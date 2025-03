Tim Mastnak bo branil slovensko čast v izločilnih bojih svetovnega prvenstva

Končane so kvalifikacije paralelnega slaloma deskarjev in deskark na svetovnem prvenstvu v Švici. Od slovenskih predstavnikov se je v izločilne boje, ki se bodo začeli ob 13.45, uvrstil Tim Mastnak s šestim časom. Preostali so bili prepočasni, Žan Košir je bil 18., Rok Marguč 28., Gloria Kotnik pa druge vožnje ni končala in je zasedla 32. mesto.