Dobitnik olimpijske kolajne v smučarskem krosu, Norvežan Audun Groenvold, je umrl v starosti 49 let zaradi poškodb, ki jih je utrpel, ko ga je med potovanjem s kabinsko žičnico udarila strela, je sporočila Norveška smučarska zveza.

V izjavi je navedla, da je Audun Groenvold, ki je od leta 2008 in 2010 tekmoval tudi z najboljšim slovenskim tekmovalcem doslej v smučarskem krosu Filipom Flisarjem, umrl v torek zvečer v bolnišnici, kjer mu zdravniki niso mogli rešiti življenja.

Nekdanji alpski smučar Gronvold je leta 2005 osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v smučarskem krosu, leta 2007 je zmagal v svetovnemu pokalu in prišel so bronaste kolajne na zimskih olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru. Istega leta je končal kariero in kasneje postal trener državne reprezentance v smučarskem krosu.

"Norveško smučanje je izgubilo izjemno osebnost, ki je veliko pomenila tako v alpski kot v skupnosti prostega sloga," je v izjavi dejal predsednik norveške zveze Tove Moe Dyrhaug.