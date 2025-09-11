Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

J. L.

Četrtek,
11. 9. 2025,
16.30

38 minut

Četrtek, 11. 9. 2025, 16.30

Daniel Tschofenig se spogleduje z veliko spremembo

J. L.

Daniel Tschofenig Alexandria Loutitt | Bo Daniel Tschofenig zamenjal proizvajalca smuči? | Foto Guliverimage

Bo Daniel Tschofenig zamenjal proizvajalca smuči?

Foto: Guliverimage

Pred olimpijsko sezono 2026 se v svetu smučarskih skokov obetajo veliki premiki. Avstrijski zvezdnik Daniel Tschofenig, ki je v pretekli zimi osvojil veliki kristalni globus in prestižno novoletno turnejo, razmišlja o presenetljivi spremembi – menjavi proizvajalca smuči. Čeprav se skakalci redko odločajo za tak korak po sezoni, v kateri so blesteli, bi Tschofenigova odločitev bila prvovrstno presenečenje. Zlasti, ker so pred vrati olimpijske igre.

Zimske olimpijske igre 2026, ki bodo februarja v Milanu in Cortini d’Ampezzo, se nezadržno približujejo. Športniki že skrbno načrtujejo zadnje priprave na novo zimo. Med njimi tudi avstrijski skakalec Daniel Tschofenig, ki pa je nedavno nakazal možnost, da bo tik pred pomembno sezono spremenil opremo.

Preizkušanje novih smuči

Doslej je Tschofenig uporabljal skakalne smuči proizvajalca Augment, s katerimi je skočil do skupne zmage v svetovnem pokalu in osvojil zlatega orla za najboljšega na prestižni novoletni turneji.

Daniel Tschofenig je v pretekli sezoni osvojil prestižnega orla in veliki kristalni globus za najboljšega v svetovnem pokalu. | Foto: Guliverimage Daniel Tschofenig je v pretekli sezoni osvojil prestižnega orla in veliki kristalni globus za najboljšega v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Po poškodbi mišičnih vlaken se je pred približno dvema tednoma vrnil na skakalnico in med drugim preizkušal smuči blagovne znamke Van Deer, ki jih razvija ekipa pod vodstvom smučarske legende Marcela Hirscherja.

Tschofenig je za Krone povedal: "Poleti sem opravil približno 20 skokov s smučmi Van Deer. Odločiti se želim do konca septembra." Izpostavil je tudi, da je poleg kakovosti opreme zanj poseben motiv tudi osebna vez s Hirscherjem: "Kot otrok sem navijal zanj, večkrat sva se že srečala. Res bi bilo fino skakati na njegovih smučeh." Dodal je, da bo na odločitev vplivalo predvsem dejstvo, kako se bodo smuči prilegale njegovemu skakanju.

Odločitev tik pred zimo

Odločitev o dobavitelju smuči za olimpijsko sezono bo torej znana v roku meseca dni. Zanimivo bo videti, kaj bi tovrstna sprememba prinesla za nadarjenega Tschofeniga, ki je bil v pretekli zimi razred zase v celotni sezoni.

