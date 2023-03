Skozi kvalifikacije na Rogli trije Slovenci, konec za Glorio Kotnik

Italijan Roland Fischnaller in Čehinja Ester Ledecka sta bila najhitrejša v kvalifikacijah deskarjev na tekmi za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu na Rogli. Od Slovencev so se v izločilne boje prebili vsi trije Slovenci, Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč, medtem ko je Gloria Kotnik izpadla in zasedla končno 19. mesto.