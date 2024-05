Prizori iz Imole in njegovega groba vam bodo orosili oči #foto

V Braziliji in Italiji se množice spominjajo Ayrtona Senne in poklanjajo njegovim dosežkom. Mineva 30 let od njegove tragične smrti, ko je na veliki nagradi San Marina zletel v betonski zid. Prizori iz Imole in njegovega groba vam bodo orosile oči.

Poklonili so se spominu na Ayrtona. Foto: Reuters Prvega maja 1994, 17 minut čez 14. uro se je trikratni svetovni prvak z McLarnom Ayrton Senna smrtno ponesrečil v svojem Williamsu na dirki v Imoli. Trideset let pozneje so na prizorišču tragedije pripravili krajšo spominsko slovesnost. Udeležili so se je tudi Stefano Domenicali, zdajšnji direktor formule 1, pa Bruno Senna, Ayrtonov nečak, in starši Rolanda Ratzenbergerja, ki je v Imoli umrl dan prej. Ne le na prvi maj, vse leto, že 30 let, ograjo ob zavoju Tamburello njegovi oboževalci okrašujejo s cvetjem, fotografijami in različnimi zapisi. Senno po toliko letih še vedno nosijo v srcu. Ob ogledu teh fotografij bo tudi vam stekla kakšna solza.

"Senna je bil zelo pomemben za vse nas Brazilce. Bil je ponižen, zelo predan, z močnimi vrednotami. Veliko nas je naučil. Še danes ga pogrešamo," je poudarila Renata Ewbank, ki je ob tej priložnosti iz Brazilije pripotovala v Italijo. Sennov navijač iz Benetk Daniele Minuzzo pa je za Reuters povedal: "Ayrton Senna ni bil samo prvak formule 1, bil je velik človek. Bil je oseba, ki je znala prenesti ljudem z vsega sveta najbolj pomembne vrednote: solidarnost, ljubezen, predanost in tekmovalnost. Številnim je bil za zgled. Milijoni ljudi z vsega sveta so ga imeli radi."

Marcos: Prvi maj je poseben dan

Reuters je v Sao Paulu na Ayrtonovem grobu ujel njegovega dvojnika Julia Marcosa. Petdesetletnik je oblečen v McLarnov kombinezon iz 80. let in je z repliko Sennove čelade prišel z drugega konca Brazilije. Da se pokloni zmagovalcu 41 dirk formule 1. "Prvi maj je poseben dan. Dotakne se naših src. V srcu čutimo, da ga pogrešamo. V teh trenutkih molim in se zahvaljujem Bogu, da imamo nekoga tako velikega v naših mislih," pove Marcos.