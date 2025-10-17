Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
17. 10. 2025,
16.00

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Manuel Feller veleslalom alpsko smučanje Sölden

Petek, 17. 10. 2025, 16.00

22 minut

Še teden dni do začetka sezone alpskih smučarjev.

Manuel Feller svari, da bo letos proga v Söldnu bolj nevarna.

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Sölden Manuel Feller | Manuel Feller svari, da bo letos proga v Söldnu bolj nevarna. | Foto Guliverimage

Manuel Feller svari, da bo letos proga v Söldnu bolj nevarna.

Foto: Guliverimage

Avstrijski specialist za slalom Manuel Feller teden dni pred uvodnima veleslaloma na ledeniku Rettenbach nad Söldnom svari, da bo ledeniška proga bolj nevarna kot prejšnja leta, saj so v zadnjem sektorju za več atraktivnosti dodali tri grbine.

Ana Bucik Jogan Sölden 2024
Sportal Popolne razmere, Sölden dobil zeleno luč

V četrtek je avstrijski Sölden dobil zeleno luč za izvedbo uvodnih dveh veleslalomov nove sezone alpskih smučarjev in smučark, ki bosta 25. in 26. oktobra. Snežni kontrolor Markus Mayr in lokalni organizatorji so razmere na ledeniku Rettenbach opisali kot popolne. Nekaj kritičnih besed je imel eden od domačih zvezdnikov Manuel Feller. Na progi so namreč pripravili nekaj sprememb. V zadnjem delu proge so naredili tri grbine, da bi bilo smučanje oziroma sama tekma še bolj atraktivna.

Zmagovalec šestih slalomov za svetovni pokal zatrjuje, da to ne pomeni samo atraktivnosti, ampak tudi nevarnost za poškodbe. "Zagotovo je proga zdaj bolj nevarna. Še posebej bo v drugi vožnji." Ko bo proga že v senci. "Ne vem, če je bilo treba to dodati za prvo tekmo sezone in to na progi na 3 tisoč metrih nadmorske višine in na samem koncu," je poudaril 33-letnik s Tirolske, ki je imel v času priprav nekaj težav s hrbtom. Zaradi višje štartne številke - lani je bil 33. v veleslalomskem seštevku - v Söldnu sicer na najvišja mesta ne more računati.

Marta Rossetti
Sportal Obetavna Italijanka s poškodbo kolena že končala sezono
Cyprien Sarrazin
Sportal "Skoraj sem umrl," se spominja, a bi rad spet tekmoval
Mathieu Faivre
Sportal Nekdanji svetovni prvak končal kariero
Manuel Feller veleslalom alpsko smučanje Sölden
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.