Češka "zimska dvoživka" Ester Ledecka, ki uspešno tekmuje tako v deskanju na snegu kot v hitrih disciplinah alpskega smučanja, se je morala odločiti, kateri disciplini bo na olimpijskih igrah 8. februarja prihodnje leto dala prednost. Tako smuk kot paralelni veleslalom bosta namreč na sporedu isti dan. Čehinja se je odločila, da bo ostala zvesta deskanju. Potegovala se bo za tretji zaporedni naslov olimpijske prvakinje.

Čehinja Ester Ledecka se je odločila, da bo na olimpijskih igrah v Italiji 8. februarja prihodnje leto nastopila v paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu, smukaško preizkušnjo pa bo izpustila. Boji za kolajne v obeh disciplinah se bodo odvijali na isti dan. Smuk bo v Cortini d'Ampezzo, deskanje pa v Livignu. Prizorišči sta oddaljeni približno štiri ure vožnje z avtomobilom, tako da bi bil dvojni spored za Čehinjo nemogoč.

"Nekajkrat sem zaradi tega tudi jokala, ampak naredili smo vse, kar smo lahko. Razumem, da ni lahko uskladiti programa, a verjela sem, da je to izvedljivo. Sem edina športnica, ki se je že tretjič uvrstila na tekmovanje v dveh športih, zato sem upala, da bodo to upoštevali," je Ledecka dejala za Olympics.com.

Tridesetletnica se je s prošnjo o prilagoditvi urnika obrnila na Mednarodni olimpijski komite, idejo je podprl tudi predsednik Mednarodne smučarske in deskarke zveze Johan Eliasch, a ji niso ugodili.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju je osvojila smukaški bron. Za smukaško kolajno se je želela boriti tudi na OI, a to ne bo mogoče ... Foto: Guliverimage

Olimpijska prvakinja na deski in na smučeh

Tekmovanji ostajata na sporedu 8. februarja. Ledecka bo tisti dan napadla tretje zaporedno deskarko olimpijsko zlato, najboljša je bila že v Pjongčangu in Pekingu.

Čehinja pa bi lahko kljub vsemu nastopila tudi v alpskem smučanju, saj bo superveleslalom 12. februarja. In Ledecka že ima olimpijsko superveleslalomsko zlato, prvakinja je postala leta 2018.

Želela pa je poskusiti tudi v smuku, predvsem letošnje svetovno prvenstvo, ko je na smukaški preizkušnji osvojila bron, ji je dalo še dodatnega zagona. A to ne bo mogoče ...