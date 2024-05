McLaughlinu najboljši startni položaj pred dirko 500 milj Indianapolisa

McLaughlin, zadnji na progi v kvalifikacijah, je s povprečno hitrostjo 376,94 km/h skozi štiri kroge, kar je rekordna povprečna hitrost v kvalifikacijah v Indianapolisu, osvojil prvo mesto.

Iz prve vrste na dirki Indy 500 bosta sicer ob McLaughlinu startala še njegova moštvena kolega pri ekipi Penske. Drugi bo startal Avstralec Will Power, tretji pa branilec naslova Josef Newgarden iz ZDA. Slednji bo skušal postati prvi dirkač po 22 letih, ki bi ubranil naslov.

Šele drugič v zgodovini dirke bodo iz prve vrste startali dirkači iste ekipe. Prav ekipi Penske je to prvič uspelo leta 1988, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

McLaughlin si je prvič privozil najboljši startni položaj v Indianapolisu, za Penske pa je to rekordni 19. "pole position".

"Zelo sem ponosen, da mi je to uspelo. To je prvi korak in ponosen sem, da lahko to storim za vse fante in dekleta v ekipi," je dejal McLaughlin. Ta se je 2020 preselil v dirkaško serijo Indycar po uspešni karieri v prvenstvu Supercars.