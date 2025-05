Srebrna olimpijka in nekdanja svetovna prvakinja v paralelnem slalomu Daniela Ulbing se je po letu premora zdaj odločila, da dokončno konča tekmovalno kariero. Avstrijka iz Beljaka ima šele 27 let.

Na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 je bila deskarka Daniela Ulbing srebrna v paralelnem slalomu, s svetovnih prvenstev pa ima zlato iz slaloma (2017) in srebro iz veleslaloma (2023). Ima še tri male kristalne globuse in 11 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu.

V pretekli zimi ni tekmovala. "Tudi po odmoru nisem našla novih ciljev in motivacije. Manjka mi nekaj odstotkov volje, da bi se lahko dovolj zavzeto pripravljala in bi bila nato lahko konkurenčna za zmage in stopničke. In zato je zdaj čas, da izberem druge prioritete v življenju," je odločitev, da konča tekmovalno pot, sporočila članica avstrijske deskarske reprezentance.

"Občutek imam, da sem veliko dosegla. Ponosna sem na svojo kariero. Spoznala sem veliko ljudi in nabrala koristne izkušnje," je še dejala Beljačanka, ki se zanima za trenersko pot. "Nekaj bi rada vrnila športu. Mislim, da bi lahko delila svoje znanje in izkušnje naslednjim generacijam." Najprej pa bo končala študij na dunajski univerzi.