Avtor:
STA

Četrtek,
9. 10. 2025,
11.04

Osveženo pred

14 minut

Daniel Tschofenig Stephanie Venier

Četrtek, 9. 10. 2025, 11.04

14 minut

Stephanie Venier in Daniel Tschofenig športnika leta v Avstriji

Avtor:
STA

Stephanie Venier | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Alpska smučarka Stephanie Venier in smučarski skakalec Daniel Tschofenig sta najboljša športnika leta v Avstriji, naziv ekipa leta pa je prejela moška hokejska reprezentanca. Nagrade so podelili v sredo na gala prireditvi v dunajski mestni dvorani Stadthalle, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Potem ko je avstrijska smučarska zveza lani v obeh kategorijah ostala praznih rok, je zveza Ski Austria letos pometla s konkurenco z dvema glavnima nagradama in pokaloma. Prvič po Evi-Marii Brem leta 2016 je na vrhu razvrstitve alpska smučarka, prvič po Thomasu Morgensternu leta 2011 pa smučarski skakalec.

Tschofenig, ki je povezan s Slovenci in Slovenijo kot član Športnega društva Zahomc, je v minuli sezoni blestel kot zmagovalec novoletne turneje, hkrati pa je sezono končal kot dobitnik velikega kristalnega globusa za skupno zmago sezone.

V anketi združenja športnih novinarjev je prejel največ glasov z 916 točkami, sledila sta mu član zmagovite ekipe Ryderjevega pokala golfist Sepp Straka (729) in svetovni prvak v veleslalomu in podprvak v superveleslalomu alpskega smučanja v domačem Saalbacu Raphael Haaser (721).

"Iskreno povedano, tega nisem pričakoval. Res je super, da lahko nagrado odnesem domov," je dejal presrečen Tschofenig. "Za sezono, kot je bila ta, polno uspehov, je to res fantastično."

Zdaj že tekmovalno upokojena smučarka Venier, svetovna prvakinja v superveleslalomu, je z 968 točkami prepričljivo zmagala pred evropsko prvakinjo v namiznem tenisu Sofio Polcanovo (473) in evropsko prvakinjo v skeletonu Janine Flock (434).

To je za Venier že drugi naziv, potem ko so jo leta 2017 izbrali za najboljšo mlado športnico. "To je krona in popoln zaključek kariere. S športnega vidika ne bi moglo biti bolje," je dejala Venier, ki z možem, prav tako alpskim smučarjem Christianom Walderjem pričakuje prvega otroka.

