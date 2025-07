Oven

Dogodki, ki so vas na delovnem mestu še pred kratkim jezili, bodo danes izgubili težo. Prepustili se boste toku, gluhi boste za vsako kritiko, ki bo prišla s strani sodelavcev. Bolj malo časa boste imeli za razmišljanje o denarnih zadevah, vseeno pa bodite preudarni. Pazite na imunski sistem, saj bo v prihodnjih dneh šibkejši.

Bik

Nov delovni dan vam bo prinesel veliko kreativne energije in močno intuicijo. Odločali se boste po občutku in izkazalo se bo, da potujete v pravo smer. Poskrbeli boste za izboljšanje finančne situacije, za katero imate občutek, da se iz dneva v dan slabša. Začnite se ukvarjati s telesno aktivnostjo. Dovolj bo že pol ure hoje vsak večer.

Dvojčka

Ljubljena oseba, otroci in drugi ljudje, ki so vam pri srcu, dajejo poudarek vaši energiji. Da ste cenjeni in občudovani, zaradi vaših daril ali pa talentov, je za vas močna nuja. S tem sicer ni nič narobe, če si želite samo, da vas nekdo potreplja po rami. Samo ne pretiravajte. Sprejmite priložnosti, ki se vam bodo ponudile.

Rak

Danes boste še posebej domiselni, vsaj takrat, ko bo šlo za ideje in misli. Čas bo idealen, da spregovorite in očistite zrak vseh zamer, ki jih zaradi trenutnega razmerja držite v sebi že kar nekaj časa. V ospredju bodo predvsem osebne teme, spomini iz preteklosti in sanjanje podnevi.

Lev

Ne dobi vsaka oseba dostop do vašega srca. Tiste, ki jim to uspe, nato postavite še pred test. Sedaj je čas, da ločite diletante od resničnih bojevnikov. Če ste v zvezi, vedite, da ste lahko le polovica enkratnega para. Bodite realni. Zvezde vam napovedujejo, da se morate malo razdati – samo zato, ker se vam bo splačalo.

Devica

Danes se le posvetite tudi stvarem, ki vam sicer ne gredo najbolje od rok. Ker bo vaša koncentracija na vrhuncu, ne boste imeli težav niti z bolj zapletenimi opravili. Le z malo sreče se vam utegne utrniti tudi neka ideja, ki jo boste lahko prav kmalu uresničili. Zaupajte partnerju.

Tehtnica

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebno dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko tudi vir zabave. Vaša ustvarjalnost in navdih bosta močna, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Škorpijon

Koliko časa lahko upate, da vas bo nekdo poklical? Resnica je, da veliko. Ampak, ali si lahko to tudi privoščite? To je sedaj vprašanje. Ali pokličite to osebo ali pa vstanite iz kavča in pojdite ven. Vsekakor se morate malo zabavati. Če se boste zadrževali doma, vam ne bo nič boljše, prej celo nasprotno.

Strelec

Danes se boste vzeli v roke in poskrbeli za to, da se boste počutili bolje. Zadnje čase ste bili osamljeni. Čas je, da pokličete prijatelje, ki jih že dolgo niste videli. Verjemite, tudi oni vas že pogrešajo in bodo vaše povabilo z veseljem sprejeli. Odmislite svoje težave in se prepustite dnevu, ki vam pripravlja presenečenje.

Kozorog

Pustolovščina bo stimulirala vaše možgane, dvignila bo vašega duha in najboljše od vsega, dala vam bo veliko novih priložnosti za ljubezen. Torej poskusite nekaj novega in drznega. Ne odločite se ravno za padalstvo, ampak za nekaj vznemirljivega. Samo ne pojdite čez mejo. Ko bo prišlo do razmerja, se umirite.

Vodnar

Danes vas bo ljubljena oseba precej razočarala, saj se bo v ključnem trenutku obrnila proti vam. Tega ne boste mogli pozabiti, kar bo vaš dan še dodatno zamorilo. Resno boste začeli razmišljati o izbiranju pravih prijateljev. Z življenjem trenutno niste zadovoljni, zato premislite, kaj točno si želite, in sledite svojim željam.

Ribi

Potrebujete samo en pravi pogled. Oseba se je dolgo upirala vašim čarom, a danes jih boste usmerili vanjo z direktno silo. Potrudite se, da bo vedela, kaj želite. Tisti v zvezi pa se vprašajte, kdaj sta se nazadnje dobila s prijatelji. Ljubezen je božanska, ampak ne obstaja v praznini.