Avstrijski specialist za slalom Manuel Feller teden dni pred uvodnima veleslaloma na ledeniku Rettenbach nad Söldnom svari, da bo ledeniška proga bolj nevarna kot prejšnja leta, saj so v zadnjem sektorju za več atraktivnosti dodali tri grbine.

V četrtek je avstrijski Sölden dobil zeleno luč za izvedbo uvodnih dveh veleslalomov nove sezone alpskih smučarjev in smučark, ki bosta 25. in 26. oktobra. Snežni kontrolor Markus Mayr in lokalni organizatorji so razmere na ledeniku Rettenbach opisali kot popolne. Nekaj kritičnih besed je imel eden od domačih zvezdnikov Manuel Feller. Na progi so namreč pripravili nekaj sprememb. V zadnjem delu proge so naredili tri grbine, da bi bilo smučanje oziroma sama tekma še bolj atraktivna.

Zmagovalec šestih slalomov za svetovni pokal zatrjuje, da to ne pomeni samo atraktivnosti, ampak tudi nevarnost za poškodbe. "Zagotovo je proga zdaj bolj nevarna. Še posebej bo v drugi vožnji." Ko bo proga že v senci. "Ne vem, če je bilo treba to dodati za prvo tekmo sezone in to na progi na 3 tisoč metrih nadmorske višine in na samem koncu," je poudaril 33-letnik s Tirolske, ki je imel v času priprav nekaj težav s hrbtom. Zaradi višje štartne številke - lani je bil 33. v veleslalomskem seštevku - v Söldnu sicer na najvišja mesta ne more računati.