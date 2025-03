Ester Ledecka je nezadovoljna s časovnico olimpijskih iger 2026

Devetindvajsetletna Ledecka se je to sezono skoraj v celoti posvetila alpskemu smučanju. A je bila razred zase tudi na SP v Engadinu za drugi naslov svetovne prvakinje v paralelnem veleslalomu po Sierra Nevadi leta 2017. To je njen skupno tretji naslov v karieri v deskanju.

Postala je prva športnica v zgodovini, ki je v eni zimi osvojila dve medalji z različnih svetovnih prvenstev, po februarskem bronu v smuku alpskega smučanju ima zdaj še zlato v alpski disciplini deskanja.

"Upam, da bo to spodbuda za Mednarodni olimpijski komite, da še enkrat razmisli ter prilagodili program olimpijskih iger prihodnje leto in mi omogoči, da nastopam v obeh športih. To bi mi veliko pomenilo in mislim, da bi bila to dobro ne samo za Češko, ampak tudi za šport nasploh. In predvsem za mlado generacijo športnikov, ki potrebujejo navdih. Rada bi dobila to priložnost, tako da bomo videli, kako bo," je v pogovoru s češkimi novinarji odgovorne pri mednarodni olimpijski družini ošvrknila Ledecka, poroča novičarski portal iDNES.cz.

Leta 2017 je kot prva tekmovalka nastopila na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju in deskanju na snegu. Na olimpijskih igrah leta 2018 v Pyeongchangu je z zlatima medaljama v superveleslalomu v alpskem smučanju in paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu postala prva tekmovalka, ki je nastopila na zimskih olimpijskih igrah v obeh športih in v obeh tudi osvojila medalji.

Ledecka se zaradi hkratnih terminov ter oddaljenih lokacij ne bo mogla potegovati za medalji v smuku in deskarskem paralelnem veleslalomu. Boj za medalje v deskarskem paralelnem veleslalomu bo 8. februarja v Livignu, isti dan pa bo v več ur vožnje oddaljeni Cortini d'Ampezzo boj za medalje v smuku alpskih smučark.

Ledecka je napovedala, da bo skušala čim hitreje stopiti v stik z novoizvoljeno predsednico Moka Kirsty Coventry. Mok in prejšnjega predsednika Thomasa Bacha je že pozvala, naj spremeni program olimpijskih iger v Milanu/Cortini, a brez uspeha.

"Ja, takoj jo bomo poklicali. Takoj, ko bo prevzela prestol, ji bomo napisali e-pošto in jo 'bombardirali' s prošnjami. Bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Smo majhna država in čeprav imamo izjemne športnike, ne moremo izvajati tolikšnega pritiska kot velike alpske države. Kakorkoli že, nisem izgubila upanja, še naprej se bom borila."

Ženski olimpijski superveleslalom alpskega smučanja bo na sloviti progi Tofane v Cortini 12. februarja. Ledecka bi želela napadati trojček olimpijskih kolajn - smuk, superveleslalom in deskarski paralelni veleslalom.