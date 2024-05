Zmagovalca odločile desetinke, čustveno, ko je bil na stezi "Senna"

Max Verstappen je v prvem zavoju zadržal prvo mesto s kvalifikacij. Foto: Reuters Dirkači v Imoli sicer radi dirkajo, a ta ozka in zaprta steza ni primerna za dobro dirkanje s prehitevanji za te široke, težke moderne dirkalnike formule 1. Tako sedma velika nagrada letos ni navdušila. Max Verstappen (Red Bull) je imel boljšo linijo v prvi zavoj in je tako zadržal za sabo Landa Norrisa (McLaren), ki je sicer dobro potegnil s štarta. Vsi najboljši so bili na enaki taki postankov (prva tretjina dirke z rumenimi pnevmatikami in preostali dve z belimi).

Verstappen je tako mirno vodil, s šestimi do osmimi sekundami prednosti. Vse do 10 krogov pred ciljem. Takrat pa so se začele bele gume na njegovem dirkalniku vse hitreje obrabljati in se mu je Norris začel približevati. Tri kroge pred ciljem je mladi Anglež zaostajal samo še sekundo in pol. V zadnjem krogu je bila razlika med njima manj kot sekunda, a kaj ko se prehitevati na tej stezi ne da. In dirkač Red Bulla je tako še petič letos zmagal. Njegov tekmec v McLarnu pa je osvojil svoje 17. stopničke.

Norris: Še krog ali dva in bi ga prehitel

Max Verstappen je zadržal slabo sekundo prednosti. Foto: Reuters "Celotno dirko sem moral pritiskati na polno. Na mehkejših pnevmatikah smo bili močni, težje je bilo na trših. Zadnjih 10, 15 krogov nisem imel več oprijema, ves čas sem drsel," je težko pot do svoje 59. zmage opisal Verstappen. Norris je bil v cilju razočaran: "Še krog ali dva in bi ga prehitel. Škoda."

V cilju sta bila osem sekund pred tretjeuvrščenim Charlesom Leclercom (Ferrari). Monačan je sredi dirke sicer pritiskal na plin, da bi ujel Norrisa, enkrat celo zapeljal prek trave. Za več kot 100.000 tifosov na tribunah ni bilo veselja. Že enajstič na 31 dirkah na stezi Enzo e Dino Ferrari je torej slavil dirkač, ki je bil na prvem štartnem mestu.

VN Emilije Romanje, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +0,7

3. Charles Leclerc (Ferrari) +7,9

4. Oscar Piastri (McLaren) +14,1

5. Carlos Sainz (Ferrari) +22,3

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +35,1

7. George Russell (Mercedes) +47,1

8. Sergio Perez (Red Bull)+54,7

9. Lance Stroll (Aston Martin) +79,5

10. Juki Cunoda (RB) +1 krog

11. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

12. Daniel Ricciardo (RB) +1 krog

13. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

14. Esteban Ocon (Alpine) +1 krog

15. Guanju Džov (Sauber) +1 krog

16. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

17. Logan Sargeant (Williams) +1 krog

18. Valtteri Bottas (Sauber) +1 krog

19. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

Odstop: Alex Albon (Williams)



Skupni seštevek (7/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 161 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 113

3. Sergio Perez (Red Bull) 107

4. Lando Norris (McLaren) 101

5. Carlos Sainz (Ferrari) 93

6. Oscar Piastri (McLaren) 53

7. George Russell (Mercedes) 44

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 35

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 33

10. Juki Cunoda (RB) 15

Vettel na stezi s starim Sennovim McLarnom

A legend of the present, honouring a legend of the past.



Watch as Sebastian Vettel drives Ayrton Senna's 1993 @McLarenF1 around the historic Imola Circuit ❤️#F1 #ImolaGP https://t.co/729qgbfsMM — Formula 1 (@F1) May 19, 2024

Vettel v Sennovem McLarnu iz leta 1993. Foto: Guliverimage Verstappen si je pridirkal osmi zaporedni prvi štartni položaj, s čimer je izenačil rekord Ayrtona Senne. Trikratni svetovni prvak, tudi trikrat zmagovalec Imole, se je pred 30 leti smrtno ponesrečil prav na tem dirkališču. Spominskih slovesnosti ni manjkalo tako prvega maja kot ta konec tedna. Prav poseben trenutek se je zgodil, ko je s Sennovim zadnjim McLarnovim dirkalnikom (MP4/8 iz leta 1993), nekaj krogov po stezi odpeljal Sebastian Vettel. Štirikratni prvak je že v četrtek organiziral spominski tek do Ayrtonovega spomenika, ki je postavljen ob usodnem zavoju Tamburello in kamor se še 30 let po Brazilčevi smrti vse leto zgrinjajo ljubitelji formule 1 in neustrašnega Senne.

Kako se je razpletala dirka



CILJ. Nekaj drama le v zadnjih krogih, a na koncu znova zmaga za Verstappna. Peta letos in 59. v formuli 1. Norris drugi, Leclerc tretji.



Zadnji krog. Verstappen je osem desetink pred Norrisom.



Predzadnji krog. A na tej stezi se prehitevati s temi dirkalniki žal ne da in Norris za pravi napad ne bo dobil priložnosti.



Še 3 krogi: 1. Verstappen, 2. Norris +1,5, 3. Leclerc +5,5, 4. Piastri, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. George Russell, 8. Perez, 9. Stroll, 10. Cunoda



Še 5 krogov: Samo še sekundo in pol je Norris za Verstappnom!



Še 6 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +1,7, 3. Leclerc +5,1, 4. Piastri, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. George Russell, 8. Perez, 9. Stroll, 10. Cunoda



Še 8 krogov: Manj kot tri sekunde prednosti Verstappna pred Norrisom:



Še 11 krogov: Verstappen nekaj tarna zaradi pnevmatik, Norris je zaostanek zmanjšal na manj kot pet sekund.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +4,6, 3. Leclerc +7,5, 4. Piastri, 5. Sainz, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Perez, 9. Cunoda, 10. Hülkenberg



Še 15 krogov: Leclerc pritiska do konca, da bi ujel Norrisa. Zapeljal je prek trave.



Še 16 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +5,9, 3. Leclerc +7,0, 4. Piastri, 5. Sainz, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Perez, 9. Cunoda, 10. Hülkenberg



Še 22 krogov: Perez je z novimi gumami prehitel Ricciarda in Hülkenberga, osmi Cunoda pa ima zdaj veliko prednost pred njim.



Še 23 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +6,6, 3. Leclerc +8,7, 4. Piastri, 5. Sainz, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Hülkenberg, 10. Ricciardo, 11. Perez



Še 25 krogov: Postanek še za tiste, ki so začeli na belih gumah (Perez, Stroll, Magnussen). Gre za mesta na začelju deseteric.



Še 27 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +6,1, 3. Leclerc +9,2, 4. Piastri, 5. Sainz, 6. Russell, 7. Perez*, 8. Hamilton, 9. Stroll*, 10. Magnussen* (*brez postanka)



34. krog: Dobra polovica dirke je za vozniki, Verstappen je šest sekund pred Norrisom in na dobri poti do pete zmage letos in 59. v karieri.



30. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +6,3, 3. Leclerc +9,4, 4. Piastri, 5. Perez*, 6. Sainz, 7. Russell, 8. Stroll*, 9. Hamilton, 10. Magnussen*(*brez postanka)



28. krog: Na postanek še Sainz in Hamilton. Enaka taktika tudi zanju.



27. krog: 1. Sainz*, 2. Hamilton*, 3. Verstappen, 4. Norris, 5. Leclerc, 6. Piastri, 7. Perez*, 8. Russell, 9. Stroll, 10. Magnussen (*brez postanka)



26. krog: Pnevmatike menjajo Leclercu, zdaj vodi Sainz, a je še brez postanka.



25. krog: Verstappen naslednji na menjavo pnevmatik. Hitro in brez napake. Začel je na rumenih gumah, do konca zdaj na belih. Tako kot vsi najboljši. Samo Perez je začel na belih in bo pozneje opravil edini postanek.



24. krog: V bokse še Norris, ki se je vrnil tik pred Pereza. Vodilni Verstappen je slabih osem sekund pred Leclercom. Pri večini pričakujemo en sam postanek.



23. krog: Norris, ki je bil šest sekund za vodilnim, in Sainz v bokse.



21. krog: Russell prvi iz prve osmerice na menjavo pnevmatik.



18. krog: Medtem ko Verstappen brez prave konkurence dirka na prvem mestu, pa je bil šele osmi Perez že na pesku, a se je rešil in ni izgubil nobenega mesta.



15. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +5,0, 3. Leclerc +6,2, 4. Sainz, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Perez, 9. Stroll, 10. Ocon.



13. krog: V boju za točkovne drobtinice že prvi postanki (Ricciardo, Cunoda), v ospredju pa mirna dirka. Drame danes ni pričakovati.



10. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +2,7, 3. Leclerc +4,7, 4. Sainz, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Hulkenberg, 9. Cunoda, 10. Perez.



5. krog: Verstappen je sekundo in pol pred Norrisom, Ferrarija zaostajata tri. S širokimi dirkalniki bo na tej ozki in zaprti stezi težko prehitevati.



3. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Hülkenberg, 9. Cunoda, 10. Perez, 11. Ricciardo



Štart. Norris sicer ni slabo štartal, a je bil Verstappen na boljši notranji liniji in je zadržal prvo mesto v prvem zavoju. Leclerc je tretji, Hamilton je prišel pred Cunodo.



Krog za ogrevanje. Sončen in topel dan je v Imoli.



Štartna mesta (63 krogov): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Piastri, 6. Russel, 7. Cunoda, 8. Hamilton, 9. Ricciardo, 10. Hülkenberg.



Pred dirko je nekaj krogov po stezi s Sennovim dirkalnikom iz sezone 1993 naredil Vettel. Več kot 100.000 navijačev na tribunah je bilo navdušenih.