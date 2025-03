Objektivno s ceste: trije električni pod 30 tisoč evri, kaj zares zmorejo? #foto

Zbrali smo tri nove majhne električne avtomobile, jih primerjali in tudi zapeljali na skupni testni krog. Razlike so precejšnje tako v ceni kot vozniški izkušnji in praktičnosti.

Citroën nima namenske električne platforme, kar zmanjšuje potencial, razvojni stroški pa so nižji. Foto: Gregor Pavšič V zadnjih mesecih so na slovenske ceste pripeljali trije novi električni avtomobili, ki so vsi merili na ceno okrog 25 tisoč evrov in v tem segmentu napovedujejo tudi nove tekmece. Renault 5, citroën e-C3 in dongfeng box so prvi trije, ki skupaj s subvencijo cenovno napadajo hibridne različice v tem segmentu, s subvencijo pa so lahko cenejši tudi od klasičnih bencinsko gnanih avtomobilov. Okrog štiri metre dolgi avtomobili so namenjeni predvsem vlogi drugega domačega avtomobila, kar pa vendarle ni nujno. Vsi trije so si dokaj podobni, a izhajajo iz različnih konceptov, nagovarjajo različen tip kupcev in tudi nudijo različne avtomobilske pakete.

Registracije v Sloveniji? Dongfeng je letos v Sloveniji do konca februarja registriral 45 boxov, Renault 29 petk, Citroën pa 16 vozil e-C3.

Trije e-malčki so si karakterno zelo različni. Petka je najbolj vpadljiva in polna nostalgije. Foto: Gregor Pavšič

Najprej nekaj poudarkov, ki so razvidni že iz tehničnih podatkov. Box je med vsemi tremi najdaljši in je skoraj enajst centimetrov (10,8 cm) daljši od najmanjše petke. Kitajski avtomobil ima tudi daleč najdaljšo medosno razdaljo (12 cm daljša od petke in e-C3) in skupaj s solidnim prtljažnikom edini med temi tremi lahko za vozniško manj zahtevno družino opravi tudi vlogo edinega domačega avtomobila.

Box stavi na kakovostno opremo in je bil na testu najmanj plastičen (oziroma "kitajski"), zato pa vozniško najmanj prepričljiv. Boxovo nasprotje je Renaultova petka; vozili smo jo v različici z večjo baterijo (primerljiva obema tekmecema je v prihodu), s katero nudi odlične vozne užitke, a ima resne omejitve na področju praktičnosti in tudi višje porabe energije. Citroën e-C3 je nekje med obema – pelje se solidno, cena je predvsem v primerjavi s petko še vedno nizka in tudi prostoren je zanesljivo dovolj. Med tremi testnimi avtomobili je opremljen najbolj špartansko, tudi s popusti pa cenovno težko konkurira kitajskemu tekmecu.

Renault 5 Citroën e-C3 Dongfeng Box Eden najbolj vpadljivih avtomobilov nasploh, odličen na cesti in vse to na račun praktičnosti in višje cene. Brez namenske električne platforme ima e-C3 omejitve pri e-pogonu, nudi pa zelo solidno praktičnost, a precej špartansko notranjost. Čeprav je "kitajec", je najmanj kitajski. Edini med tremi, ki lahko igra vlogo prvega družinskega avtomobila. e-platforma da ne da dolžina 3.922 mm 4.015 mm 4.030 mm širina 1.774 mm 1.755 mm 1.810 mm višina 1.498 mm 1.577 mm 1.570 mm medosje 2.540 mm 2.540 mm 2.660 mm masa 1.449 kg 1.419-1.560 1.430 kg kapaciteta baterije 52 kWh 44 kWh 40 kWh tip baterije NMC LFP LFP hlajenje baterije tekočinsko zračno zračno toplotna črpalka serijsko / / poraba na testu 16,9 kWh 15,9 kWh 13,7 kWh moč polnjenja AC do 11 kW do 11 kW do 6,6 kW moč motorja 110 kW 83 kW 70 kW najvišja hitrost 150 km/h 135 km/h 140 km/h pospešek 0–100 km/h 8,0 s 11 s 12,5 s pnevmatike 195/55 R18 205/50 R17 215/55 R17 prtljažnik 326 l 310 l 326 l servisni interval 1. leto, nato na 2 leti 2 leti ali 25.000 km 2 leti ali 30.000 km stroški servisa ** 550 EUR 576 EUR 624 EUR osnovna cena 27.190 EUR * 25.300 EUR 24.900 EUR redna cena testnega avta 37.610 EUR 29.100 EUR 24.900 EUR

* – Cena za različico z majhno baterijo, izhodišče za različico z večjo baterijo je 32.190 EUR.

** - servisi za 5 let oziroma 100 tisoč kilometrov

Kakšno je sporočilo treh električnih majhnih avtomobilov?

Med testiranimi avtomobili sta dva cenovno primerljiva s hibridnimi različicami tekmecev na osnovi klasičnih motorjev, z upoštevanimi subvencijami pa padejo na raven različic z osnovnimi bencinskimi motorji. Ob danih pogojih torej cena ni več problematična.

Renault je s petko izdelal električni avtomobil na valovu čustev, vozniške strasti in to je dobro, saj s tem presegajo zgolj racionalno razmišljanje o električnem avtomobilu kot cenovno/lastniško najugodnejši različici avtomobila.

Citroën je v razvoj električnega malčka vložil najmanj, saj so le predelali bencinskega. Konkurenčnost sloni na klestenju stroškov in solidni uporabnosti.

Dongfengov box je prvi primer malega kitajskega avtomobila, ki vozniško in tehnično zagotovo ni brezhiben, nudi pa zelo dobro razmerje med kakovostjo, uporabnostjo in ceno. S tem je postal na trgu izhodišče za naslednje štirimetrske električne avtomobile segmenta B, ki bodo lovili ceno med 25 in 30 tisoč evri.

Renault 5 Citroën e-C3 Dongfeng Box Palec gor: zunanja oblika, posebnost na cesti, vozne lastnosti, informacijski vmesnik praktičnost, prostor za potnike, položaj za volanom, soliden prtljažnik, zmerna cena zanimiv videz in zasnova, prostor zadaj, ugodna poraba, najnižja cena, brez dodatne opreme Palec dol: prostor na zadnji klopi, praktičnost, višja poraba, ni baterije LFP, cena precej špartanska notranjost, preveč plastike, informacijska podpora slabše vozne lastnosti, še slabo izkoriščen vmesnik z zaslonom, le enofazno polnjenje do 6,6 kW, ni toplotne črpalke

Petka je primer električnega avtomobila, ki bi ga zavoljo njegove zanimivosti in kakovosti vozili tudi elektroskeptiki. Foto: Gregor Pavšič

Poraba – box z najnižjo porabo nadoknadi najmanjšo baterijo

Vse tri avtomobile smo v sodelovanju z društvom DEMS zapeljali tudi na testni krog, ki je bil namenjen tako zapisu vozniških občutkov kot meritvi porabe v precej zadržanem režimu vožnje. Večji del 55 kilometrov dolge poti je predstavljalo podeželje, manjši del pa tudi avtocesta. Pri porabi ni bilo dvoma – box je pričakovano najbolj varčen. Že med testom lani jeseni smo imeli z njim v dokaj nizkih temperaturah povprečno porabo okrog 15 kWh/100 km.

Poraba na testu – dongfeng box: 13,7 kWh/100 km

– dongfeng box: 13,7 kWh/100 km Poraba na testu – citroën e-C3: 15,9 kWh/100 km

– citroën e-C3: 15,9 kWh/100 km Poraba na testu – renault 5: 16,9 kWh/100 km

Poraba ima neposreden vpliv na doseg avtomobila. Box ima najmanjšo baterijo in bi tudi na avtocesti zmogel več kot 200 kilometrov dosega. Ob kombinirani vožnji lahko doseže tudi 300 kilometrov. Petka ima pri večji bateriji sicer podobne dosege, so pa prevoženi kilometri zaradi porabe dražji. Višja poraba bi lahko omejila možnost petke z manjšo baterijo, ki je po kapaciteti podobna boxovi in e-C3.

Ocena dosega – dongfeng box (40 kWh): 240–300 km

– dongfeng box (40 kWh): 240–300 km Ocena dosega – citroën e-C3 (44 kWh): 180-280 km

– citroën e-C3 (44 kWh): 180-280 km Ocena dosega – renault 5 (51 kWh): 200–300 km

Box je dobro opremljen in prostoren, nenavaden pa je občutek na volanu. Foto: Gregor Pavšič

Pri voznih lastnostih po pričakovanju dileme ni. Petko so izdelali z mislijo na ceste in tu je zares prepričljiva. Še posebej dobro se pelje v kontekstu električnih avtomobilov, ki so navadno vozniško precej anemični.

Električni C3 se pelje povsem solidno, voznik sedi nekoliko višje in večjih pripomb ni. Namembnost avtomobila je pač povsem drugačna, saj e-C3 ni mišljen za čustveni skok med ovinke, temveč predvsem kot premišljena izbira za vsakodnevne rutinske vožnje.

Box se sicer vozi dokaj dobro in je udoben, nenavaden pa je občutek na volanu in tudi pri višjih hitrostih je manj stabilen. Box edini med tremi nima po globini nastavljivega volana, resnici na ljubo pa je tudi pri e-C3 premik dokaj plitek.

Citroën je kot prvi med evropskimi proizvajalci uporabil baterije LFP. Te so robustnejše, bolj odporne na degradacijo, požare in zahtevajo manj redkih snovi. So cenejše, a so zaradi manjše energijske gostote tudi nekoliko večje oziroma težje. Renault svoje baterije NMC hladi tekočinsko, Citroën in Dongfeng pa baterije LFP zračno. Baterije LFP so na temperaturo manj občutljive kot NMC, zato ob manjši kapaciteti tudi vodno hlajenje ni nujno (je pa priporočljivo).

Zaslon pri boxu je za zdaj še slabo izkoriščen. Foto: Gregor Pavšič

Pri zaslonu in večpredstavnostnih vsebinah je vrstni red podoben. Petka je tu zelo dobra in napredna. Googlov vmesnik zna marsikaj, tudi oceniti preostalo baterijo na koncu poti. Pri majhnih električnih avtomobilih je tak podatek zelo dragocen.

Osnovni vmesnik pri e-C3 je dokaj skop, a omogoča uporabo vmesnikov Car Play in Android Auto. Oba francoska avtomobila ohranjata tudi nekaj ključnih fizičnih stikal. Pri boxu je osrednji zaslon sicer največji in je tudi lično izdelan, vsebinsko pa je za zdaj še slabo izkoriščen. Navigacije ni, uporaba Car Play in Android Auto pa za evropske boxe prihaja predvidoma poleti. Za preslikavo telefonske vsebine na zaslon je mogoče uporabiti posebno aplikacijo, kar pa nekoliko obremenjuje telefon. Še to – box učinkovito hladi telefon med brezžičnim polnjenjem.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Zadaj v boxu se sedi kot v avtomobilu višjega razreda

Tako kot pri vožnji se razlike pokažejo tudi v prostornosti in praktičnosti. Tu je zmagovalec box, ki je najdaljši in ima z naskokom najdaljšo medosno razdaljo.

Na sprednjih sedežih dodatnih centimetrov še ni mogoče opaziti, je pa celotna zasnova notranjosti najbolj prečiščena in prostorsko usmerjena. Na zadnji klopi nudi box veliko prostora in zelo udobne sedeže, s katerimi je vsaj dolg korak prek tekmecema.

Prostor pred koleni – dongfeng box: 5 cm

– dongfeng box: 5 cm Prostor pred koleni – citroën e-C3: 3 cm

– citroën e-C3: 3 cm Prostor pred koleni – renault 5: 0 cm

Zgoraj so zbrani podatki o prostoru pred koleni, ko sem si sprednji sedež nastavil po lastnih željah (višina: 179 cm). Box ima prostornost na ravni razred višjega segmenta avtomobilov. Zato je lahko box dovolj prostoren tudi za vlogo edinega domačega avtomobila. Prtljažnik je soliden, a slabše prostorsko izkoriščen (motita izboklini za blatnike koles ob strani), prav tako pogrešamo delno deljivo naslonjalo zadnje klopi.

Renault 5 Citroën e-C3 Dongfeng Box prostornina prtljažnika 326 l 310 l 326 l okvirna širina prtljažnika 37 cm 44 cm 38 cm okvirna globina prtljažnika 23 cm 23 cm 22 cm deljivo naslonjalo zadaj da da ne

Če je petka vozniško najbolj prepričljiva, ima zadaj veliko manj prostora. Za odrasle osebe ga ni dovolj, za osnovnošolce pa je prostornost še sprejemljiva. Toda petka je precej nišno usmerjena in zato so se pri Renaultu na račun videza odrekli večji praktičnosti. Električni C3 ima precej uporaben prtljažnik, ki je skladnih oblik in med temi tremi občutno najširši. Na zadnji klopi je prostora za silo dovolj tudi za odrasle, udobje sedenja je sprejemljivo, ne pa najboljše.

Barve? Pri boxu so vse barve brezplačne, pri e-C3 stane bela 200 evrov, pri petki pa rumena ali bela kar precej zasoljenih 600 evrov.

Nihče med tremi nima spredaj prtljažnika za kable. Pri boxu je načeloma dovolj prostora, da bi škatlo za kabel lahko vgradili. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav je najcenejši, ima box oblazinjena vrata in ta so tudi brez okvirjev. Foto: Gregor Pavšič

Vsi trije avtomobili sicer spadajo v podoben segment električnih avtomobilov, a so med seboj namensko zelo različni. Najbolj seveda izstopa petka, ki niti ne trka na racionalno razmišljanje kupcev. Kot smo zapisali v testu, bo prepričala tistega, ki bo z njo užival na cesti in obenem zavestno sprejel njene omejitve (cena, višja poraba, omejena praktičnost).

Pri ceni je box zmagovalec, saj stane tik pod 25 tisoč evri, ta cena pa vključuje vse, kar je z njim mogoče dobiti. Brezplačno je jamstvo do pet let, kar pri Renaultu stane dodatnih 1.730 evrov (v ceno je vključeno le dvoletno jamstvo).

Foto: Gregor Pavšič Če upoštevamo redne cene, je box kar štiri tisočake cenejši od testnega e-C3, ki je imel na testu najvišji paket opreme max. Osnovni paket, ki je že dražji od boxa, bo težko zadovoljil, morda pa bodo kupci pogledali proti srednjemu paketu opreme – ta je od najvišjega max cenejši za 1.400 evrov.

S popusti, ki so delno vezani na Citroënovo financiranje, lahko cena pade, a testni e-C3 je bil še vedno 2.700 evrov dražji od boxa. Pri omenjenem financiranju je fiksna obrestna mera 6,9-odstotna, pri boxovem financiranju pa znaša fiksna obrestna mera 4,5 odstotka.

Cenam avtomobilov je mogoče odšteti še trenutno subvencijo 7.200 evrov, čeprav testni renault 5 zaradi cene prek 35 tisočakov do najvišje subvencije ni več upravičen. Pri večini petk bo cena vendarle pod omenjeno mejo.

To so prvi trije, a mnogi še sledijo

Pri petki je različica z malo baterijo pri isti opremi za 2.500 evrov nižja kot pri izbiri večje baterije. Pri mali bateriji obstaja še osnovni paket opreme, s katerim je izhodiščna cena 27.190 evrov, srednji paket opreme in manjša baterija pa ceno dvigneta na vsaj 29 tisočakov. Z nekaj manj doplačil bo petka z malo baterijo morda zdržala ceno pod 30 tisočaki in bo tako za okrog pet tisoč evrov dražja od boxa, pri večji bateriji (ta izenači doseg z boxom in tudi e-C3) pa je treba z nekaj opreme računati na ceno vsaj okrog 33 tisočakov – osem tisoč evrov več kot pri boxu.

Tekmeci, ki sledijo? Kar nekaj električnih avtomobilov še prihaja. Najprej bo to hyundai inster, ki bo dobro opremljen, a po ceni bližje petki kot e-C3 in še posebej boxu. Prihodnje leto lahko pričakujemo Volkswagnov trojček – volkswagen ID.2, škoda epiq in cupra raval.