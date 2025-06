Odprtje zvezdniškega POP-UP BOX v Mariboru – moda, glasba in nagrade

Pod sloganom "POP-UP BOX daje formo, s.Oliver Black Label vsebino" se je odprl izkustveni prostor, v katerem se moda in prostor zlijeta v enotno vizualno in čutno izkušnjo.

s.Oliver Black Label POP-UP BOX ni zgolj razstavni ali prodajni prostor. Je premišljeno zasnovan koncept, kjer obiskovalci blagovno znamko začutijo skozi arhitekturo prostora, materiale, barvne poudarke in izbrano stilizacijo. V času, ko moda presega okvir klasičnega nakupa, POP-UP BOX ponuja priložnost za neposreden stik s svetom s.Oliver Black Label – elegantnim, sodobnim in vedno osebno doživetim.

Ob prefinjeni glasbeni spremljavi DJ Bertija in slavnostni otvoritvi, ki so se je udeležili direktor podjetja s.Oliver SLO d.o.o. gospod Marko Arsenovič, Nataša Vrandečič, vodja maloprodaje za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo, podžupana mestne občine Maribor, gospod Samo Peter Medved in gospod Srečko Vilar, so zbrani gostje in mimoidoči uživali v vzdušju brezčasne elegance ter dovršenega sloga, ki sta zaščitni znak najnovejših ženskih in moških kolekcij s.Oliver Black Label.

Znamka s.Oliver Black Label temelji na prepričanju, da sta slog in samozavest neločljivo povezana. Kolekcije so zasnovane za sodobno žensko in moškega – aktivna, uspešna posameznika, ki tudi v hitrem tempu vsakdana želita ohranjati urejenost, prefinjenost in izrazit občutek za estetiko. Naj bo v poslovnem okolju, na večernem dogodku ali v sproščeni mestni dinamiki – oblačila te linije se brezhibno prilagajajo vsakemu trenutku.

Izdelke odlikujejo vrhunski materiali, kot so lan, mehki jersey in luksuzne viskozne mešanice, skrbno izbrane zaradi svoje udobnosti in estetske dovršenosti. Kroji sledijo sodobnim linijam, obenem pa ostajajo zvesti brezčasnim silhuetam, kar zagotavlja vsestranskost in trajnost vsakega kosa. Posebna pozornost je namenjena izdelavi in detajlom – od diskretno oblikovanih gumbov in natančnih šivov do subtilnih potiskov in prepoznavnih tekstur, ki znamko ločijo in nadgradijo.

"Ponosen sem, da smo danes lahko odprli ta čudovit POP-UP prostor, ki v sebi združuje vse, kar s.Oliver Black Label predstavlja – prefinjenost, sodoben slog in eleganco. S.Oliver Black Label je več kot moda – je izraz življenjskega sloga, kjer se eleganca sreča z udobjem, estetika z vsakodnevnostjo in prefinjenost s sodobnim tempom življenja. Ponosni smo, da lahko predstavimo kolekcije, ki niso le vizualno dovršene, temveč tudi premišljeno ustvarjene za ljudi, ki cenijo detajl, kakovost in avtentičen slog. Naša vizija je ustvarjati modo, ki govori tiho, a samozavestno – in prav takšna je identiteta s.Oliver Black Label," je dejal direktor podjetja s.Oliver SLO d.o.o. Marko Arsenovič.

Ob odprtju je prostor vzbudil občutke ekskluzivnosti, radovednosti in bližine – ravno tisto, kar danes gradi sodobno prepoznavnost blagovne znamke s.Oliver Black Label.

s.Oliver Black Label POP-UP BOX bo na lokaciji Glavni trg v Mariboru na ogled vse do nedelje, 29. junija 2025. Program, ki vas pričakuje v prihajajočih dneh, je pester in modno zanimiv, zato ga nikakor ne zamudite: Med 24. in 27. 6. dnevno ustvarjanje modnih ilustracij s priznanim slovenskim ilustratorjem Mitjo Bokunom.

Meet&Greet z ambasadorji znamke: v četrtek, 26. 6., ob 17. uri: Melani Mekicar, v petek, 27. 6., ob 18. uri: Vesna Ponorac.

Modno svetovanje slovenskih vplivnežev: v četrtek, 26. 6., ob 16. uri: Kaja Muhič Karba, v petek, 27. 6., ob 17. uri: Luka Pehnec.

Nagradna igra. Vsak obiskovalec, ki v teh šestih dneh obišče pop-up prostor, se lahko prijavi na nagradno igro. Že ob sami prijavi vas čaka darilo presenečenja, obenem pa sodelujete v žrebu za eno izmed treh glavnih nagrad: VIP nakupovanje v vrednosti 500 evrov, 300 evrov ali 100 evrov.



Kjer moda in utrip mesta dihata kot eno. Pridružite se nam in doživite preplet sloga, elegance in urbanega vrveža – v samem srcu mesta. S.Oliver Black Label POP-UP BOX kot modna izjava v prostoru, kjer eleganca dobi svoj prostor, identiteta pa svoj izraz.