobilska znamka Forthing, ki je del podjetja Dongfeng, se je letos do konca aprila prvič uvrstila med prvih dvajset najuspešnejših znamk v Sloveniji. Za zdaj je Forthing s skupno 224 registracijami (195 forthingov T5 evo) najuspešnejša kitajska znamka leta.

Kitajske znamke v Sloveniji (po št. registracij novih vozil v 2025):

20. mesto: Forthing - 224

22. mesto: MG - 193

26. mesto: Geely - 140

29. Dongfeng: - 91

Obvolanske ročice so Mercedesove, tudi motor je nemški.

Avtomobili znamke BAIC so sicer podobni forthingom, a med njimi so vendarle dokaj pomembne razlike. BAIC je na trgu postavljen nekaj višje, je opremsko tudi nekaj kakovostnejši. Hitro smo med drugim opazili obvolanske ročice, ki so enake kot v avtomobilih znamke Mercedes (konkretno model GLC).

Kot prva sta v Slovenijo prišla modela X55 (dolžina 4,62 metra, prtljažnik 380 litrov) in nekaj večji X7 (dolžina 4,74 metra, prtljažnik 410 litrov). Oba poganja 1,5-litrski bencinski turbomotor z močjo 130 kilovatov in 275 njutonmetri navora, moč pa se na kolesa prenaša prek sedemstopenjskega dvosklopčnega menjalnika.

Manjši križanec bo imel ceno na meji 30 tisočakov, večji pa bo dva tisočaka dražji. Pozneje na trg prihajata tudi večji športni terenec BJ30 (dolžina 4,73 metra, prtljažnik 450 litrov, štirikolesni pogon, moč 1,5-litrskega turbo motorja 206 kW) in petmetrski športni terenec BJ 60. Ta bo imel hibridni pogon, ki ga sestavljata dvolitrski turbobencinski motor (185 kW) in dodatni desetkilovatni elektromotor. Ta avtomobil ima možnost sedmih sedežev.

Tisoč avtomobilov v Slovenijo letno?

Prodajni načrti so ambiciozni. Po besedah Marka Femca, direktorja družbe XX, jih želijo letno prodati okrog tisoč. Ali jih bo v eno leto ujela tudi uradna statistika, je odvisno tudi od hitrosti dobav vozil iz Kitajske. Prodaja BAIC bo v tem primeru še vedno pod Dongfengovo, za katero Femc napoveduje letno prodajo okrog 1.800 avtomobilov.

Po Sloveniji ima BAIC deset prodajno-servisnih partnerjev. Poleg dveh v Ljubljani še v Murski Soboti, Lenartu, Mariboru, Radljah ob Dravi, Celju, Brezovici, Novi Gorici in Novem mestu.

Zgledna prostornost za potnike zadaj. Veliko funkcij za udobje potnikov zadaj.