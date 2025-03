Tesla model Y je celovito še vedno eden najbolj prepričljivih električnih avtomobilov, toda tekmeci ga lovijo in vsaj na enem pomembnem področju so ga tudi že prehiteli.

Zadek je s prenovo videti masivnejši. Foto: Gregor Pavšič Ima Tesla s prenovljenim modelom Y še celostno najboljši električni avtomobil? Vozili smo ga po Sloveniji in ugotovili marsikaj zanimivega. Predlani najbolje prodajani avtomobil na svetu je dobil izrazito prenovo zunanjosti, znotraj pa ostaja zvest preizkušenemu receptu in povzema zadnje novosti modela 3.

Model Y je še vedno prostorsko izjemno izkoriščen skoraj 4,9 metra dolg avtomobil, ki ima tudi vrhunski operacijski vmesnik in celostno še vedno nudi zelo prepričljivo (najzanesljivejšo) električno izkušnjo. Enako velja za zmogljivosti in ugodno nizko porabo, s čimer ostaja na podobni ravni kot pred tem. S prenovo pa model Y ni pridobil ničesar zares bistvenega, kar morda ob vse bolj izpopolnjenih tekmecih dolgoročno za Teslo ni dobro.

Ali model Y spi na lovorikah? Še vedno je izjemen paket na področjih prostora, zmogljivosti, porabe in infozabavnosti, toda pri hitrem polnjenju so ga nekateri "ljudski" tekmeci že prehiteli, pa tudi kakšno tehnično novost (na primer sistem V2L) bi ob prenovi vendarle pričakovali. Osnovni model Y je v primerjavi s predhodnikom (teh je mimogrede še precej na zalogi) tudi nekaj dražji.

In še nekaj je res - trenutni model Y ima toliko prostorske zaloge, da bi tudi v nekoliko manjši izvedbi - o tej se zadnje mesece prej šušlja - zanesljivo ohranil svojo praktičnost. Če bi bila še cena ustrezno nižja, bi bil lahko to avtomobil, ki ga Tesla potrebuje.

Palec gor: zmogljivosti, prostornost za potnike in prtljago, izkoristek energije in ugodna poraba, informacijska podpora, izkoristek pogona

zmogljivosti, prostornost za potnike in prtljago, izkoristek energije in ugodna poraba, informacijska podpora, izkoristek pogona Palec dol: učinkovitost hitrega polnjenja, delovanje "avtopilota", nekoliko cenen volanski obroč, okretnost v mestu

Notranjost je še naprej minimalistična. Foto: Gregor Pavšič

Nova obvolanska ročica za smernik je bil kompromis med vodstvom Tesle in željami trga. Foto: Gregor Pavšič

Tesla model Y je postal eden najvplivnejših avtomobilov zadnjih nekaj let. Predlani je uspel kot prvi električni avtomobil postati najbolje prodajani avtomobil na svetu, kar je bil glede na njegovo velikost in ceno zavidanja vreden dosežek. Lani je svoj primat izgubil, a še vedno je bil najbolje prodajani avtomobil na Kitajskem. Tesla ga je zdaj prenovila pod delovnim imenom "juniper" in na valu novega videza trgovci seveda upajo, da bo uspel prodajne številke po izjemno slabem začetku leta vrniti vsaj blizu lanskim prodajnim številkam – Tesla je lani prvič na letni ravni prodajno padla.

Prenovljeni model Y prihaja v času nezavidljivih razmerah in sicer v času, ko nekatere države omejujejo subvencije in ko ima tudi vse več tradicionalnih tekmecev že več kot spodobne električne avtomobile, pa tudi mešetarjenje Elona Muska z ameriško politiko na dojemanje Tesle na globalni ravni ne pomaga. Tesla je bila že od samega začetka avtomobilska znamka, ki je zrasla na plečih osebnosti njenega prvega moža in tako v dobrem kot slabem ima lahko Musk na Teslino uspešnost vpliv, ki morda s konkretnimi avtomobili nima nič skupnega.

Nočni podpis zadka modela Y. Foto: Gregor Pavšič

Model Y je s prenovo postal opazno drugačen tako od predhodnika kot tudi od modela 3. Spredaj sta si z obliko žarometov sicer podobna, model Y pa je dobil zanimivo rešitev luči na zadnjem delu. Prek širine avtomobila so naredili osvetlitev, pri katerem vidimo odsev in ne dejanske luči. Model Y ima seveda še naprej petvratno zasnovo, se pa zdaj del zadnjih luči odpira skupaj z zadnjimi vrati. Sprednji del oblikovno zdaj prav gotovo prepriča bolj kot prej, pri zadku pa so mnenja – tako sklepam tudi na podlagi pogovorov z mimoidočimi – še deljena.

Tesla ima drugačen pristop pri avtomobilih, zato klasične prenove in nove generacije pri Američanih ne poznajo. Avtomobile tudi mehansko in opremsko ves čas izpopolnjujejo in spreminjajo, programske nadgradnje pa so tudi že uveljavljena stalnica. Pred meseci so lastniki na primer prek programske nadgradnje odklenili matrične žaromete. Tudi zaradi teh stalnih popravkov zdajšnja prenova v notranjosti in po izkušnji avtomobila ni tako izrazita, kot bi bila pri uveljavljenih ciklih tradicionalnih proizvajalcev.

Novost s prenovo je serijski zaslon zadaj - podobno kot pri prenovljenemu modelu 3. Foto: Gregor Pavšič

Prostora na zadnji klopi je v izobilju. Foto: Gregor Pavšič

Zanimiva podrobnost je veliko prostora za stopala pod sprednjimi sedeži. Foto: Gregor Pavšič

Občutek za volanom prenovljene tesle model Y je zato povsem domač. Notranjost ostaja zelo minimalistična. Pred voznikom ni merilnikov, kakršne na primer ima dražji model S – na poprodajnem trgu obstaja veliko zanimivih rešitev za vgradnjo merilnikov, ki stanejo nekaj sto evrov. Osrednji del ostaja zaslon, pod njim prostor za brezžično polnjenje dveh telefonov, med sprednjima sedežema je prav tako še naprej konzola z globoko luknjo in veliko prostora za hrambo.

Volanski obroč je enak oziroma podoben kot v modelu 3. Oblikovno je všečen in ravno prav velik. Na otip je vendarle precej trd in znamka, ki uspešno krmari med premijskimi in velikoserijskimi znamkami, bi lahko imela nekoliko mehkejši volanski obroč. Trenutni deluje malenkostno ceneno. Materiali v testni tesli so bili solidni, a ne spet navdušujoči. Celotna notranjost testne tesle je bila kar nekoliko hladna in to bolj, kot smo bili vajeni v predhodnih Teslinih avtomobilih.

Već kot stolitrski sprednji prtljažnik sprejme kabel in še kakšno malenkost. Foto: Gregor Pavšič

Velik palec gor velja za odločitev, da so na levo stran volanskega obroča namestili ročico za smernike. Pri modelu 3 je treba z njimi upravljati prek tipke na volanu. Ročica je prav gotovo boljša, a želel bi si tudi desno, s katero bi hitreje upravljal z menjalnikom oziroma pogonom.

Stari model Y je imel še obe, model 3 nato nobene, po prenovi ima model Y torej vsaj še levo. Ni znano, zakaj so se pri Tesli odločili za tak kompromis – so pretehtale pritožbe uporabnikov ali možnost, da morda brez ročice za smernike v prihodnje ne bi več dobili petih varnostnih zvezdic Euro NCAP?

Zaslon odličnega operacijskega sistema. Način Autopilot pa vendarle ne prepriča z delovanjem in uglašenostjo, zato doplačila zanj niso smiselna. Osnovni je že vključen v ceno. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ob vklopu smernika še naprej zelo uporaben prikaz mrtvega kota na sredinskem zaslonu. Foto: Gregor Pavšič

Težko je določiti glavne adute modela Y. Po prenovi se bistvo avtomobila namreč ni spremenilo in ta še vedno prednjači na ključnih področjih. Najprej je to najboljši operacijski sistem in celotna podpora za delovanje avtomobila (vključno z nepogrešljivo aplikacijo, ki je lahko tudi ključ avtomobila), kar velja tako za samo vožnjo kot tudi polnjenje, širok nabor infozabavnih vsebin in podobno.

Programska pamet modela Y je velika vrednost, saj ta seveda zahaja tudi na področja, ki vozniku niso vidna. Avtomobil ima na primer energijsko zelo učinkovit pogon, kar je tudi posledica dobrih programskih rešitev.

Foto: Gregor Pavšič

V primerjavi s tekmeci je velika prednost modela Y še naprej odličen prostorski izkoristek. To velja najprej za sedenje na zadnji klopi – sedeži so sicer dokaj ravni in ne zares mehki, a položaj sedenja je zelo dober. Hvalimo prostor pred koleni in predvsem poudarjamo dovolj prostora za stopala zadnjih potnikov pod sprednjimi sedeži. Po prenovi lahko potniki zadaj izkoriščajo tudi nameščen zaslon, in sicer za igranje igric ali ogled videopretočnih vsebin. Namestiti je mogoče tudi brezžične slušalke, tako da zvok filma ne moti potnikov na sprednjih sedežih.

Prtljažnik je še naprej izjemno velik. Osnovna prostornina znaša 854 litrov, s podiranjem sedežev se prostornina poveča na 2.138 litrov. Zelo uporabna luknja (na primer za vrečko po nakupih v trgovini) je še pod pokrovom prtljažnika. In še to – naslonjala zadnjih sedežev podiramo elektronsko, s pritiskom na gumb pa se postavijo tudi nazaj v pokončni položaj. V sprednjem delu seveda še naprej ostaja dodatni 117-litrski prtljažnik za manjšo prtljago ali polnilni kabel tipa 2.

Foto: Gregor Pavšič

Odzivnost pogona odlična, kako je med ovinki?

Pogon je pri modelu Y še vedno nadpovprečno zmogljiv. V avtomobilu na osnovi različice long range zmoreta dva elektromotorja sistemsko moč 378 kilovatov (514 "konjev"). Pospešek do "stotice" znaša manj kot pet sekund (4,8 sekunde), najvišja hitrost pa je 210 kilometrov na uro. Pogon omogoča skoraj petsto nanometrov navora.

Bolj kot pospeški navdušuje odzivnost pogona med ovinki in pri pospeševanjih z določene hitrosti. Tu razpoložljiva moč zares postane opazna. Tudi vozne lastnosti so za avtomobil take zasnove, ki je bližje SUV kot limuzini, zelo dobre. Skozi ovinke je mogoče peljati tudi z višjimi hitrostmi, a določene meje pri 1,64 metra visokemu avtomobilu z maso tik nad dvema tonama (2.072 kilogramov) ostajajo. Omenjena masa pa dejansko glede na konkurenco ni pretirana. Model Y je načrtovan in izdelan zelo učinkovito, baterija pa ne sodi med največje na trgu. Bruto kapaciteta je 78 kilovatnih ur (kWh), uporabna neto pa 75 kWh.

V mestu je okretnost nekaj slabša

Voznik lahko izbira le med dvema stopnjama rekuperacije zavorne energije in med dvema voznima profiloma. To ni dovolj, pri rekuperaciji bi želeli vsaj tri stopnje. Na voljo sta osnovni "chill" in "sport". Vožnja je najprijetnejša pri osnovnih nastavitvah odzivnosti pogona "chill", temu pa je dobro dodati še trši volan in višjo stopnjo zavorne rekuperacije. Vožnja z enim pedalom je bila vedno med pomembnimi aduti Teslinih avtomobilov.

Glede vožnje moramo potarnati nad precej slabo okretnostjo avtomobila. Obračalni krog znaša več kot 12 metrov, kar je na primer dva metra več kot pri nekaj krajšem volkswagnu ID.4. Teslin volan je precej neposreden in z malo hoda od skrajno leve do skrajno desne točke, kar občasno omejuje okretnost v mestu. Kratki so previsi, medosje pa znaša kar 2,89 metra. Model Y je pač velik avtomobil in to ima tudi nekatere stranske učinke.

Kljub nizkim temperaturam zelo ugodna poraba

V precej hladnih vremenskih razmerah smo imeli na testu povprečno porabo med 18 in 19 kWh na sto prevoženih kilometrov. Vožnja je bila pretežno avtocestna. Na podeželju pa je poraba ob umirjeni vožnji padla na 15 kWh, le redko pa je na avtocesti narasla bistveno nad 20 kWh na sto kilometrov.

Glede na temperature je bil izkoristek prav gotovo dober. Poleti bo poraba še nekaj nižja. Pri različicah z enojnim motorjem je poraba tudi lahko vsaj okrog dve kWh na sto kilometrov nižja. Na daljši poti pri različici long range to pomeni zimski doseg prek štiristo kilometrov, pri krajših vsakodnevnih vožnjah pa z izgubami pri večkratnem gretju baterije lahko doseg pade na okrog 350 kilometrov. Poleti bo teh izgub manj, doseg pa s tem primerno višji.

Mreža hitrih polnilnic je velik adut za dobro sobivanja s teslami, pri hitrosti polnjenja pa model Y zaostaja za nekaterimi tekmeci. Vprašanje sicer, ali deset minut daljše polnjenje 20-80% na daljši poti koga resnično moti ... Foto: Gregor Pavšič

Tesla je pozabila na nadgradnjo hitrega polnjenja

Najslabši vtis je model Y pustil pri hitrem polnjenju. Predgretje baterije imajo Teslini avtomobili že od samega začetka (zagon ni ročni, temveč prek navigacije z izbiro ustrezne polnilnice), a polnjenje baterije od 20 do 80 odstotkov je na 250-kilovatni polnilnici trajalo pol ure. Krivulja moči polnjenja je skoraj povsem enaka kot pred prenovo.

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Tesla model Y - prenova 198 kW 160 kW 128 kW 101 kW 85 kW 72 kW 50 kW Tesla model Y - 2024 193 kW 155 kW 130 kW 105 kW 85 kW 73 kW 50 kW Ford Explorer 185 kW 183 kW 161 kW 147 kW 121 kW 102 kW 91 kW Hyundai Ioniq 6 220 kW 227 kW 231 kW 232 kW 191 kW 164 kW 128 kW Tesla Model S 256 kW 250 kW 195 kW 148 kW 119 kW 95 kW 70 kW Peugeot e-3008 155 kW 132 kW 126 kW 79 kW 65 kW 64 kW 44 kW

Krivulja moči polnjenja že prej ni bila dobra in pri Tesli je še niso popravili. Kot kažejo zgornji podatki, je moč hitro padala. Na tem področju Tesla zaostaja za nekaterimi tekmeci s podobnih 400-voltnih platform. Nedavno smo primerljivo baterijo v fordu explorerju (Volkswagnova platforma MEB) napolnili skoraj deset minut hitreje, še boljši so tekmeci z 800-voltnih platform.

Pri bateriji še to – tudi po prenovi pogrešamo možnost funkcije V2L (vehicle to load), ki z močjo do 3,5 kilovata omogoča uporabo zunanjih porabnikov.

Koliko danes stane model Y?

Tesla model Y je s prenovo nekaj dražja kot do zdaj. Različica long range stane vsaj 54 tisoč evrov (vključeni stroški ob prevzemu vozila). V začetku lanskega leta je bil ta model še tri tisoč evrov cenejši.

Ponudba pogonov je sicer še naprej enaka kot do zdaj. Osnovna različica RWD s pogonom na zadnji kolesi ima baterijo tipa LFP s kapaciteto 57 kWh in jo je mogoče dobiti na spodnji meji 45 tisoč evrov. Tako je brez dodatkov na voljo tudi še z višjo subvencijo 6.500 evrov. Šest tisoč evrov je dražja različica z enojnim pogonom in večjo baterijo 77 kWh, ki je enaka kot pri različici long range.

Kot smo pri Tesli že vajeni, veliko dodatkov ni na voljo, saj je avtomobil že serijsko bogato opremljen. Izbirati je mogoče barvo in tu doplačila niso majhna (brezplačna je temno siva, bela stane 1.300, rdeča ali srebrna pa 2.600 evrov), 20-palčna platišča stanejo dodatnih 2.200 evrov, vlečna kljuka 1.350 evrov, bela notranjost pa 1.200 evrov. Doplačati je mogoče še naprednejše sisteme Avtopilota, a je uporabnost glede na ceno 3.800 ali celo 7.500 evrov zelo vprašljiva.

Povsem dovolj je osnovni sistem, ki je dejansko klasični radarski tempomat. Delovanje je dobro, a nekateri tekmeci imajo ta pomočnik že bolje uglašen. Pogrešali smo predvsem nekaj bolj odločno samodejno pospeševanje, ko pred avtomobilom ni bilo več nikogar. Nehote smo bili ovira na prehitevalnem pasu in radarskemu tempomatu mora voznik v tem primeru malo pomagati s pritiskom desne stopalke.

Sicer pa bo v prihodnjih mesecih zanimivo spremljati cene osrednjega Teslinega avtomobila. Na zalogi je namreč še kar precej modelov Y stare zasnove.