Avtor:
STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
8.45

Osveženo pred

41 minut

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 8.45

41 minut

IndyCar

Alex Palou osvojil tretji zaporedni naslov v indyCarju

Avtor:
STA

Alex Palou | Alex Palou je osvojil svoj tretji zaporedni naslov prvaka v indyCarju in četrtega v petih sezonah. | Foto Reuters

Alex Palou je osvojil svoj tretji zaporedni naslov prvaka v indyCarju in četrtega v petih sezonah.

Foto: Reuters

Španski dirkač Alex Palou je osvojil svoj tretji zaporedni naslov prvaka v indyCarju in četrtega v petih sezonah. Palou si je skupno zmago zagotovil s tretjim mestom na dirki za veliko nagrado Portlanda, ki jo je dobil Avstralec Will Power.

Palou je postal šele četrti voznik v zgodovini indyCarja, ki je osvojil tri zaporedne naslove prvaka. Pred njim je to uspelo Američanu Tedu Hornu, Francozu Sebastienu Bourdaisu in Škotu Dariu Franchittiju.

"Neverjetno je. Noro! Trenutno ne bi mogel biti bolj srečen," je dejal Palou in dodal: "To je bila neverjetna sezona, neverjetnih pet let z ekipo CGR. Nimam besed, s katerimi bi opisal, kako hvaležen sem vsem v ekipi. To je bilo neverjetno leto in komaj čakam na več zmag."

S štirimi naslovi v karieri se Palou uvršča na tretje mesto na lestvici indyCarja vseh časov, za rekordnimi desetimi naslovi Američana A.J.-ja Foyta, in šestimi naslovi, ki jih je osvojil Novozelandec Scott Dixon.

"Škoda, da današnje dirke nismo mogli končati z novo zmago, a smo se borili," je po Portlandu povedal Palou. "Dal sem vse od sebe."

Palou je nanizal osem zmag v sezoni na dirkah Indianapolis 500, St. Petersburg, Thermal, Alabama, VN Indianapolisa, Road America, Iowa in Laguna Seca. Osemindvajsetletnik tako lahko še vedno izenači rekord desetih zmag v indyCarju v eni sezoni pozneje ta mesec na dirkah v Milwaukeeju in Nashvillu.

Foyt je leta 1964 zmagal na desetih dirkah v eni sezoni, Al Unser starejši pa leta 1970, medtem ko jih je Mario Andretti leta 1969 osvojil devet v sezoni.

