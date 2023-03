Januarja biatlon na Pokljuki in Zlata Lisica v Kranjski Gori, februarja nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, minuli konec tedna pokal Vitranc v Kranjski Gori. Pred finalom smučarjem skakalcev v Planici, ki bo prvi aprilski konec tedna, pa bo Slovenija gostila še eno mednarodno tekmovanje zimskih športnikov − deskarjev v paralelnih disciplinah. To sredo se bodo Tim Mastnak in tekmeci oziroma Gloria Kotnik in tekmece merila na paralelnem veleslalomu na progi Jasa.

Tim Mastnak Foto: Guliverimage In podobno kot že minuli teden v Podkorenu tudi na Rogli organizatorjem sive lase povzroča vreme. V torek je namreč na Pohorju deževalo. A s Smučarske zveze Slovenija sporočajo, da ima izkušena ekipa pod vodstvom Bojana Pergarja vse pod nadzorom in tekma ni pod vprašajem. Kot pravi Pergar, jih čaka naporna noč. Ekipa bo vseskozi na terenu, zgodaj zjutraj, ko se bo glede na vremensko napoved vendarle nekoliko ohladilo, prihajajo še okrepitve. "Tekma na Jasi seveda bo, proga bo za deskarje in deskarke dobro pripravljena," je z Rogle sporočil Pergar, sicer tudi vodja tamkajšnjega smučišča, ki razmere na Rogli in mikroklimo zelo dobro pozna.

Jure Hafner, strokovni vodja paralelnih disciplin v slovenski reprezentanci, je prepričan, da bo izkušenim organizatorjem uspelo ustrezno pripraviti progo. "Sam sem bil na Rogli že v torek zjutraj, da bi bil prisoten na treningu preostalih reprezentanc, a je trening odpadel, ker je bila čez noč odjuga. Popoldne je sicer prenehalo deževati, vendar je megla še vedno prisotna. Organizatorje čaka veliko dela. Upam in mislim, da jim bo uspelo oziroma da se bodo potrudili po najboljših močeh." Vratca na progi bodo tako postavili šele v sredo zjutraj ob šestih. Naši reprezentanti pa bodo na Roglo prišli v torek pozno popoldan. So pa na prizorišču tekme prejšnji teden opravili več dobrih treningov.