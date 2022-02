Nekdanji slovenski olimpijec: Zadnje leto čustveno ni bilo najlažje #video

"Uskladiti dve taki zadevi hkrati čustveno ni najlažja stvar. Še sreča, da smo športniki od malega bili vajeni takih in drugačnih stresov," je o koncu kariere in prekinitvi zveze z dolgoletno partnerko Valentini Plaskan povedal nekdanji odlični smučar prostega sloga Filip Flisar. V smučarskem krosu je danes 34-letni Mariborčan nastopal na treh olimpijskih igrah, letošnje spremlja po televiziji, saj je lani sklenil športno pot.

"Predstavljal sem si, da bom imel po karieri več časa, a zdaj vidim to, kar pravijo vsi. Ko greš v 'penzijo', nimaš več časa," je v oddaji Osebno z Valentino Plaskan povedal sveži upokojenec.

Slovenske barve je zastopal na olimpijskih igrah v Vancouvru 2010, Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018 ter v smučarskem krosu zasedel osmo, šesto in sedmo mesto. Tokratne igre v Pekingu spremlja kot navijač.

"Te stvari sem s sabo razčistil, drugače se ne bi odločil, da končam kariero. Olimpijska kolajna je edina lovorika, ki je nimam. Vsega v življenju človek ne more imeti, to je bila grenka stvar, v katero sem moral ugrizniti. Ampak sem se sprijaznil. Marsikdo me še posebej v tem času, ko so olimpijske igre, sprašuje, če mi je kaj žal, da nisem kariere podaljšal še za leto ali dve, ampak zdaj, ko pogledam te ukrepe, kolobocije za vsem tem, si mislim, da sem se odločil prav. Mislim, da sem v karieri naredil dovolj, da lahko čisto mirno živim tudi brez olimpijske medalje," je še povedal tekmovalec, ki je v karieri osvojil tudi naslov svetovnega prvaka in zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala.

V "civilnem" življenju vseeno nekoliko pogreša adrenalin s tekem na najvišji ravni, priznava: "Tega ne moreš kompenzirati, to je stvar, ki je edinstvena. V enem določenem življenjskem obdobju lahko, ko prenehaš, pa tega ne moreš več dobiti. Lahko grem na neko drugo tekmo s kolesom na primer, a to ni to. Smučarski kros je bila primarna stvar v mojem življenju, vse sem posvetil temu, vse treninge, celo življenje. Ko sem stal na štartu, sem hotel dati od sebe vse. Še posebej na OI, svetovnih prvenstvih večjih tekmovanjih. Šport ima dobre strani in slabe. Dobra je ta tekmovalnost, srž, ki ga ima v sebi. Ima pa tudi slabe stvari. Te dobre boš vedno pogrešal. A ne moreš vzeti samo ene strani tehtnice. Če pogrešam, da bi se vrnil nazaj? Ne bi se, ker je tukaj tudi toliko slabih stvari."

