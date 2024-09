Ta športni terenec vsaj med tistimi kitajskega izvora postaja najpogostejši na slovenskih cestah. Kje so razlogi za njegovo priljubljenost in ali je cena 27 tisoč evrov njegov zares najpomembnejši adut?

Foto: Gregor Pavšič Forthing je primer novodobnega kitajskega avtomobila, ki ga poimensko ne pozna skoraj nihče, s pragmatično izbiro klasičnih neelektrificiranih pogonov ter prešerno prostornostjo pa ponuja zares veliko avtomobila za ceno krepko pod 30 tisočaki, pri kateri tudi ni mogoče doplačati ničesar več. Bencinsko gnani T5 je športni terenec, ki niti oblikovno niti tehnično bistveno ne polarizira mnenj, omogoča pa udobno vožnjo s povprečno avtocestno porabo sedem litrov na sto prevoženih kilometrov. Tak avtomobil, ki spada v segment C, stane le dobrih 27 tisoč evrov.

Palec gor: oblika, prostornost in praktičnost, preprostost pogona, cena

Palec dol: infozabavni vmesnik, ni osrednjega stikala za glasnost zvočnikov

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V zadnjih mesecih je evropsko avtomobilsko industrijo in politiko zanimal predlog višjih uvoznih carin za električne avtomobile iz kitajskih tovarn. Teh je za zdaj na evropskih cestah še malo in zato tudi carine kratkoročno ne pomenijo večjega zasuka. V senci teh sprememb pa iz Kitajske v Evropo romajo prodajno veliko uspešnejši avtomobili, ki so še naprej opremljeni s klasičnimi bencinskimi motorji.

Ti bodo na Kitajskem v prodaji novih vozil kmalu v manjšini proti priključnim novim avtomobilom (električni, priključni hibridi), zato pa so zelo zanimivi za izvoz na tuje trge. V Sloveniji že dobro poznamo uspešnost resda ostarelega MG ZS z bencinskim motorjem, podobno uspešno zgodbo pa v zadnjih mesecih ponavlja tudi Forthing z modelom U5 evo.

Foto: Gregor Pavšič

Da, le malokdo bo vedel, za katero znamko gre in pod katero kitajsko streho dejansko spada. To je znamka pod okriljem Dongfenga, a ker to kitajsko državno podjetje nima stoodstotnega lastništva (delni lastnik je še mesto, kjer stoji Forthingova tovarna), tudi lastniki te znamke na svojih uradnih dogodkih ne omenjajo. So pa trenutno dokaj pogosti na cestah. V Sloveniji so jih od poletja do konca avgusta registrirali že več kot 80. Precej pogosti so tudi v Italiji, le da tam niso Forthing, temveč Cirelli.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav pri forthingu T5 najbolj izstopa njegova cena, to nikakor ni cenen športni terenec. Pri obliki bodo mnenja morda deljena, saj se vtisu delnega posnemanja uveljavljenih evropskih tekmecev ni mogoče izogniti. Treba pa je priznati, da so Kitajci na cesto pripeljali tudi oblikovno skladen avtomobil.

Uporabniško T5 najbolj prepriča s svojo univerzalnostjo. Oblikovali in zasnovali so ga namreč tako, da z ničimer prav zares ne zmoti. Med vsakodnevno uporabnostjo vozila je res malo tistega motečega. Prostornost prtljažnika in še posebej na zadnji klopi je zelo zgledna, zato je lahko U5 tudi nadvse uporaben družinski avtomobil.

Foto: Gregor Pavšič

Pohvalimo lahko položaj sedenja, pa tudi splošno ergonomijo – ta ni pretirano digitalna in ima še veliko stikal. Še najbolj sem pri U5 pogrešal klasično stikalo za nastavitev glasnosti zvočnikov (gumbi so le na volanu). Če je primanjkljaj takega stikala najbolj moteč, potem je že jasno, da gre za celovito zelo praktičen avtomobil.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pragmatična izbira za trge, kjer so električni avtomobili še predragi

Kitajci resda izjemno hitro in napredno razvijajo svoje električne avtomobile, s katerimi so tehnološko precej pred evropsko konkurenco, a obenem ostajajo tudi pragmatični. Ker imajo domači trg močno prenapolnjen, dodatne kupce iščejo z izvozom. Za konkurenčnost na globalnih trgih pa potrebujejo pogone, ki so v določenih delih sveta trenutno zaželena izbira. Čeprav Evropa želi vlagati in povečati delež električnih vozil, so ti kljub razvoju tako vozil kot polnilne infrastrukture večinoma še predragi.

T5 s klasičnim 1,5-litrskim bencinskim štirivaljnikom je zato v prvi vrsti pragmatična izbira za sredino tega desetletja. Ta motor ni hibridiziran. Kljub temu pa je treba poudariti, da je večinoma zelo tih in da ga potniki zares slišijo šele ob odločnejših pospeševanjih. Med avtocestno vožnjo ga komaj slišimo.

Foto: Gregor Pavšič

Ta 4,5 metra dolg avtomobil ima maso 1,66 tone, medosna razdalja pa znaša 2,7 metra. Z njim je mogoče vleči tovor z maso 750 oziroma 1.500 kilogramov.

Poraba? Na avtocesti je znašala v povprečju sedem litrov na sto prevoženih kilometrov. Z izbiro hibridnega pogona bi bila nekoliko manjša, a tak U5 je v Sloveniji tudi šest tisočakov dražji.

Bencinski motor je dejansko Mitsubishijev ter zmore 130 kilovatov in 260 Nm navora. Za prenos moči na sprednji kolesi skrbi sedemstopenjski samodejni menjalnik, ki prihaja iz Magne.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Multimedijski vmesnik za današnje standarde ni med največjimi (kar je lahko za marsikoga tudi dobro), vmesnik pričakovano ni med najmodernejšimi. Naš testni avtomobil še ni imel digitalnega radia in možnosti vmesnikov Car Play ali Android Auto.

Toda ker so se Forthingovi trgovci iz Evrope uspešno pritožili na Kitajsko, bodo že letos jeseni forthingi T5 omenjeni z omenjenimi sistemi. Marsikdo bo sicer tudi brez njih dobro shajal, kdor pa se jih navadi v drugih vozilih, se nato brez njih težko ujame z avtomobilom. Tovrstni sistemi so tudi dober preventivni ukrep, saj lahko mobilni telefon med vožnjo ostane daleč stran od rok voznika.

Vse je že v ceni, tudi barva

Kot že omenjeno, pri T5 evo ni mogoče doplačati ničesar. Niti barve ne, saj je vseh pet razpoložljivih že vključenih v ceno. Ta torej znaša slabih 27 tisoč evrov. Za nekaj sto evrov bi se lahko v prihodnjih mesecih vendarle podražil, saj dobi omenjeno nadgradnjo infozabavnega vmesnika in še nekatere zdaj zakonsko obvezne vozniško-asistenčne sisteme.

Lahko pa pričakujemo, da bo s tem motorjem zadržal ceno krepko pod 30 tisočaki. V tem cenovnem razredu z izjemo nove dacie duster ni prav veliko tako dobro opremljenih in prostorsko uporabnih športnih terencev oziroma križancev.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič