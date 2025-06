Trend je jasen, toda marsikoga boli glava: to so letošnje prodajne številke #foto

Prodaja novih osebnih avtomobilov je letos v Evropi stagnirala oziroma celo rahlo upadla. Kaj se dogaja na trgu in kdo so zmagovalci prvih petih mesecev?

V prvih petih mesecih letošnjega leta so v Evropi registrirali 5,5 milijona novih osebnih avtomobilov, kar je skoraj enako oziroma 0,1 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta. Stagnacijo prodaje novih avtomobilov kažejo podatki, ki jih je objavilo Združenje evropskih avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Na ravni Evropske unije so registrirali 4,5 milijona novih avtomobilov, kar pa je 0,6 odstotka manj kot v prvih petih mesecih lani. Med večjimi trgi je prodaja padla v Franciji (–8,2 %) in Nemčiji (–2,6 %), zrasla pa je v Veliki Britaniji (+2,8 %) in Italiji (+2,4 %). Število izdanih registracij je bilo za dobrih šest odstotkov višje tudi v Sloveniji, a del teh predstavljajo tudi tako imenovane enodnevne registracije (izvoz avtomobilov v tujino).

Foto: Gregor Pavšič

Na evropski ravni se je letos za 27 odstotkov povečala prodaja električnih avtomobilov, za 17 odstotkov tudi priključnih hibridov. Občutna je rast prodaje hibridnih avtomobilov, kjer pa ACEA žal statistično ne loči med pravimi samopolnilnimi in zgolj blagimi hibridi. Danes je le redek novi avtomobil na voljo brez vsaj blago hibridnega pogona. Rast hibridov je letos 18-odstotna. Skladno s ponudbo na trgu je padla prodaja neelektrificiranih bencinskih motorjev (–21 %) in dizelskih motorjev (–26 %), kar ni presenečenje.

V Evropi so do konca maja registrirali 951 tisoč električnih avtomobilov, kar je bilo dovolj za 17,1-odstotni tržni delež. Če temu dodamo še 473 tisoč priključnih hibridov, so priključni avtomobili skupaj pri 25,6-odstotnem deležu. Lani je ta v tem času znašal 20,6 odstotka. Rast je torej občutna, toda nekatere svetovne regije, predvsem Kitajska, so že pri dobrih 50 odstotkih.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Med avtomobilskimi znamkami je večina lahko zadovoljna s prvimi petimi meseci. Po številu registracij vodi Volkswagen s 615 tisoč avtomobili, kar je skoraj osem odstotkov (7,8 %) več kot v enakem obdobju lani. Prodaja je upadla Toyoti, in sicer za 7,6 odstotka, a so kljub temu zadržali drugo mesto. Toyota je registrirala 366 tisoč avtomobilov, tretjeuvrščena Škoda pa 334 tisoč avtomobilov. Čehi so obseg registracij povečali za 7,2 odstotka in prehiteli BMW (330 tisoč registracij). Več kot 300 tisoč registracij imata še Renault (312 tisoč) in Peugeot (302 tisoč).

Foto: Gregor Pavšič

Tesli je število registracij v Evropi letos upadlo za 37 odstotkov na dobrih 75 tisoč avtomobilov. Velik padec zanimanja je doletel tudi Seat (–22 %), Porsche (–17 %), Opel (–14 %), Citroen (–13 %), Fiat (–20 %), Volvo (–13 %), Suzuki (–16 %), pa tudi Mazdo (–11 %), Hondo (–10 %) in Mitsubishi (–31 %).

Med avtomobilskimi skupinami čakajo pomembni prodajni izzivi v drugi polovici leta predvsem Stellantis, ki letos s svojimi znamkami beleži več kot osemodstotni padec števila registracij. Edina od njihovih redkih znamk s pozitivnim izkupičkom je Peugeot (+5,0 %). Volkswagnov koncern je prodajo povečal za 4,4 odstotka, skupina Renault pa za okroglih sedem odstotkov.