Preizkusite vozila, ki postavljajo standarde v varnosti

Ko se usedemo za volan, si vsi želimo le eno – priti na cilj varno. A varnost ni nekaj, o čemer pogosto razmišljamo. V najboljšem primeru se zdi samoumevna, dokler se ne zgodi nekaj, kar nas opomni, kako dragocena je. Pri Volvu pa je varnost že desetletja v središču vsega – ne kot dodatna oprema, ampak kot bistvo, iz katerega vse izhaja. To odražajo tudi elektrificirani modeli Volva EX90 , XC60 in EX30 .

Vsak od teh modelov je zasnovan z eno ključno mislijo – kako čim bolj učinkovito zaščititi voznika, potnike in vse udeležence v prometu. A prava vrednost Volvove varnosti in vozne izkušnje se razkrije šele takrat, ko sedete za volan. Zato vas vabimo, da jih doživite v živo – s testno vožnjo. Spoznajte občutek zaupanja, ki ga daje vozilo, ki misli namesto vas – in se odzove, še preden to storite sami.

EX30 Foto: Volvo

Volvo ni le avtomobilska znamka. Je pionir, ki je z izumi, kot so tritočkovni varnostni pas, varnostno steklo, ki se ob udarcu ne razbije, sistem bočne zaščite in posebni vzglavniki, ki zmanjšujejo možnost poškodb vratu in hrbtenice, za vedno spremenil podobo sodobne mobilnosti. In kar je morda še pomembneje, te inovacije so brezplačno delili z drugimi proizvajalci, saj je bila skrb za življenja vedno pomembnejša od tekmovanja.

Danes, v času električne mobilnosti in napredne tehnologije, Volvo še naprej ostaja zvest svojemu temeljnemu poslanstvu: ustvarjati avtomobile, ki ne le vozijo, ampak skrbijo – za voznika, potnike, pešce in celotno okolje. Ta članek je posvečen prav temu – kako lahko pametno oblikovan avto pomeni razliko med skoraj in nikoli.

Varnost na cesti – ko vas avto varuje

Promet postaja vse bolj gost, nepredvidljiv in zahteven. Čeprav se trudimo biti pozorni in odgovorni vozniki, lahko že delček sekunde nepazljivosti privede do nevarnih situacij. Pri Volvu so prepričani, da mora biti varnost sestavni del avtomobila, ne kot možnost, temveč kot standard.

Zato vozila Volvo že serijsko vključujejo številne napredne varnostne tehnologije, kot je samodejno zaviranje v sili, ki zaznava druga vozila, pešce, kolesarje in celo večje živali. Sistem pravočasno opozori voznika ali samodejno zavre, če trka ni več mogoče preprečiti. Večina modelov vključuje tudi pomoč pri ohranjanju voznega pasu ter opozorila za nezbranost ali utrujenost voznika.

Za dodatno zaščito so na voljo še sistemi, ki zaznavajo promet v mrtvem kotu (BLIS) ali s strani prihajajoča vozila pri vzvratni vožnji (Cross Traffic Alert) – ti so pri določenih modelih vključeni že v višjih paketih opreme.

Takšni sistemi ne pomenijo le večje varnosti v kritičnih trenutkih, ampak tudi bolj sproščeno vožnjo. Vozilo nenehno spremlja dogajanje okrog vas in vas opozori, ko je treba – vi pa se lahko bolj osredotočite na pot, družino in občutek nadzora. V prihodnosti avtomobil ne bo le opazoval okolice, ampak jo bo razumel. In prav to prihodnost Volvo udejanja z napredno varnostno platformo, imenovano Safe Space Technology.

Safe Space Technology – inteligentna zaščita za vse okoli vozila

Zamislite si vozilo, ki vidi v temi, zazna nevarnost, še preden jo opazite vi, in zna pravočasno ukrepati. Ne gre za znanstveno fantastiko, temveč za naslednjo generacijo varnosti, ki jo Volvo udejanja pod imenom Safe Space Technology.

Foto: Volvo

Safe Space Technology (SST) je celovit varnostni pristop, ki presega tradicionalne zaščitne sisteme. Temelji na kombinaciji najnaprednejših senzorjev, kamer, radarjev in, kar je še posebej pomembno – lidarja. Ta svetlobni skener, ki deluje na principu laserske svetlobe, omogoča tridimenzionalno zaznavanje okolice z neverjetno natančnostjo, tudi v temi in slabih vremenskih razmerah.

Volvo s to tehnologijo ne ščiti le potnikov v vozilu, temveč vse udeležence v prometu – od pešcev in kolesarjev do tistih, ki se vozilu približajo zunaj vidnega polja. SST omogoča sistemom, da pravočasno zaznajo nevarnosti in sprožijo ustrezne ukrepe, še preden voznik sploh zazna, da je nekaj narobe.

Pomemben del sistema je tudi napredno spremljanje voznika. Vozilo s pomočjo notranjih senzorjev razume, ali je voznik zbran, utrujen ali celo v nevarnosti zaradi nenadne nezavesti. V takšnih primerih lahko vozilo postopoma zmanjša hitrost, opozori na nevarnost ali celo varno ustavi.

Safe Space Technology ni samo skupek sistemov – je Volvov odgovor na vprašanje, kako naj bi bila videti varna mobilnost danes in v prihodnje.

Volvo EX90 – električna varnost v svoji najnaprednejši obliki

Volvo EX90 ni le nov model – je mejnik. Gre za popolnoma električni SUV, zasnovan kot najvarnejši Volvo do zdaj – čeprav predstavlja prehod v novo električno dobo, ostaja zvest temeljni vrednoti znamke: varnosti.

EX90 je eden prvih serijskih avtomobilov na svetu s serijsko vgrajenim lidarjem – tehnologijo, ki s pomočjo laserskega skeniranja omogoča izjemno natančno zaznavanje okolice tudi v temi. V kombinaciji s številnimi radarji, kamerami in senzorji ustvarja sistem, ki ne le opazuje, temveč razume okolico – in s tem vozniku ponuja varnost, ki je bila še pred leti nepredstavljiva.

Znotraj EX90 ponuja umirjen, premišljen ambient, v katerem se združujeta luksuz in funkcionalnost. Skandinavski dizajn, vrhunski materiali in intuitiven sistem infotainment zagotavljajo izkušnjo, kjer tehnologija ne izstopa – temveč podpira. V ospredju je dobro počutje vseh potnikov.

EX90 Foto: Volvo

Gre za popolnoma električni pogon, ki združuje tiho, zmogljivo vožnjo z ničelnimi emisijami. EX90 tako izpolnjuje pričakovanja okoljsko ozaveščenih voznikov, ne da bi pri tem sklepal kompromise glede udobja ali zmogljivosti.

Priznanje inovaciji in varnosti: EX90 je luksuzni terenec leta 2025

Leto 2025 je za EX90 prineslo tudi priznanje strokovnjakov, saj je vozilo osvojilo naziv luksuzni terenec leta na izboru Poslovni avto leta 2025. To je priznanje ne samo tehnologiji in dizajnu, temveč predvsem viziji avtomobila, ki varnost postavlja na prvo mesto.

Stopite v prihodnost z modelom Volvo EX90 Iščete popolno ravnovesje med inovacijo, luksuzom in varnostjo? Volvo EX90 je stoodstotno električni SUV, ki z lidarjem in napredno varnostno arhitekturo postavlja nove standarde v avtomobilski industriji. Oddajte povpraševanje in stopite korak bližje prihodnosti mobilnosti.

Volvo XC60 – ikona varnosti z novo mero elegance

Volvo XC60 je vozilo, ki že vrsto let velja za enega najprepoznavnejših predstavnikov varnosti v srednjem razredu SUV. Gre za najbolje prodajani Volvov model, ki s svojo prefinjeno obliko, skandinavsko umirjenostjo in tehnično dovršenostjo nagovarja tako družine kot zahtevnejše posameznike, ki iščejo ravnovesje med varnostjo, udobjem in stilom.

Najaktualnejša različica XC60 je na voljo kot priključni hibrid (Plug-in Hybrid), ki voznikom omogoča vožnjo na elektriko za krajše vsakodnevne poti, hkrati pa ponuja zanesljivost klasičnega motorja za daljše razdalje. Ta pogon je odlična izbira za tiste, ki razmišljajo o prehodu na električno mobilnost, a si želijo večje fleksibilnosti.

Model je nedavno doživel prenovo, ki se ne pozna le na zunanjosti. Notranjost zdaj odraža še več prestiža, z razkošnejšimi materiali, izboljšanim udobjem in posodobljenim uporabniškim vmesnikom. Sodobna digitalna instrumentna plošča in intuitiven sistem infotainment, ki temelji na Googlovem operacijskem sistemu, omogočata enostavno upravljanje in stalno povezanost.

Seveda pa je XC60 ostal zvest temu, po čemer je najbolj znan: varnosti. Opremljen je z vrsto naprednih varnostnih sistemov, kot so:

samodejno zaviranje v sili ,

, pomoč pri ohranjanju voznega pasu ,

, opozorilo na vozila v mrtvem kotu (BLIS)

ter opozorila ob vzvratni vožnji s prečnim prometom (Cross Traffic Alert).

Ti sistemi pomagajo preprečiti nesreče v vsakdanjih situacijah in vozniku omogočajo večjo samozavest v vožnji – v mestni gneči, na podeželskih ovinkih ali avtocesti.

XC60 Foto: Volvo

Popolna izbira za sodobno družino ali premišljenega posameznika

Volvo XC60 je idealen za voznike, ki iščejo več kot zgolj prevozno sredstvo. Nagovarja tiste, ki jim je pomembno, kako se v avtomobilu počutijo, in ki si želijo varnosti, udobja ter odgovorne mobilnosti – vse v enem.

Rezervirajte testno vožnjo z Volvo XC60 Želite doživeti varnost in udobje, o katerih govorimo? Volvo XC60 vas bo prepričal s svojo prefinjeno vožnjo, pametnimi varnostnimi rešitvami in brezkompromisno funkcionalnostjo. Idealna izbira za aktivne posameznike ali družine, ki želijo več. Prijavite se na testno vožnjo in spoznajte, zakaj je XC60 najuspešnejši Volvo vseh časov.

Volvo EX30 – najdostopnejši, a še vedno z veliko varnosti

Volvo EX30 je najnovejši član Volvove električne družine – in hkrati njegov najmanjši ter najdostopnejši električni model v premium razredu. A kljub kompaktnim meram ni pri ničemer prikrajšan, zlasti ne pri varnosti, ki ostaja osrednji element njegovega značaja.

Zasnovan kot stoodstotno električno vozilo EX30 ponuja trajnostno mobilnost brez kompromisov. Na voljo je v več različicah z različno močjo in dosegom, zato lahko vsak voznik najde konfiguracijo, ki ustreza njegovemu načinu vožnje, bodisi mestni uporabi bodisi daljšim vožnjam.

V EX30 se izraža Volvova tradicija varnosti, ki jo ta model prenaša v kompaktni električni segment. Vozilo je zasnovano tako, da spada med najvarnejše v svojem razredu – kar ni presenečenje, če vemo, da Volvo svoje standarde postavlja višje od industrijskih.

Poleg varnosti pa EX30 izstopa še po dveh značilnostih:

Izjemna vozna dinamika, ki poskrbi, da je vsak zavoj zabaven in odziven. Napredne, a intuitivne tehnologije, ki so prilagojene uporabniku – od pametnih digitalnih prikazov do sistemov, ki se učijo vaših navad.

Zasnova kabine je minimalistična, a funkcionalna, poenostavljena uporabniška izkušnja pa omogoča, da voznik ohranja osredotočenost na cesto. To ni le sodoben avto za mlade, temveč tudi varna izbira za vse, ki želijo vstopiti v svet električne mobilnosti s stilom, tehnologijo in zaupanjem.

EX30 nadaljuje tradicijo – z varnostjo, ki rešuje življenja

Kot neposreden dedič Volvove zgodovine, ki je po nekaterih ocenah rešila več kot milijon življenj, tudi EX30 ponosno nadaljuje poslanstvo zaščite in inovacij. Ne glede na svojo velikost ostaja pravi Volvo, z dušo, ki vozi v prihodnost.