Svet Ester Ledecke se spet vrti v pravo smer. Tudi v Sloveniji. #video

"Kaj sem pogrešala? Vso to norijo, ki se odvija v svetu športa. Vsakokrat, ko sem spremljala tekmo, sem si mislila: 'O, kako si želim biti tam.' Ne glede na to, da nisem trenirala in bi bil zato moj nastop obupen, sem si želela biti na tekmah. Navsezadnje to najraje počnem," je po svoji prvi tekmi po zlomu ključnice v pogovoru za Sportal povedala največja zvezdnica alpskega deskanja Ester Ledecka. Za vrnitev v tekmovalno areno je 27-letna Čehinja izbrala Roglo, njej najljubše prizorišče. Na progi Jasa je pred desetimi leti prvič zmagala na tekmi svetovnega pokala, zdaj se vrača z 2. mestom.

Največja zvezdnica alpskega deskanja Ester Ledecka je za svojo vrnitev v tekmovalno areno izbrala Slovenijo. Na Rogli se že od nekdaj dobro počuti, na smučišču Jasa je pred desetimi leti slavila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, vedno jo navdušita priprava proge in organizacija na vrhunskem nivoju. V sredo se je natanko po 361 dneh od zadnjega tekmovanja, po dveh operacijah, ki sta sledili zlomu ključnice pri padcu z električnim skirojem na treningu oktobra lani, in devetih mesecih brez snega vrnila na tekmovanja. V vrhunskem slogu, tako kot smo od nje tudi pričakovali. Po zmagi v kvalifikacijah je na koncu na močnejšo tekmico naletela šele v finalu in se na koncu veselila drugega mesta. Svet 27-letne zvezdnice, trikratne olimpijske prvakinje (dvakrat v deskanju in enkrat v alpskem smučanju), večkratne športnice Češke 2022, se, kot je zapisala na Facebooku, končno spet vrti v pravo smer. Z Ester Ledecko smo se pogovarjali o njeni vrnitvi, nervozi na startu, izkoriščanju prostega leta in ljubezni do Rogle.

Foto: Miha Matavž/FIS

Ester, ste na startu čutili nervozo? Dolgo že niste stali v startni hišici.

Da, bilo je precej drugače. Običajno je v tem delu sezone za mano že ogromno tekem in morda jih jemljem bolj kot še ene tekmo v nizu, zdaj pa je seveda povsem drugače. To je bila moja prva tekma po zelo dolgem času in seveda sem se spraševala, kako dobro so moje konkurentke pripravljene in kam sodim jaz. Ker če nimaš te primerjave skozi sezono, tega ne moreš vedeti. Da, bila sem kar nervozna, sem se pa na startu želela čim bolj osredotočiti nase in uživati v vožnjah. Zelo sem vesela, da se mi je uspelo vrniti.

Kako ste zadovoljni s svojo vrnitvijo?

Bilo je kar zabavno. To je moje prvo tekmovanje po res dolgem času. Ne glede na to, koliko treniraš, je na tekmi potem vedno drugače. Dekleta, ki tekmujejo do začetka sezone, so tako imela nekaj prednosti, ampak glede na to, kako malo treningov na snegu je za mano, sem lahko precej zadovoljna. Še vedno sem lahko peljala dokaj hitro in s tem sem zadovoljna. Zelo srečna sem, da sem spet nazaj na snegu.

Koliko ste sploh trenirali, kdaj ste se vrnili na sneg?

Konec februarja, tako da ja, res ne tako dolgo nazaj.

Video: Lea Medica/PlanetTV

Večkrat ste že povedali, da je Rogla vaše najljubše prizorišče. Zakaj je to za vas tako poseben kraj?

Najprej zato, ker je tukaj res vedno veliko navijačev, ker je organizacija vedno na vrhunskem nivoju, ker je strmina ravno pravšnja za deskanje, poleg tega sem prav tukaj dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu (leta 2013), zato je tudi v tem smislu zame nekaj res posebnega.

Foto: Miha Matavž/FIS

Kako je zdaj z vašima zdravjem in počutjem?

Precej bolje je, zdravniki so končno prižgali zeleno luč za mojo vrnitev na sneg. Končno! Res sem bila dolgo brez snega, brez deskanja in smučanja, tako da je bilo vse skupaj že kar nekoliko dolgočasno. Res sem vesela, da sem spet nazaj, in upam, da bom po zadnji deskarski tekmi v tej sezoni v Berchtesgadnu spet stopila na alpske smuči.

Kaj ste najbolj pogrešali letos? Ste se naučili česa novega?

Upam, da sem se, ker sem se v tem letu precej ukvarjala s šolo. Upam, da bom spomladi končala podiplomski študij. Kaj sem pogrešala? Vso to norijo, ki se odvija v svetu športa. Vsakokrat, ko sem spremljala tekmo, sem si mislila: "O, kako si želim biti tam." Ne glede na to, da nisem trenirala in bi bil moj nastop zato obupen, sem si želela biti na tekmah. Navsezadnje to najraje počnem.

Marsikateri športnik se med poškodbo počuti, kot da je sam, kot da ga okolica dovolj ne podpira. Kako ste vi to občutili? So vam sponzorji tudi v tem času stali ob strani? Ste imeli glede tega dober občutek?

Da, k sreči imam res dobro podporo. Ne glede na to, kako zahtevno je bilo obdobje rehabilitacije – po poškodbi ključnice sem morala kar na dve operaciji, saj prva ni bila preveč uspešna. Vsi moji sponzorji so bili zelo razumevajoči, potrpežljivi in so mi tudi v tem obdobju stali ob strani. Za to sem zelo hvaležna, vem namreč, da to tudi zanje ni enostavno. Vesela sem, da sem se vrnila in dokazala, da sem se lahko v zelo kratkem času in z zelo malo treninga dokaj dobro pripravila.

