Več kot sto kitajskih avtomobilov v Luki Koper: bodo že do poletja razburkali trg? #foto

Število registracij električnih avtomobilov v Sloveniji je letos v porastu. Do konca aprila jih je bilo 1.689, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. To je 48 odstotkov več kot lani v enakem obdobju (1.141). Na celotnem trgu polno električni avtomobili dosegajo 8,5-odstotni tržni delež.

V Evropski uniji ta v prvih treh mesecih znaša 15, v vsej Evropi pa 17 odstotkov. Kljub rasti prodaje električnih avtomobilov je njihov delež v Sloveniji še vedno pod povprečjem.

Toda vendarle: Hrvati so pri komaj 1,3-odstotnem deležu, Italijani pri 5,2-odstotnem deležu, Madžari pa pri 7,3-odstotnem deležu. V neposredni soseščini Slovenijo presegajo le Avstrijci s kar 21,5-odstotnim tržnim deležem polno električnih avtomobilov.

Tesla še lovi zaostanek za vrhom, tam ostaja Cupra z bornom

Po štirih mesecih je na vrhu še naprej cupra born, sledi mu volkswagen ID.4. Na uspešno prodajo vplivajo akcije trgovcev, ki poskušajo svoje avtomobile umestiti v cenovni razred za upravičenost do najvišje subvencije (7.200 evrov za ceno avtomobila do največ 35 tisoč evrov). Zaradi uspelega posla s sistemom souporabe avtomobilov Avant2Go je tretji še vedno peugeot e-208 (120 od 122 registracij v januarju), za vrnitev proti vrhu pa se krčevito bori Tesla. Tako kot v skoraj vseh evropskih državah je Tesla letos doživela velik padec registracij in položaj se ni bistveno popravil niti po prihodu prenovljenega modela Y. Tesla je z obema avtomobiloma sicer presegla mejo sto registracij.

Trg električnih avtomobilov je še vedno izjemno razdrobljen. Letos so registrirali 88 različnih osebnih avtomobilov, toda le petim je uspelo zbrati več kot sto, tridesetim pa več kot deset registracij.

Bo imel kitajski box do polletja že krepko čez 300 registracij?

Med uspešne novosti letošnjega leta lahko štejemo kitajskega dongfeng boxa, kar smo napovedali že med prvim testom konec lanskega leta. Box je avtomobil, ki kljub nekoliko slabšim voznim lastnostim prinaša veliko opreme in predvsem prostora za ceno 25 tisoč evrov. Pri tej ceni mu tekmeci, še najbolj se mu je približal hyundai inster, za zdaj niso kos.

V prvih štirih mesecih so v Sloveniji registrirali 89 boxov (83 v februarju in marcu). Ker avtomobile izdelujejo na Kitajskem, na mesečno število registracij neposredno vpliva hitrost dobav oziroma urnik plovb proti Luki Koper, zato so tudi registracije zelo neenakomerne. Glede na objavljene fotografije je na njihovem terminalu nova velika pošiljka boxov, kar je dokaz uspešne zgodbe ne le kitajskega, temveč predvsem majhnega električnega avtomobila. V tem segmentu ni bil v Sloveniji tako uspešen še noben električni malček.

Na parkirišču Luke Koper je 110 boxov, od tega jih je sto namenjenih trgovcem v Sloveniji (preostalih deset gre v Črno goro, Albanijo in Bosno). Do konca meseca pride po podatkih uvoznika v Slovenijo še 71 boxov, do konca junija pa predvidoma dodatnih sto. Če ne bo zamud in če jim bo seveda uspelo za vse dobiti kupce, bi lahko box v prvem polletju zbral okrog 360 registracij. Med naročenimi jih je 20 odstotkov takih, ki še niso prodani in prihajajo tudi zaradi potrebne manjše zaloge vozil.

Preostale pomembnejše električne novosti šele prihodnje leto

Če sklepamo po dozdajšnji prodaji, se obeta zanimiv preostanek leta, ki bo okronal najuspešnejši električni avtomobil leta. Poleg že omenjenih akterjev na trgu smo glavne za letos napovedane novosti, ki lahko računajo na višje prodajne številke, na trg že pospremili. Križanci Stellantisovega koncerna (citroen C3 aircross, opel frontera …) stavijo predvsem na hibridne pogone, Ford je za zanimivo električno pumo napovedal prodajo 15 vozil na mesec. Do konca leta bi tako puma morala preseči mejo sto registriranih avtomobilov.

Konec leta bo Dongfeng v Slovenijo pripeljal novi model vigo, ki je večja SUV-ejevska izvedba boxa. Kitajci so ga aprila razkrili na avtomobilski razstavi v Šanghaju. Svoja kompaktna križanca pripravljata Suzuki in Toyota, druga ima tudi tehnično nadgrajenega bZ4X.

Ali bomo že letos v slovenskih prodajnih salonih videli prve avtomobile vodilne kitajske znamke BYD, še ni znano. Kot smo že poročali, bo BYD prodajo v Sloveniji vodil prek pisarne v Zagrebu, saj so imeli že razpisano delovno mesto za vodjo prodaje v Sloveniji.

Preostale pomembnejše novosti sledijo prihodnje leto, v ospredju pa bo predvsem trojček Volkswagnovega koncerna. To bodo volkswagen ID.2, škoda epiq in cupra raval.