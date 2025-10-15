Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
15. 10. 2025,
20.04

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
alpsko smučanje konec kariere Mathieu Faivre

Sreda, 15. 10. 2025, 20.04

1 ura, 24 minut

Triintridesetletni Francoz potegnil črto pod profesionalno športno pot

Mathieu Faivre končal kariero: Konec je čudovitega poglavja

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Mathieu Faivre | Mathieu Faivre je pri 33 letih končal kariero. | Foto Guliverimage

Mathieu Faivre je pri 33 letih končal kariero.

Foto: Guliverimage

Po desetletju in pol od debija v svetovnem pokalu se je francoski alpski smučar Mathieu Faivre, ki se lahko pohvali z več odličji na največjih tekmovanjih, odločil končati profesionalno smučarsko kariero.

Matjaž Šarabon
Sportal Vodja panoge alpskih disciplin: Razmere se dramatično spreminjajo
Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec o odnosu z mamo: Zdaj so postavljene meje

Deset dni pred tradicionalnim veleslalomskim uvodom v novo sezono svetovnega pokala v Söldnu je upokojitev naznanil strokovnjak za veleslalom Mathieu Faivre, ki v zadnjih dveh sezonah ni več našel stika z vrhom. Francoski alpski smučar je v svetovnem pokalu debitiral leta 20210 v Garmisch-Partenkirchnu in s 15. mestom takoj opozoril nase.

V karieri je zbral 127 nastopov svetovnega pokala in desetkrat prismučal na zmagovalni oder. Vselej na veleslalomskih tekmah, na katerih je dvakrat tudi zmagal.

Bil je smučar za velike tekme, na svetovnih prvenstvih je osvojil tri naslove svetovnega prvaka. Leta 2021 je bil v Cortini d’Ampezzo zlat v veleslalomu in na paralelni tekmi, štiri leta pred tem pa se je ekipnega zlata veselil v St. Moritzu.

Tudi z olimpijskih iger se je vrnil s kolajno, pred tremi leti v Pekingu je bil bronast v veleslalomu, oder pa si je delil z Marcom Odermattom in Žanom Kranjcem.

Na zadnjih olimpijskih igrah si je zmagovalni oder delil z Marcom Odermattom in Žanom Kranjcem. | Foto: Guliverimage Na zadnjih olimpijskih igrah si je zmagovalni oder delil z Marcom Odermattom in Žanom Kranjcem. Foto: Guliverimage

Zahvala vsem, ki so ga spremljali na poti

"Konec čudovitega poglavja. Iz vsega srca bi se rad zahvalil svoji družini in bližnjim za njihovo brezpogojno podporo. Zahvaljujem se vsem svojim trenerjem, fizičnim in mentalnim, ki sem jih imel priložnost spoznati skozi svojo kariero in ki so me toliko naučili, tako o mojem športu kot življenju. Zdravstvenemu osebju, fizioterapevtom, osteopatom in zdravnikom za njihovo neomajno razpoložljivost in odzivnost pri skrbi za naše delovno orodje. Svojim sponzorjem in še posebej vsem ljudem, ki stojijo za temi partnerstvi, od katerih me večina podpira že od začetka in s katerimi bomo, upam, lahko skupaj nadaljevali pustolovščino pri drugih projektih. Zvezi, ki strukturira in zagotavlja celoletni sistem treninga. In seveda vam, ljubiteljem smučanja in športa, brez katerih deljenje te strasti ne bi bilo enako," je v zahvali na družbenem omrežju zapisal 33-letni Faivre.

Francoz po olimpijskih igrah ni več našel stika z vrhom, v lanski sezoni se mu niti enkrat ni uspelo prebiti do točk. Pred tedni pa je francoska smučarska zveza ob objavi ekip sporočila, da Faivre ni več član A- ali B-reprezentance. Francoski mediji so po informacijah že namignili na upokojitev, ki jo je potrdil danes.

Žan Kranjec
Sportal Frustracija slovenskega smučarja: Vprašaš se, zakaj se to dogaja
Aleksander Aamodt Kilde
Sportal Vrača se po grozljivem padcu: Mogoče bom zaostajal pet sekund, a ...
Žan Kranjec
Sportal Štirje slovenski smučarji odštevajo dneve do Söldna
Petra Vlhova
Sportal Vse večji vprašaj pri Petri Vlhovi
Stephanie Venier
Sportal Venier in Tschofenig športnika leta v Avstriji
Petra Vlhova
Sportal Olimpijska prvakinja se vrača na smuči
Mikaela Shiffrin
Sportal Mikaela Shiffrin ne bo kot Lindsey Vonn

alpsko smučanje konec kariere Mathieu Faivre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.