Po desetletju in pol od debija v svetovnem pokalu se je francoski alpski smučar Mathieu Faivre, ki se lahko pohvali z več odličji na največjih tekmovanjih, odločil končati profesionalno smučarsko kariero.

Deset dni pred tradicionalnim veleslalomskim uvodom v novo sezono svetovnega pokala v Söldnu je upokojitev naznanil strokovnjak za veleslalom Mathieu Faivre, ki v zadnjih dveh sezonah ni več našel stika z vrhom. Francoski alpski smučar je v svetovnem pokalu debitiral leta 20210 v Garmisch-Partenkirchnu in s 15. mestom takoj opozoril nase.

V karieri je zbral 127 nastopov svetovnega pokala in desetkrat prismučal na zmagovalni oder. Vselej na veleslalomskih tekmah, na katerih je dvakrat tudi zmagal.

Bil je smučar za velike tekme, na svetovnih prvenstvih je osvojil tri naslove svetovnega prvaka. Leta 2021 je bil v Cortini d’Ampezzo zlat v veleslalomu in na paralelni tekmi, štiri leta pred tem pa se je ekipnega zlata veselil v St. Moritzu.

Tudi z olimpijskih iger se je vrnil s kolajno, pred tremi leti v Pekingu je bil bronast v veleslalomu, oder pa si je delil z Marcom Odermattom in Žanom Kranjcem.

Na zadnjih olimpijskih igrah si je zmagovalni oder delil z Marcom Odermattom in Žanom Kranjcem. Foto: Guliverimage

Zahvala vsem, ki so ga spremljali na poti

"Konec čudovitega poglavja. Iz vsega srca bi se rad zahvalil svoji družini in bližnjim za njihovo brezpogojno podporo. Zahvaljujem se vsem svojim trenerjem, fizičnim in mentalnim, ki sem jih imel priložnost spoznati skozi svojo kariero in ki so me toliko naučili, tako o mojem športu kot življenju. Zdravstvenemu osebju, fizioterapevtom, osteopatom in zdravnikom za njihovo neomajno razpoložljivost in odzivnost pri skrbi za naše delovno orodje. Svojim sponzorjem in še posebej vsem ljudem, ki stojijo za temi partnerstvi, od katerih me večina podpira že od začetka in s katerimi bomo, upam, lahko skupaj nadaljevali pustolovščino pri drugih projektih. Zvezi, ki strukturira in zagotavlja celoletni sistem treninga. In seveda vam, ljubiteljem smučanja in športa, brez katerih deljenje te strasti ne bi bilo enako," je v zahvali na družbenem omrežju zapisal 33-letni Faivre.

Francoz po olimpijskih igrah ni več našel stika z vrhom, v lanski sezoni se mu niti enkrat ni uspelo prebiti do točk. Pred tedni pa je francoska smučarska zveza ob objavi ekip sporočila, da Faivre ni več član A- ali B-reprezentance. Francoski mediji so po informacijah že namignili na upokojitev, ki jo je potrdil danes.